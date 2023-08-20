［日本コロムビア株式会社］

さらに9月9日(土)の渋谷La.mama公演をオフィシャルYouTubeにて生配信！



9mm Parabellum Bulletが現在開催中の「19th Anniversary Tour」のアコースティックライブ公演を解禁、11月9日(木)は新代田FEVERにて菅原卓郎・滝 善充によるユニット[キツネツキ]として、12月9日(土)には菅原卓郎・中村和彦・かみじょうちひろによる[AC 9mm]としてそれぞれ開催される。本情報にて「19th Anniversary Tour」全日程が発表となった。







さらに、9月19日(火)に日本武道館にて開催する「19th Anniversary Tour」～カオスの百年vol.17～を、U-NEXTにて独占生配信することも発表した。本公演は、今年結成19周年を迎えた9mm Parabellum Bulletが9月19日に開催する9年ぶりの日本武道館公演という、[9]が並ぶ奇跡的な日程となっており特別な一夜になることは間違いない。生配信はU-NEXT加入者であれば視聴可能となり、9月24日(日)まで見逃し配信も行われる。

現在U-NEXTにて「9mm Parabellum Bullet×U-NEXT」企画が実施されており、過去のライブ映像やMUSIC VIDEOを配信中。8月19日(土)からは、2021年9月9日にKT Zepp Yokohamaにて開催された、9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年vol.14」が配信開始している。



また、現在開催中の「19th Anniversary Tour」の9月9日(土)渋谷La.mama公演を9mm Parabellum BulletオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信することも発表。

毎年[9mmの日]としてライブを開催している9月9日の特別公演もチェックしてもらいたい。



■9mm Parabellum Bullet×U-NEXT

「19th Anniversary Tour」～カオスの百年vol.17～

2023年9月19日(火)日本武道館公演

U-NEXTにて独占生配信

配信時間：OPEN18:00/START：18:30

見逃し配信：2023年9月24日(日)23:59まで

視聴ページURL：https://t.unext.jp/r/9mm



※視聴可能デバイスに関しては以下をご確認ください

https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution

＊2023年7月9日より、2023年12月19日まで、毎月9日/19日にMUSIC VIDEOやライブ映像を配信中！

・2023年7月9日(日)22時～

9mm Parabellum Bullet MUSIC VIDEO12作品

・2023年7月19日(水)正午～

9mm Parabellum Bullet presents 「白夜の百年」 2020.9.9 KT Zepp Yokohama

・2023年8月9日(水)正午～

9mm Parabellum Bullet presents「2Q2Q」 2020.11.22 渋谷CLUB QUATTRO

・2023年8月19日(土)正午～

9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年vol.14」 2021.9.9 KT Zepp Yokohama



以降の配信スケジュール/内容に関しては後日発表となります。

なお配信が無い日程もございますので予めご了承下さい。





■「19th Anniversary Tour」＠渋谷La.mama公演

9mm Parabellum BulletオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信決定！

2023年9月9日(土)18時START

9mm Parabellum BulletオフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@9mmCHANNEL



■Release





9mm Parabellum Bullet

2023.8.9 Release

12th Single

「Brand New Day」

COCA-18138 ￥1,500+税







1.Brand New Day

2.Live Track From “19th Anniversary Tour” 23.4.9 At F.A.D YOKOHAMA

少年の声/interceptor/One More Time/Black Market Blues/Answer And Answer/Termination/Tear/

タイトロープ/荒地/Vampiregirl/Sleepwalk/R.I.N.O./marvelous/Beautiful Target/sector/新しい光/

All We Need Is Summer Day/Talking Machine



＜9mm Parabellum Bullet 19th Anniversary＞

*開催終了公演は割愛

9月9日（土）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠渋谷La.mama

9月19日（火）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠日本武道館

10月9日（月）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠函館Club COCOA

10月19日（木）【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.26

11月9日（木）【Acoustic LIVE】19th Anniversary Tour<キツネツキ>＠新代田FEVER

11月19日（日）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠多賀城市文化センター 大ホール

12月9日（土）【Acoustic LIVE】19th Anniversary Tour<AC 9mm>＠F.A.D YOKOHAMA

12月19日（火）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠東京LIQUIDROOM



「19th Anniversary Tour～Extra～」

10月7日(土) 【LIVE】 @ 帯広MEGA STONE





9mm Parabellum BulletオフィシャルHP：https://9mm.jp/

9mm Parabellum Bullet19周年特設サイト：https://9mm.jp/19thanniversary/9mm Parabellum Bullet

日本コロムビアHP：https://columbia.jp/9mm/



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