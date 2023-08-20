9mm Parabellum Bullet「19th Ann…
［日本コロムビア株式会社］
さらに9月9日(土)の渋谷La.mama公演をオフィシャルYouTubeにて生配信！
9mm Parabellum Bulletが現在開催中の「19th Anniversary Tour」のアコースティックライブ公演を解禁、11月9日(木)は新代田FEVERにて菅原卓郎・滝 善充によるユニット[キツネツキ]として、12月9日(土)には菅原卓郎・中村和彦・かみじょうちひろによる[AC 9mm]としてそれぞれ開催される。本情報にて「19th Anniversary Tour」全日程が発表となった。
さらに、9月19日(火)に日本武道館にて開催する「19th Anniversary Tour」～カオスの百年vol.17～を、U-NEXTにて独占生配信することも発表した。本公演は、今年結成19周年を迎えた9mm Parabellum Bulletが9月19日に開催する9年ぶりの日本武道館公演という、[9]が並ぶ奇跡的な日程となっており特別な一夜になることは間違いない。生配信はU-NEXT加入者であれば視聴可能となり、9月24日(日)まで見逃し配信も行われる。
現在U-NEXTにて「9mm Parabellum Bullet×U-NEXT」企画が実施されており、過去のライブ映像やMUSIC VIDEOを配信中。8月19日(土)からは、2021年9月9日にKT Zepp Yokohamaにて開催された、9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年vol.14」が配信開始している。
また、現在開催中の「19th Anniversary Tour」の9月9日(土)渋谷La.mama公演を9mm Parabellum BulletオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信することも発表。
毎年[9mmの日]としてライブを開催している9月9日の特別公演もチェックしてもらいたい。
■9mm Parabellum Bullet×U-NEXT
「19th Anniversary Tour」～カオスの百年vol.17～
2023年9月19日(火)日本武道館公演
U-NEXTにて独占生配信
配信時間：OPEN18:00/START：18:30
見逃し配信：2023年9月24日(日)23:59まで
視聴ページURL：https://t.unext.jp/r/9mm
※視聴可能デバイスに関しては以下をご確認ください
https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution
＊2023年7月9日より、2023年12月19日まで、毎月9日/19日にMUSIC VIDEOやライブ映像を配信中！
・2023年7月9日(日)22時～
9mm Parabellum Bullet MUSIC VIDEO12作品
・2023年7月19日(水)正午～
9mm Parabellum Bullet presents 「白夜の百年」 2020.9.9 KT Zepp Yokohama
・2023年8月9日(水)正午～
9mm Parabellum Bullet presents「2Q2Q」 2020.11.22 渋谷CLUB QUATTRO
・2023年8月19日(土)正午～
9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年vol.14」 2021.9.9 KT Zepp Yokohama
以降の配信スケジュール/内容に関しては後日発表となります。
なお配信が無い日程もございますので予めご了承下さい。
■「19th Anniversary Tour」＠渋谷La.mama公演
9mm Parabellum BulletオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信決定！
2023年9月9日(土)18時START
9mm Parabellum BulletオフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@9mmCHANNEL
■Release
9mm Parabellum Bullet
2023.8.9 Release
12th Single
「Brand New Day」
COCA-18138 ￥1,500+税
1.Brand New Day
2.Live Track From “19th Anniversary Tour” 23.4.9 At F.A.D YOKOHAMA
少年の声/interceptor/One More Time/Black Market Blues/Answer And Answer/Termination/Tear/
タイトロープ/荒地/Vampiregirl/Sleepwalk/R.I.N.O./marvelous/Beautiful Target/sector/新しい光/
All We Need Is Summer Day/Talking Machine
＜9mm Parabellum Bullet 19th Anniversary＞
*開催終了公演は割愛
9月9日（土）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠渋谷La.mama
9月19日（火）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠日本武道館
10月9日（月）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠函館Club COCOA
10月19日（木）【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.26
11月9日（木）【Acoustic LIVE】19th Anniversary Tour<キツネツキ>＠新代田FEVER
11月19日（日）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠多賀城市文化センター 大ホール
12月9日（土）【Acoustic LIVE】19th Anniversary Tour<AC 9mm>＠F.A.D YOKOHAMA
12月19日（火）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠東京LIQUIDROOM
「19th Anniversary Tour～Extra～」
10月7日(土) 【LIVE】 @ 帯広MEGA STONE
9mm Parabellum BulletオフィシャルHP：https://9mm.jp/
9mm Parabellum Bullet19周年特設サイト：https://9mm.jp/19thanniversary/9mm Parabellum Bullet
日本コロムビアHP：https://columbia.jp/9mm/
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/20-10:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
絵本『おばけのケーキ屋さん』が３ヶ月連続重版出来。おばけのケーキ屋さんと女の子の優しくて暖かくなる物語(08/20 11:16)
「日本の人事部HRアワード2020」入賞！人事必読の『図解 人材マネジメント入門』が本日限定で499円(08/20 11:16)
第54回全国中学校サッカー大会2023（全中サッカー）の試合をPlayer!が準々決勝からリアルタイム速報！(08/20 11:16)
【調査レポート】動物園に行くときはどんな口コミを見る？1位は「動物の種類」でした！(08/20 11:16)
新たな家事の味方！家電製品で家事負担を軽減、エアフライヤーとコードレス掃除機が最大43％OFF！(08/20 11:16)
新作夏アニメ『ライアー・ライアー』更紗＆白雪の“リラックスタイム”を描いた「ABEMA」オリジナル描き下ろしイラストのグッズが登場！(08/20 11:16)
オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」が毎年大変ご好評いただいているオーダーコートの受注受付を開始！さらに、お得なオーダーコートフェアも開催。(08/20 11:16)
ある時は、夜な夜な血統表に見入る血のロマン派。ある時は、成績不振馬に付きまとう穴馬ストーカー。ある時は「打倒！１番人気」に燃えるドン・キホーテ。グリーンchパドック解説でおなじみ久保木正則の初著書！(08/20 11:16)
Web3.0メタバース「XANA」のBreakingDownランドに人気選手『バン中村』がアバター登場(08/20 11:16)
Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、所属VTuber「天籠りのん」「安心院みさ」「甘楽デイティー」のウェルカムグッズ&ウェルカムボイスが販売開始！(08/20 11:16)
「アイディア高等学院」が、ウクライナ避難民の教育支援・就労支援を本格的に開始(08/20 11:16)
【初期費用０円】学習塾・予備校に特化したWebマーケティングサポートプランをリリース～成果改善率92.9%以上の圧倒的実績で事業主様の売上拡大を支援～(08/20 11:16)
【KNOW YOUR ORIGIN】新しい紫外線ケア！“ヒト幹細胞”で高保湿。美容成分をダイレクトインできる膣美容液「Beauty Charge -Femcare-」デイリーユース30本入数量限定発売(08/20 11:16)
【内田敦子×OKADA×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売決定！！～(08/20 10:46)
9mm Parabellum Bullet「19th Anniversary Tour」のアコースティックライブを解禁！9月19日(火)開催の日本武道館公演をU-NEXTにて独占生配信が決定！(08/20 10:46)
TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマ‘SIN’を収録したシングルが 10月11日発売決定！！さらにツアーの追加公演を12月3日に東京・WWW Xにて開催決定！(08/20 10:46)
w-inds.が開催中の全国ツアー「w-inds. LIVE TOUR 2023 “Beyond”」の追加公演を発表！コロナ禍を乗り越えた約3年ぶりとなる海外公演も！(08/20 10:46)
ともさかりえ出演！銭湯・サウナで心身ともに整う…エンディングテーマ「シラフ」ミュージックビデオ公開!!真夜中ドラマ「湯遊ワンダーランド」(08/20 10:46)
ノジマＴリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 8月19日 開催 トップおとめピンポンズ名古屋 vs 九州アスティーダ 試合結果(08/20 10:46)
ノジマＴリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 8月19日 開催 金沢ポート vs 琉球アスティーダ 試合結果(08/20 10:46)
三原大樹・野口友輔・坂下陽春・赤間頼依 生出演によるジュエルステージ「オンエア！」特番が8月23日(水)21:00～放送決定(08/20 10:46)
【TGC 北九州 2023】大注目のメインアーティストに、“世界基準”のボーイズグループBALLISTIK BOYZ追加決定！北九州市立高等学校ダンス部とのスペシャルコラボレーションをサプライズ発表！(08/20 10:46)
将棋日本シリーズJTプロ公式戦 8月19日(土）二回戦第一局開催結果 永瀬拓矢王座、山崎隆之八段の猛攻を受けつぶし準決勝進出(08/20 10:46)
宇田秀生3位！ワールドトライアスロンパラカップ（2023/パリ）パラリンピックテストイベント結果(08/20 10:46)
【8月22日＆23日 18:30～】収益を上げる！無料の不動産物件セミナーを開催いたします。マンション投資/物件購入にご興味がある方、ぜひご参加ください。(08/20 10:46)
(C)SAINT Mxxxxxxが木梨憲武との初のコラボレーションアイテムを2023年8月26日（土）に発売(08/20 10:46)
マルイ新宿店に『YOROKOBI BREWERY』が期間限定で出店！”フツウじゃない” 新感覚クラフトビールをお届け(08/20 10:46)
TENSONG 9/1配信新曲「A HAPPY RAINY DAY」本日MusicVideo の一部が解禁 1stワンマンライブ終了直後、初となるFC限定ライブ開催決定！(08/20 10:46)
D2Cブランド初、世界4都市でコレクションの発表を行うアパレルブランド「THE TOE」がスタート。(08/20 10:46)
可愛いケモモとミラティブ上で遊べる新作ライブゲーム【ケモモレース】事前登録キャンペーン開催中☆公式アカウントをフォロー＆リポストすると１１回レアガチャ券もらえる！？(08/20 10:46)