調査期間: 2023年3月11日―3月18日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

質問: 導電性インク市場の規模はどのくらいですか?



世界の導電性インク市場は、2023‐2033年までの予測期間中に、最大5%のCAGRで成長することにより、2033年末までに最大40億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は2022年に約30億米ドルの収益を生み出しました。 市場の成長は、主に世界中で成長している自動車産業に起因しています。 例えば 2021年4月から2022年3月の間に、自動車産業は乗用車、商用トラック、三輪車、二輪車、四輪車を含む合計22.93百万台の車両を製造しました。インド政府は、2021年9月に約20億米ドル相当の車両および自動車部品を対象としたPLIプログラムを発表しました。



電子回路は、導電性インクを使用して、プラスチック、紙、布など、さまざまな表面に印刷できます。表面に印刷または堆積するために、それらは一般に、キャリア流体に含まれる金属粒子または他の導電性要素からなる。プリント回路基板、アンテナ、センサー、およびその他の電子部品はすべて、導電性インクを使用して作成できます。



質問: 導電性インク市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?

導電性インク市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。



車両の使用の増加- 導電性インクの市場は、自動車の使用の増加に伴う自動車産業における電気部品の需要の高まりの結果として拡大しています。2023年の時点で、地球上には約20億台の車があります。それは人口の約16%に相当します。導電性インクは自動車産業を構成しています。したがって、市場は車両需要の増加の結果として、予測期間にわたって成長し続けると予想されます。



電子産業の成長の急増



企業による自動車セクターへの多額の投資



可処分所得の増加



質問: 導電性インク市場に関連する課題は何ですか?



導電性インク市場に関連する課題は次のとおりです。



銀の高コスト - 金属の価格上昇の結果として、銀の使用を削減または代替する必要性が生じています。銀の価格の変動により、生産者は銅、グラフェン、アルミニウムなどの代替の安価な導電性金属に注意を向けるようになりました。それらの貧弱な属性のために、提供される代替品は銀と等しくない品質を持っており、それは市場の拡大の可能性を制限します。



化学的適合性の欠如



質問: 導電性インク市場はどのように分類されますか?



導電性インク市場は次のように分類されます。

タイプ別





o 銀インク

o 銅インク

o 導電性ポリマーインク

o カーボン/グラフェンインク

アプリケーション別





o 太陽光発電

o 自動車

o RFID

o メンブレンスイッチ



質問: タイプに基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?



タイプに基づいて、世界の導電性インク市場は、銀インク、銅インク、導電性ポリマーインク、カーボン/グラフェンインクに需要と供給について分割および分析されます。導電性銀インク セグメントは、予測期間中に導電性インクの市場を支配すると推定されます。 このセグメントは、2021 年の 22.5% 超から 2030 年までに 24.5% に市場シェアを獲得すると推定されています。プリンテッド エレクトロニクスやフレキシブル エレクトロニクスなどの業界での製品の注目度の高まりは、今後数年間でセグメントの成長の重要な触媒として機能する可能性があります。 導電性銀インクは、そのユニークな特性により、投資家の信頼を得ています。 したがって、導電性銀インク セグメントは、予測期間中に市場を支配すると予想されます。



質問: アプリケーションに基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?



アプリケーションに基づいて、世界の導電性インク市場も、太陽光発電、自動車、RFID、およびメンブレンスイッチに需要と供給について分割および分析されます。これらのうち、RFIDセグメントは、スマートカードとクレジットカードを所有する多数の人々に支えられて、2033年末までに最大の収益を獲得すると予想されています。推定によると、2020年には、法定年齢に達したアメリカ人の約80%が1つ以上のクレジットカードを所有していました。

さらに、自動車セグメントは2033年末までに最大の市場シェアを獲得すると予想されます。電気自動車(EV)の使用は、市場のさらなる成長に役立つと予測されています。今日、世界には17百万台以上のEVがあります。







質問: 導電性インク市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



導電性インク市場の主要プレーヤーはDuPont、 Henkel AG & Co. KGaA、 Creative Materials Inc.、 Heraeus Holding、 その他です。



市場における最近の進展は次のとおりです。



v PV Nano Cell Ltd.は、 導電性デジタルインクの最先端メーカーであり、大量生産用のインクジェットベースのソリューションのサプライヤーである同社は本日、抵抗器の印刷に使用される新しいカーボンベースのインクを作成し、現在、顧客向けの組み込み抵抗器とコンデンサを製造していることを発表しました。

v Creative Materials, Inc. は、革新的な手頃な価格の金導電性 インク、コーティング、接着剤を導入して、最小限の金で導電性を確立するために、CMIの128-24は金の効率を最大化します。



質問:導電性インク市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域の導電性インク市場は、他のすべての地域の市場の中で、人口の増加とそれに続く地域の可処分所得の増加により、2033年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。たとえば、インドでは、2021年7月と比較して、2022年7月にセメント生産が約3%増加しました。前年同期と比較すると、累積指数は2022年4月から2022年7月にかけて約12%増加しました。



北米の導電性インク市場も予測期間中に急速に成長すると予測されています。主要な導電性インクのサプライヤーとメーカーは北米にあり、北米の市場拡大を支援しています。



