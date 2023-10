[株式会社フェリシモ]

冬のおうち時間、あたたかにして楽しもう



フェリシモが展開するファッションブランド「Live in comfort[リブ イン コンフォート]」は新作を発表、9月30日よりウェブ販売を行っています。新作は、節電対策にも最適で、どんな体勢でもリラックスできる「おうちの節電対策にもぴったり 全身包まれる両面起毛ワンピース」や、着るだけで暖かく、心も和む「やわらかキルティングのゆるっとパジャマ」です。新作はウェブ特集ページのほか、デジタルカタログでもチェックできます。







・新作アイテムの詳細

おうちの節電対策にもぴったり 全身包まれる両面起毛ワンピース>> https://feli.jp/s/pr231030/1/

やわらかキルティングのゆるっとパジャマ>> https://feli.jp/s/pr231030/2/



◆新作アイテムについて



まるで毛布のようなすっぽりふわもこワンピース

ゆったりシルエットなので、どんな体勢でもリラックスして過ごせます。部屋着や肌着の上からすぽっとかぶるだけなので、布団から出るのが億劫な寒い冬の朝にも重宝します。首もとはサッとかぶれるファスナータイプで、衿高フード付きなので耳も頬(ほほ)も首も暖かくなる一着です。



【NEW】リブ イン コンフォート おうちの節電対策にもぴったり 全身包まれる両面起毛ワンピース〈ベージュ〉

1枚 ¥4,900 ( +10% ¥5,390 )

商品の詳細・お申し込み>> https://feli.jp/s/pr231030/1/



全ての‟首”を暖める 腹巻き仕様で‟おなか”もぬくぬく

パンツは両サイドに便利なポケット付きで、足首が冷えにくい長め丈。やさしいリブ付きで動きやすいから、自分時間も家事タイムもストレスがありません。トップスは腰まわりまで暖かくカバーするゆったりしたデザインと、ゆほどよく着映える色柄で体形もしっかりカバーしてくれます。



【NEW】リブ イン コンフォート やわらかキルティングのゆるっとパジャマ〈幾何学×カーキ〉

1着 ¥5,900 ( +10% ¥6,490 )

商品の詳細・お申し込み>> https://feli.jp/s/pr231030/2/



◆Live in comfort[リブ イン コンフォート](2002年~)

リブ イン コンフォートは、自分に寄り添う毎日服のブランドです。着心地のよさ、お手入れのらくちんさ、たっぷり食べても苦しくない&すっきり見えるひと工夫など。自分らしく心地よく、おしゃれで毎日を素敵に楽しめる服づくりを目指しています。

・ウェブサイト>> https://feli.jp/s/pr231030/3/

・Instagram(@liveincomfort_felissimo)>> https://www.instagram.com/liveincomfort_felissimo/

・ブランドストーリーを読む>> https://feli.jp/s/pr231030/4/





~ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO[フェリシモ]」~

ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで生活者に販売するダイレクトマーケティングの会社です。ひとりひとりがしあわせ共創の担い手となること、人をしあわせにすること、自然・社会・人としあわせになること。それらの経験価値をコアバリューとした「ともにしあわせになるしあわせ」を具現化する”事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

