[日本コロムビア株式会社]





10月より放送開始のTVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマ’SIN’を収録したMADKID 9枚目のシングルが10月11日に発売される。

本日アーティスト写真も公開された。

同シングルにはSINの日本語・英語ヴァージョンに加え、5月に東京で開催されたワンマンライブで披露した楽曲のライブ音源も収録される。



さらに、10月7日から開催される全国10都市でのツアーの追加公演として

12月3日(日)に東京・WWW Xにてワンマンライブを実施することも決定した。

チケットは明日、8月20日正午よりMADKIDオフィシャルファンクラブで最速先行申込受付がスタートする。



同公演ではアニメに関連する楽曲も多数披露する予定だという。

また同公演は全世界でライブ配信も実施される。オンラインチケットは後日別途発売される予定だ。





◆TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」

公式サイト http://shieldhero-anime.jp/





◆LIVE INFORMATION

MADKID LIVE TOUR 2023 -SIN- THE FINAL



日時:12月3日(日) 開場:17:00/開演:18:00

会場:WWW X(東京)

スタンディング Sチケット(整理番号S1番~40番)¥10,000(税込) ※ファンクラブ限定販売

スタンディング Aチケット(A41番以降~)¥6,000(税込)

オンラインチケット(後日発売 ¥3,500(税込)



ファンクラブ最速先行(Club Future Notes)

8/20(日) 12:00~8/27(日)23:59

https://fanicon.net/fancommunities/4450



チケット発売スケジュール

FC先行 8/20(日) 12:00~8/27(日)23:59

オフィシャル先行 9/4(月)12:00~9/11(月)23:59

プレリクエスト先行 9/19(火)12:00~9/24(日)23:59

一般発売 10/7(土)10:00



<MADKID LIVE TOUR 2023 -SIN->

チケット好評発売中 https://l-tike.com/madkid/



2023/10/7(土)

Live House Hearts(埼玉) ※SOLD OUT

開場:16:30/開演:17:00



2023/10/8(日)

稲毛K’s DREAM(千葉) ※SOLD OUT

開場:16:30/開演:17:00



2023/10/14(土)

川崎Serbian Night(神奈川) ※SOLD OUT

開場:16:30/開演:17:00



2023/10/21(土)

space Zero(仙台)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00



2023/10/22(日)

HEAVEN'S ROCK宇都宮 2/3(VJ-4)(栃木)

開場:16:30/開演:17:00



2023/11/3(金祝)

Lion Limited Sakae(愛知)

開場:16:30/開演:17:00



2023/11/4(土)

梅田Zeela(大阪)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00

2023/11/5(日)

広島Yise(広島)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00



2023/11/23(木祝)

INSA(福岡)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00



2023/11/25(土)

LAZARUS(宮崎) ※SOLD OUT

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00



◆RELEASE INFORMATION

2023年10月11日発売

MADKID 9th SINGLE ‘SIN’

TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマ

Type-A(CD+DVD) 2000円+税(2200円)/Type-B(CD Only)1400円+税(1540円)



【CD INDEX】

M1.SIN

M2.SIN (English ver.)

M3.SIN (Instrumental)

M4.Bring Back (5.20 LIVE ver.)

M5.Last Climber (5.20 LIVE ver.)

M6.Fight It Out (5.20 LIVE ver.)



【DVD INDEX】

‘SIN’ Music Video

‘SIN’ Music Video Behind The Scenes

Paranoid (Live Video at MADKID ALL TIME BEST LIVE -Future Notes-)

One Room Adventure (Live Video at MADKID ALL TIME BEST LIVE -Future Notes-)



