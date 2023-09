[株式会社丸井グループ]

神戸マルイ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:青野 真博)1Fにて、オレンジジュースの自動販売機「Feed ME Orange」が、9月5日(火)に登場いたします。







■「Feed ME Orange」 とは

欧米や東南アジアなどで広くサービスが展開され、2021年7月の日本初上陸以来、老若男女問わず幅広い層から人気を集めている生搾りオレンジジュース自動販売機。贅沢にも1杯に3~4個の生のオレンジを使用し、マシンが自動でオレンジをカット、プレス、搾汁、カップに注ぎます。約40秒で果汁100%の無添加で香り高い搾りたてオレンジジュースをご提供します。



■見て楽しい!飲んでおいしい!

自動販売機の中には、たくさんの丸ごとそのままなオレンジが入っています。コインを入れると、上からオレンジがころころと転がってきて、それが半分にカットされ、絞られる様子が見られます。できあがったジュースのコップには、こぼれないようフィルムが蓋状に付けられていて、自動販売機に備え付けのストローで、飲むことができます。

冷たいオレンジジュースですが、氷が入っていないため、薄まることなく生搾りをおいしくいただけます。

オレンジジュースができるまでの工程をガラス越しに覗きながら楽しめるという、エンターテインメント性に加え、使用するオレンジは季節によって品種が変わるため、一年を通してさまざまな味わいをお愉しみいただけます。正真正銘100%のオレンジジュースを、ぜひ味わってみてください!



▼「Feed ME Orange」Instagram公式アカウント

https://instagram.com/feed_me_orange



▼神戸マルイ

https://www.0101.co.jp/083/



▼丸井

https://www.0101.co.jp



