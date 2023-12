[ニッコー・ホテルズ・インターナショナル]

お台場の絶景・レインボーブリッジを眺めながら楽しめる、贅沢ないちご狩りが今年も登場



「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときをお届けするグランドニッコー東京 台場(住所:東京都港区 代表取締役社長 総支配人:塚田 忠保)は、ホテル最上階から東京湾の美しい景色を望む「The Grill on 30th」にて2024年1月10日(水)~2月29日(木)の期間、旬のいちごを心ゆくまでお楽しみいただける「初春のプリフィックスランチ」を提供します。







ホテル最上階にある「The Grill on 30th」では、前菜、スープ、メインディッシュに加えて、豪華なデザートブッフェを楽しめる「プリフィックスランチ」を提供しています。

恒例となった、旬のいちごを存分にご堪能いただけるいちごデザートブッフェを本年も開催します。例年、大好評の『いちごの食べ比べ』は、糖度の高い品種や酸味のある品種など4銘柄をご用意します。好みの種類を見つけながら、お好きなだけ存分にお召し上がりください。またシェフパフォーマンスでは、いちごミルクをイメージした見た目にも可愛らしい「いちごのモンブラン」を提供します。ピンク色のクリームは、栗にマスカルポーネと練乳を加え、まろやかに仕立てました。ブッフェケーキも「いちごタルト」「いちごミルククレープ」「いちごロールケーキ」など、いちごをたっぷり使用したラインアップのほか、「いちご玉水晶」「いちご大福」といった和スイーツも取り揃えます。

豊富なレパートリーをご用意する前菜は、豚挽肉にミックスビーンズとスパイスを合わせ、ドイツ風ソーセージに焼き上げた「ミックスビーンズのフライシュケーゼ アイオリソース」など、華やかさと贅沢さを感じるメニューを週替わりでご提供します。また選べるメイン料理の中でも、特におすすめは、脂の乗ったブリを香ばしく仕上げた「ブリのグリル 白ワインマスタードソース」。程良く酸味のある、プチプチとした食感が特徴のタスマニアマスタードをソースに使用した、爽やかな一品です。

選べるメインディッシュと、お好きなだけ召し上がれるいちごデザートで、贅沢なランチタイムをお過ごしください。



【The Grill on 30th 「初春のプリフィックスランチ」概要】



メニュー内容(一部抜粋)>

【前菜】※週替わりで決まったメニューをご提供します。

・ミックスビーンズのフライシュケーゼ アイオリソース

・本日の前菜3種盛り合わせ

・スモークサーモンとカマンベールブリオッシュ

トリュフ風味のオランデーズソース

【スープ】※お好きなメニューをお選びいただけます。

・クラムチャウダー



・牛スジ肉と根菜の生姜風味

【メインディッシュ】※お好きなメニューをお選びいただけます。

・ブリのグリル 白ワインマスタードソース

・骨付き鶏モモ肉のディアブル風 ゴルゴンゾーラチーズのクリームソース

・東京ビーフのグリルハンバーグ シャスールソース

・アトランティックサーモンのグリル グリビッシュソース

・本日の魚料理



・本日の肉料理

・牛サーロインのグリル 赤ワインソース +¥1,200

・オマール海老とホタテ貝柱のグリル アメリケーヌソース +¥1,200

【追加メニュー】

・締めのオムライス トリュフソース +¥1,200

・黒毛和牛のローストビーフボウル 雲丹のせ +¥1,500





<いちごデザートブッフェメニュー内容>

※内容は変更になる可能性がございます。

【いちご食べ比べ】

4銘柄のいちごを、お好きなだけ食べ比べ

【ケーキ】

いちごショートケーキ/いちごロールケーキ/いちごミルクレープ

いちごタルト/ショコラオランジュ

【和スイーツ】



いちご玉水晶/いちご大福

【グラスデザート】

いちごプリン/ベリーフルーツポンチ

【アイス&シャーベット】

ストロベリー/マスカルポーネ/リンゴ

キャラメル/チョコミント/シェフのおすすめ



・期間:2024年1月10日(水)~2月29日(木)

・提供場所:グランドニッコー東京 台場30階「The Grill on 30th」

・提供時間:11:30~14:30(L.O.)※100分制

・料金:平日¥6,000 土・日・祝日¥7,000

・ご予約・お問い合わせ:レストラン総合案内 03-5500-4550(10:00~18:00)

※本リリースの表示料金は消費税・サービス料込となっております。



最新の営業状況は公式サイトをご覧ください。

https://www.tokyo.grandnikko.com/restaurant/



【グランドニッコー東京 台場の施設概要】

所 在 地: 東京都港区台場2丁目6-1

敷地面積: 20,870平方メートル (6,313坪)

ホテル: 地下3階 地上30階

延床面積: 123,775平方メートル (37,507坪)

施設構成: 客室数882室、宴会場17室、レストラン・バー9ケ所、ウエディングチャペル

2ケ所、神殿、フィットネスクラブ、屋外プール、エステ、ギャラリー ほか

アクセス: 新交通ゆりかもめ 台場駅に直結 / りんかい線東京テレポート駅 徒歩約10分

電話番号: 03-5500-6711(代表)

公式サイト: https://www.tokyo.grandnikko.com/



<グランドニッコー東京 台場 ブランドメッセージ>



東京を楽しむ 東京をくつろぐ

レインボーブリッジを越えればそこは日常を離れた別世界。陽の光に輝く水面と青く澄みわたる風、心弾む特別な時がはじまります。高層階のレストラン、ゲストルームからは東京湾のパノラマビューが見渡せ、海の向こうには表情豊かな東京の街が広がります。大切にしたのは「晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひとときを」という思い。心がほどけていくような喜びに満ちた体験をお届けします。



