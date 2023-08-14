［日本コロムビア株式会社］

日本武道館公演直前スペシャルとして30分拡大で放送し最新情報を発表！



9mm Parabellum Bulletが8月19日(土)の夜9時19分より、YouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.25を生配信する。

この日は9月19日に開催される日本武道館公演前最後のトーク配信となり、30分拡大して1時間半の配信を予定。







生配信には菅原卓郎、HEREの武田将幸、folcaの爲川裕也の3名が出演。「19th Anniversary Tour」のアコースティックライブ情報の解禁、日本武道館公演に関する最新情報やグッズ紹介が行われるので、ぜひチェックしてもらいたい。



9mm Parabellum Bulletは8月9日に12枚目のシングル「Brand New Day」をリリース。また、結成19周年イヤーの今年は「19th Anniversary Tour」を開催しており、1月から12月までの9日、もしくは19日と[9]が付く日に、アコースティックライブも合わせると全15公演行われ、9月19日には9年ぶりとなる日本武道館公演を開催する。ツアーの開催日でない9日/19日には、YouTube生配信やアコースティックライブが実施される。2023年の毎月9日と19日は特別な公演を開催していくので楽しみにしてもらいたい。



＜9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.25＞

配信日：2023年8月19日(土)夜9：19～10:50予定

出演：菅原卓郎、武田将幸(HERE)、爲川裕也(folca)

配信URL : https://youtube.com/live/DWhLUqOtrS8



■Release







9mm Parabellum Bullet

2023.8.9 Release

12th Single

「Brand New Day」

COCA-18138 ￥1,500+税







1.Brand New Day

2.Live Track From “19th Anniversary Tour” 23.4.9 At F.A.D YOKOHAMA

少年の声/interceptor/One More Time/Black Market Blues/Answer And Answer/Termination/Tear/

タイトロープ/荒地/Vampiregirl/Sleepwalk/R.I.N.O./marvelous/Beautiful Target/sector/新しい光/

All We Need Is Summer Day/Talking Machine



＜9mm Parabellum Bullet 19th Anniversary＞

*開催終了公演は割愛

8月19日（土）【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.25

9月9日（土）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠渋谷La.mama

9月19日（火）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠日本武道館

10月9日（月）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠函館Club COCOA

10月19日（木）【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.26

11月9日（木）【Acoustic LIVE】To be announced.

11月19日（日）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠多賀城市文化センター 大ホール 【宮城県】

12月9日（土）【Acoustic LIVE】To be announced.

12月19日（火）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠東京LIQUIDROOM



「19th Anniversary Tour～Extra～」

10月7日(土) 【LIVE】 @ 帯広MEGA STONE



■9mm Parabellum Bullet×U-NEXT

2023年7月9日より、2023年12月19日まで、毎月9日/19日にMUSIC VIDEOやライブ映像を配信！



・2023年7月9日(日)22時～

9mm Parabellum Bullet MUSIC VIDEO12作品

・2023年7月19日(水)正午～

9mm Parabellum Bullet presents 「白夜の百年」 2020.9.9 KT Zepp Yokohama

・2023年8月9日(水)正午～

9mm Parabellum Bullet presents「2Q2Q」 2020.11.22 渋谷CLUB QUATTRO



以降の配信スケジュール/内容に関しては後日発表となります。

なお配信が無い日程もございますので予めご了承下さい。





9mm Parabellum BulletオフィシャルHP：https://9mm.jp/

9mm Parabellum Bullet19周年特設サイト：https://9mm.jp/19thanniversary/

9mm Parabellum Bullet日本コロムビアHP：https://columbia.jp/9mm/



企業プレスリリース詳細へ （2023/08/14-18:16）