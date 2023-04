[Kenneth Research]



調査期間:

2023年2月25日―3月14日



調査業者:

RNPL



調査対象:

当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数:

545



調査方法:

実地調査 226、 インターネット調査319



調査回答者:

調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:





質問: 缶コーティング市場の規模はどのくらいですか?





世界の缶コーティング市場は、2023 -2035 年の予測期間中に最大 5% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに約 40 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2022 年に約 30 億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、缶詰食品と飲料の人気の高まりに起因する可能性があります。さらに、缶詰製品の需要は、可処分所得の増加と多忙な生活の影響を受けています。缶詰食品は、使用と消費が非常に便利であるため、ますます人気が高まっており、飲料缶のメーカーは、缶コーティングの必要性を促進することができます.推定によると、アメリカ人の 90% 以上が家庭で缶詰食品を保管しています。





質問: 缶コーティングとは何ですか?





缶コーティングは、さまざまな日常業務に使用され、食品および飲料、パーソナルケア、化学、製薬業界でさまざまな用途があります。 それらは通常、保護と美的な装飾を提供するため、金属のパッケージに使用されます。 コーティング材料には、モノマー、プレポリマー、添加剤など、さまざまな出発原料が含まれます。 缶のコーティングには、アクリル、エポキシ、ポリエステルなど、いくつかの種類があります。



質問: 缶コーティング市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?





缶コーティング市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:



エポキシコーティングの需要の増加-

塗料およびコーティング業界では、エポキシ コーティングの使用が増えています。 エポキシベースの粉体塗料は、環境に優しい塗料の需要が高まった結果、驚異的な成長を遂げています。 たとえば、中国ではコーティング用のエポキシ樹脂の使用が大幅に増加しており、需要は 2026 年までに年間 4% 以上増加すると予想されています。



パーソナルケア製品への支出の増加



都市部における人口の増加



急増するエアゾール缶の必要性







質問: 缶コーティング市場に関連する課題は何ですか?





缶コーティング市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです:



需要と供給のための十分な原材料の不足-缶塗料業界は、石油由来の原料であるビニールやポリエステルなどの原料を使用しており、石油価格の変動に伴い、塗料メーカー各社から値上げが発表されています。 価格の変動は、市場に影響を与えると予想されます。 その結果、この要因が予測期間全体の市場拡大を抑制すると予測されています。



政府による厳格な規則と規制



地政学的問題の増加







質問: 缶コーティング市場はどのように分類されますか?





缶コーティング市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:





タイプ別





o アクリル

o エポキシ

o ポリエステル

o その他

用途別





o 飲料缶

o 食品缶

o 一般ライン缶

o エアゾール缶

o その他



質問: 用途に基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?





用途に基づいて、飲料缶セグメントは、予測された時間枠で最大の市場シェアを獲得すると推定されています.セグメントの成長は、飲料缶の需要の急増に起因する可能性があります。たとえば、炭酸飲料、ビール、サイダーなどの飲料の消費量が増加しているため、缶の生産が加速し、缶コーティングの需要が高まっています。飲料の利用は、持続可能性に関する懸念の高まりとプラスチック包装の禁止により、エスカレートする可能性があります。さらに、コーティングは湿気や化学物質に対する強い耐性を缶に与え、金属反応による飲料の汚染を最小限に抑えます。予測によると、アメリカン ビールとハード ソーダの缶の市場シェアは 60% 以上増加しました。





質問: タイプに基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?





タイプに基づいて、エポキシ セグメントは大きなシェアを獲得すると予想されます。エポキシは飲料缶に使用されており、賞味期限が長いことから人気が高まっています。エポキシコーティングは缶の耐食性を高め、食中毒の原因となる金属残留物を排除します。さらに、エポキシは、その強力な特性により、床、接着剤、プラスチック、塗料、ワニスなどの作成にも使用されます。



質問: 缶コーティング市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?





市場の主要プレーヤーは、PPG Industries, Inc.、Valspar、ALTANA Divisions、Toyochem Co., Ltd.、KANSAI PAINT Co., Ltd.、National Paints Factory Co. Ltd.、TIGER Coatings GmbH & Co. KG 、International Packaging Coatings GmbH & Co. KG、VPL Coatings GmbH & Co KG など。



市場における最近の動向のいくつかは次のとおりです:



2023 年 2 月:

PPG Industries, Inc.

は PPG STEELGUARD コーティングを発表しました。これは、現代の建築用鋼のニーズを満たすために作成された最大 3 時間のセルロース防火を備えた防火コーティングを提供します。 さらに、トップ コートを必要とせずに、PPG STEELGUARD コーティングは、非常に腐食性の高い大気環境で効果的に腐食を防ぎます。



2021 年 3 月:

Toyochem Co., Ltd.



は、消費者の健康と食品の安全性に対する BPA の影響に関する規制当局と顧客の懸念に対処するために、金属缶用の非意図的なビスフェノール A 内装コーティングを開発しました。 また、これらの金属缶の製造には、アクリルエマルジョンとポリエステル樹脂が使用されます。







質問:缶コーティング市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?





アジア太平洋地域の缶コーティング市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。



市場の成長は、主にこの地域の都市化の進行に起因する可能性があります。都市化の進展は、開発途上地域に住む人々のライフスタイルに変化をもたらしました。時間がないため、都市部の世帯はパッケージ化された食事により多くのお金を費やしています。さらに、缶詰、ビール、ジュースの缶などの金属製の食品および飲料用容器は、製品保護の向上、耐久性、持続可能性、手頃な価格など、他の形態の包装よりもいくつかの利点があるため、アジア太平洋地域でますます人気が高まっています。2030 年には、アジアの人々の 50% 以上が都市に住むことになります。



北米の缶コーティング市場は、他のすべての地域の市場の中でも、予測期間中に満足のいく成長を遂げると予測されています。市場の成長は、主にこの地域での包装食品に対する巨大な需要に起因する可能性があります。包装された食品の保管には、ビーチやイベント、お祭りなどに持ち運びやすい金属缶が使われています。 金属缶は丈夫で壊れにくく、使用後はリサイクルできます。この金属缶の特性から、環境に配慮した地域の人々の間でも需要が高まっています。さらに、若年成人の間でエナジードリンクの人気も高まっており、それが市場でのより多くの新製品の導入につながっています。





会社について:





Research Nester(LAMORI PRIVATE LIMITED)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



