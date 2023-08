[日本コロムビア株式会社]





9月から全国9箇所を巡る、reGretGirl の2マンツアー「reGretGirl presents LOVE × CALL TOUR 2023」の最終ゲストが解禁された。福岡公演にKEYTALK、名古屋公演にKANA-BOONが決定した。



ゲストアーティストは、ツアータイトルの通り“reGretGirlが共にライブを創り上げたいアーティスト”というのはもちろんのこと、メンバーの人生に影響を与えた9組となった。

第一線で活躍しているアーティストをゲストに迎えた、2回目となる本ツアーの開催を楽しみに待とう。



また、チケットは一般発売中。詳細は、バンドのオフィシャルHPをチェックしよう。





■reGretGirl presents LOVE × CALL TOUR 2023

2023.09.16 (土) 金沢EIGHT HALL w/Base Ball Bear

2023.09.21 (木) 札幌PENNY LANE 24 w/キュウソネコカミ

2023.09.23 (土) 仙台Rensa w/wacci

2023.09.30 (土) 高松DIME w/SPARK!!SOUND!!SHOW!!

2023.10.08 (日) 福岡DRUM LOGOS w/KEYTALK

2023.10.12 (木) Zepp Shinjuku w/the shes gone

2023.10.15 (日) 広島CLUB QUATTRO w/kobore

2023.10.20 (金) 名古屋DIAMOND HALL w/KANA-BOON

2023.10.27 (金) なんばHatch w/SHE’S

チケット価格: ¥4,400(税込)



一般発売

受付期間: 8/11(金・祝)10:00~

受付URL:https://w.pia.jp/t/regretgirl-lxc-23/





【リリース情報】

Live Blu-ray

『drops』





■発売日: 2023/7/26(水)

■品番価格: COXA-1321 ¥6,050 (tax in)

■収録内容

●Live

reGretGirl presents winter oneman tour 2023 “tear”

2023.3.27 at EX THEATER ROPPONGI

1. ギブとテイク

2. best answer

3. ルート26

4. soak

5. ピアス

6. Shunari

7. グッドバイ

8. 車の中から

9. ハングオーバー

10. インスタント

11. KAWAII

12. シャンプー

13. テレフォン

14. スプリング

15. ダレヨリ

16. サンシャワー

17. winter

18. サムデイルーザー

19. ルックバック

20. tear

21. ホワイトアウト

22. remind

●LOOK BACK TALK winter oneman tour 2023 “tear”

●DOCUMENTARY FILM in Korea

■特典内容

封入特典: ライブ生写真1枚(4種の中からランダムで1種封入)

先着購入者特典: ピック3種&缶ケースセット

対象店舗

・コロムビアミュージックショップ

https://shop.columbia.jp/shop/g/gP5957/

・「reGretGirl presents LOVE × CALL TOUR 2023」各会場

Amazon.co.jpオリジナル特典: L版ビジュアルシート

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C55T8D3F



Digital Single

「ページワン」





■発売日: 2023/7/26(水)

■品番価格: COKM-44467 ¥262 (tax in)





【Profile】

2015年大阪で結成した、切ない歌詞とキャッチーなメロディーが特徴のセンチメンタルギターロックバンド。

2017年12月に初の全国流通盤『my』をリリース。代表曲「ホワイトアウト」のMVが3,600万回再生を突破。(2023年8月現在)

2019年9月に3rd Mini Album『soon』をリリース。全国13箇所のリリースワンマンツアー「coming soonツアー」は全公演SOLD OUT。

2020年10月、TOKYO MXの月曜ドラマ「片恋グルメ日記」オープニング主題歌に「pudding」が起用される。

2021年にメジャー1st Full Album『カーテンコール』にて日本コロムビアよりメジャーデビュー。

2022年4月から3ヶ月連続配信リリースを実施。同年6月から実施した対バンツアー「LOVE×CALL TOUR 2022」は各所SOLD OUT。

同年9月から全国20箇所のツーマンツアー「reGretGirl presents 忘れられないツーマンツアー2022」を開催。

2023年2月1日にMajor 2nd Full Album『tear』をリリース。

同月から開催した全国15箇所のワンマンツアー「winter oneman tour 2023 "tear"」は軒並みSOLDOUT、ファイナルをEX THEATER ROPPONGIにて開催。



幅広い層に届く切なさとポップさを持つ楽曲に乗せて歌う”誰もが一度は経験したことがある”ような等身大の歌詞は、全ての恋愛経験者に寄り添い続けるだろう。



バンド名は、平部が当時の彼女に振られた際「いつか有名になってフッたことを後悔させてやる。」と思ったのが由来。



■reGretGirl Official SITE

https://www.regretgirl.com/

■reGretGirl Official Twitter

@rgg_official

https://twitter.com/rgg_official

■reGretGirl Official Instagram

@regretgirl_official

https://www.instagram.com/regretgirl_official/

■reGretGirl Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/c/reGretGirlofficial

■reGretGirl Fanclub

https://fanicon.net/fancommunities/2562



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/13-10:46)