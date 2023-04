[Kenneth Research]



調査期間:

2023年3月05日―3月23日

調査業者:

RNPL

調査対象:

当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数:

545

調査方法:

実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者:

調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:





質問: 粘膜除染市場の規模はどのくらいですか?





粘膜除染とは、手術後の傷口感染やスポーツによる感染を予防する処置です。世界の粘膜除染市場は、2023 ―2035 年の予測期間中に 約15% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに 約150 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2022 年に約 70 億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、病院での衛生管理に関する規制の強化に支えられた、病院での医療関連感染症の有病率の上昇に起因する可能性があります。国立医学図書館が公開したデータによると、病院施設で毎年約 170 万人の患者が医療関連感染症 (HCAI) にかかり、そのうち約 98,000 人がこれらの感染症の結果として死亡していることがわかりました。これは、世界中の患者の 17 人に 1 人です。



質問: 粘膜除染市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?





粘膜除染市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:

開腹手術の増加―

英国では、2019 - 2020 年にかけて約 12,000 件の冠動脈バイパス手術が行われました。2020年には、開腹手術後の合併症の症例が2%増加したことが観察されました。開腹手術では、臓器の全体像を得るために皮膚を切開します。これは、外科医がメスを使用して約 10 インチの切開を行い、感染部分に到達して修復する重要な手順です。開放手術を経験した後、患者は肺塞栓症、出血、深部静脈血栓症、および創傷感染に苦しんでいることが観察されています。したがって、粘膜の汚染除去は、特に創傷感染の治療に有用になります。したがって、この要因は、予測期間にわたって市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。



個人衛生への世界人口の傾向の高まり



術後の創感染症の有病率の上昇



己免疫疾患の有病率の上昇



帝王切開出産の急増









質問: 粘膜除染市場に関連する課題は何ですか?





粘膜除染市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです:

皮膚と自己免疫疾患に対する意識の欠如-

界中の人々は、医療提供者によって促進されていない場合、粘膜の除染についてあまり認識していません. さらに、静菌効果の原因となる可能性があります。 このような意識の欠如により、患者にさまざまな予防可能な感染症が発生する可能性が高まります。 したがって、この要因は、予測期間中の市場の成長を妨げると予測されています。



必要な薬の不足



粘膜除染に伴うコストの増加





質問: 粘膜除染市場はどのように分類されますか?





粘膜除染市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:

薬物クラス別





o 抗生物質

o コルチコステロイド

o 抗炎症薬

o モノクローナル抗体

商品タイプ別





o アルコール

o ノンアルコール

投与別





o 注射

o 経口

o 局所

流通チャネル別





o ドラッグストア

o オンライン

o 小売

o 病院薬局



質問: 投与に基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?





投与に基づいて、経口セグメントは2035年に最大の市場シェアを獲得すると推定されています。このセグメントの成長は、便利な入手可能性と、経口投与され、さまざまな病気の治療に適した薬が迅速な救済を提供し、医師による処方箋が増えたことに起因する可能性があります。Frontiers in Pharmacology が 2021 年に発表したデータによると、医薬品の 84% 近くが経口摂取されています。薬物投与の経口経路は一般的であり、何世紀にもわたって実施されてきました。







質問:薬物クラスに基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?





薬物クラスに基づいて、モノクローナル抗体セグメントは 2035 年に大きなシェアを獲得すると予想されています。 モノクローナル抗体は、放射性物質の毒素や薬剤をがん細胞に運ぶのに役立ちます。 したがって、その利用は癌治療に関連しています。 たとえば、2020 年には約 1,000 万人が命を落としました。



質問: 粘膜除染市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?





市場の主要プレーヤーは、Bausch Health Companies Inc.、Genentech, Inc.、Lipidor AB、Pfizer Inc.、Merck & Co., Inc.、Sun Pharmaceutical Industries Limited、EPI Health, LLC、Molnlycke Health Care AB、 その他。

市場における最近の動向のいくつかは次のとおりです:

Astellas Pharma Inc. は、Sutro Biopharma, Inc.

との世界的な戦略的提携と、iADC として知られる新しい免疫刺激抗体薬物複合体の開発手順を即興で行うためのライセンス契約を発表しました。



Sun Pharmaceutical Industries Limited

とその完全所有子会社は、低密度リポタンパク質コレステロールの減少に焦点を当てた経口薬ベンペド酸をインドでブリロというブランド名で発売しました。







質問:粘膜除染市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?





北米の粘膜除染市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。市場の成長は、主に、開発された医療インフラストラクチャの存在と、新薬の利用に対する人々と臨床医の傾向の高まりに支えられた自己免疫疾患の有病率の上昇に起因する可能性があります。たとえば、2017 年には、約 2,200 万人のアメリカ人が少なくとも 1 つの自己免疫疾患を患っていると予想されていました。

さらに、市場はまた、アジア太平洋地域で顕著な成長機会を目の当たりにし、予測期間中に総市場シェアを獲得すると予想されています。ほくろ、湿疹、いぼ、真菌感染症などの皮膚感染症の有病率の上昇は、予測期間中の市場の成長を促進すると推定されています。たとえば、30 - 60 歳までの人々の 85% 近くが HPV に感染していると予測されており、そのうち 75% 近くが中国人で、約 2% がインド人です。







