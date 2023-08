[日本コロムビア株式会社]

堀込泰行が8月16日(水)にリリースするEP「星屑たち」のトレイラー映像を公開した。







(https://www.youtube.com/watch?v=qDJa7fsT1Vc)

既にラジオなどでオンエアされている新曲「涙は星屑のように」に加え、収録曲全曲の一部をいち早く聴くことが出来るので、待ちきれないファンは是非チェックしてほしい。

今回のEP「星屑たち」はコロムビアミュージックショップとライブ会場限定の発売となっており、現在予約を受付中(予約サイト:https://shop.columbia.jp/shop/g/gS4981/)。購入者には堀込泰行直筆サイン入りポストカードが特典として付与される。ポストカードはなくなり次第終了となるので、確実に手に入れたい方はお早めに。

ライブ会場では東京と大阪で開催される『堀込泰行 Billboard Live Tour 2023』から販売スタートとなる。



「星屑たち」はこれまでに2度開催されたプラネタリウムライブツアー『LIVE in the DARK tour w/堀込泰行』のために集まった編成でレコーディングされた作品。堀込泰行がボーカル&アコースティックギター、小池龍平がガットギター、田村玄一がペダルスティール、千ヶ崎学がコントラバスを担当している。新曲「涙は星屑のように」に加え、『スウィートソウル』や『WHAT A BEAUTIFUL NIGHT』など過去の『LIVE in the DARK』でも演奏されたセルフカヴァー曲が4曲収録されている。



<リリース情報>

■「星屑たち」

8月16日(水)EP・配信リリース



CEG-61 ¥2,200(税込)

※EPはコロムビアミュージックショップ、ライブ会場限定発売となります。

【予約サイト】

https://shop.columbia.jp/shop/g/gS4981/



【収録曲】

M1 涙は星屑のように

M2 アメリカン・クラッカー(Self Cover)

M3 スウィートソウル(Self Cover)

M4 WHAT A BEAUTIFUL NIGHT(Self Cover)

M5 だれかの詩(Self Cover)





<LIVE>

『堀込泰行 Billboard Live Tour 2023』

【公演日時】

8月21日(月)@ビルボードライブ東京(1日2回公演)※東京公演は1st,2nd共にSOLD OUT

1stステージ 開場17:00 開演18:00

2ndステージ 開場20:00 開演21:00

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=14257&shop=1



8月24日(木)@ビルボードライブ大阪(1日2回公演)

1stステージ 開場17:00 開演18:00

2ndステージ 開場20:00 開演21:00

http://www.billboard-live.com/pg/shop/show/index.php?mode=detail1&event=14258&shop=2



【チケット価格】

サービスエリア¥8,000-/カジュアルエリア¥7,500-(1ドリンク付)

※ご飲食代は別途ご精算となります。

【チケット販売】

ご予約はビルボードライブWEBサイトおよびプレイガイドにて行います。ビルボードライブ予約センターでの電話受付はございませんので予めご了承ください。



【メンバー】

堀込泰行(Vocal,Acoustic Guitar)

小池龍平(Gut Guitar)

田村玄一(Steel Guitar)

千ヶ崎学(Contrabass)



【公演に関するお問い合わせ】

ビルボードライブ東京:03-3405-1133

〒107-0052東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F

ビルボードライブ大阪: 06-6342-7722

〒530-0001大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスPLAZA ENT B2

※当日の入場は整理番号順となります。



『高崎音楽祭 土岐麻子×アン・サリー The Duets』

会場:高崎芸術劇場 スタジオシアター

日程:2023年10月7日(土)

時間:OPEN17:00/START17:30

出演:土岐麻子、アン・サリー Special Guest : 堀込泰行

チケット 4,000円(全席指定)

*未就学児入場不可

プレイガイド:

高崎芸術劇場メンバーズ(https://www.takasaki-foundation.or.jp/theatre/membership.php)

高崎市文化施設

ローソンチケット (Lコード:75944)

チケットぴあ (Pコード:247-675)



【Information】

Official HP:https://yasuyukihorigome.com/

日本コロムビアHP:https://columbia.jp/artist-info/horigomeyasuyuki/

Twitter:https://twitter.com/yasuyuki_staff

Instagram:https://www.instagram.com/yasuyuki_horigome/?hl=ja



