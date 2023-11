[ニッコー・ホテルズ・インターナショナル]

~“地球にもホスピタリティを”をテーマにしたSDGsプロジェクト「Hospitality to Earth」始動~



「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときをお届けするグランドニッコー東京 台場(住所:東京都港区 代表取締役社長 総支配人:塚田 忠保)は、2023年12月1日(金)より、朝食で提供しきれなかったパンをアップサイクルした『サステナスイーツ&パン』を、ホテルのパティシエが手掛けるスイーツや自家製パンをお楽しみいただける「Bakery & Pastry Shop」にて数量限定で販売いたします。







この度、グランドニッコー東京 台場は、お客様だけでなく、地球にもホスピタリティを持つことをテーマにしたSDGsプロジェクト「Hospitality to Earth」を始動いたします。

第一弾として、フードロス削減を目標に、朝食で提供しきれなかったパンをアップサイクルした『サステナスイーツ&パン』を商品化いたしました。これまでも朝食ご利用人数に合わせ焼く量を調整してまいりましたが、予備のパンや成形不備のパンなど全体の約1割が廃棄されていました。少しでもフードロスを削減したいというシェフたちの強い想いと工夫により、廃棄予定だったパンに付加価値をつけ、全く新しい商品として生まれ変わらせました。客室数全882室、都内有数の大型ホテルとして、積極的にフードロス削減に貢献して参ります。

ラインアップは、それぞれ提供しきれなかった予備分、成形不備分のクロワッサン・バケットなどをアップサイクルした「クロワッサンラスク」と、「パンプディング」の2商品です。ロスの発生は日によって異なるため、数量限定・不定期での販売となります。見た目も味わいも、グランドニッコー東京 台場らしい品のあるスイーツ&パンに仕上げ、皆様の元へお届けします。地球にやさしいご褒美スイーツとして、是非お楽しみください。

グランドニッコー東京 台場は、これからも「Hospitality to Earth」を軸に様々なSDGs活動に取り組んで参ります。



【グランドニッコー東京 台場『サステナスイーツ&パン』概要】

・販売場所:グランドニッコー東京 台場 2階「Bakery & Pastry Shop」(台場駅直結)

・販売期間:2023年12月1日(金)~ ※不定期・数量限定販売となります。

・お問い合わせ:03-5500-6623





◆クロワッサンラスク

クロワッサンにたっぷりとバターを塗った上にグラニュー糖をまぶし、低温でじっくりと焼き上げたラスクです。チョコレート、ホワイトチョコレート、ベリーソース、季節のソースでコーティングすることで、色鮮やかで可愛らしい見た目に仕上げています。



価格:¥390(4個入り)







◆パンプディング

バケットなどのパンを、卵をたっぷりと使用し、苦みがアクセントのキャラメルソースと合わせたプリン液に漬け込み、焼き上げてパンプディングにしました。パンのアップサイクルスイーツとして、11世紀のイギリスで誕生し、何世紀にも渡り愛されてきたスイーツです。トップには、いちご、ラズベリー、ブルーベリーを飾り、華やかさを演出しています。



価格:¥390



※表示価格はすべて消費税込みです。

※ロスがない場合は販売しないため、不定期販売となります。



【グランドニッコー東京 台場の施設概要】

所在地: 東京都港区台場2丁目6-1

敷地面積: 20,870平方メートル (6,313坪)

ホテル: 地下3階 地上30階

延床面積: 123,775平方メートル (37,507坪)

施設構成: 客室数882室、宴会場17室、レストラン・バー9ケ所、ウエディングチャペル2ケ所

神殿、フィットネスクラブ、屋外プール、エステ、ギャラリー ほか

アクセス: 新交通ゆりかもめ 台場駅に直結 / りんかい線東京テレポート駅 徒歩約10分

電話番号: 03-5500-6711(代表)

公式サイト: https://www.tokyo.grandnikko.com/



<グランドニッコー東京 台場 ブランドメッセージ>



東京を楽しむ 東京をくつろぐ

レインボーブリッジを越えればそこは日常を離れた別世界。陽の光に輝く水面と青く澄みわたる風、心弾む特別な時がはじまります。高層階のレストラン、ゲストルームからは東京湾のパノラマビューが見渡せ、海の向こうには表情豊かな東京の街が広がります。大切にしたのは「晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひとときを」という思い。心がほどけていくような喜びに満ちた体験をお届けします。



