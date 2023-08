[日本コロムビア株式会社]





ゆいにしおが8月2日(水)、渋谷Spotify O-nestにて「ゆいにしお presents summer 2man tour "DAILY ISLAND"」のファイナル公演を開催した。

Major 1st Single『ワークライフアイランド』のリリースを引っ提げた本ツアーは、ゆいにしお初の2マンツアーであり、以前より面識のあるアーティストや一緒に楽曲制作をした経験があるアーティストなど、ゆいにしおと繋がりがある3組をゲストに迎えた。





ファイナル公演ではLucie,Tooがゲストで登場し、ライブの幕を開けた。

Lucie,TooのBa,Choヒカリとゆいにしおは、上京する6年ほど前から繋がりがあったことから今回の2マンが実現し、MCでは「渋谷で(ゆいにしおと)2マン出来るのが本当に嬉しくて感慨深い」と語った。

Lucie,Too は13曲を披露し、キャッチーでポップな力強いサウンドで会場を盛り上げた。





「Lucie,Too」からのバトンを受け取ったゆいにしお。

ファンが待ち構える中、照明が暗転し、ドラムの4カウントで「会いたいな今夜」がスタート。フロアは手を高く上げたり横に揺れたりと1曲目にして一気に会場の熱を上げた。



次に「ゆいにしおです!どうぞ宜しく!」と自己紹介をし、「塩」を披露。サビでは歌詞にもある「塩をまく」振りで更に会場を盛り上げていく。

MCでは今回のツアーやLucie,Tooとの繋がりについて話り、「今日は皆さんに最高の夏をお届けにやって参りました!体育会系のセットリストでいきますので最後まで楽しんで行ってください!」とフロアを沸かせた。

そして「pool mood」「mid-20s」とNEO渋谷系ソングで等身大のゆいにしおを表現していき、「mid-20s」のサビではフロア一面が「20s」を表すピースポーズに溢れ、一体感に包まれた。

曲紹介のあと、『ワークライフアイランド』に収録されている夏の苦いラブソング「アイスコーヒー」と「my mind is mine」を披露し、ロマンチックなムードを作り上げていた。



MCに入り、ゆいにしおが「ここからビックウェーブが来ます!」と言い放ち、フロアからの手拍子とともに新曲「We Are Girls Forever!」がスタート。拳を突き上げる人や歓声が鳴り響き、フロアは大盛り上がり。



そのまま『ワークライフアイランド』から、本ツアーのテーマである“夏”について歌った1曲「SUMMER TUNE」を全力で届けた。キーボードのソロや会場の青い照明もまた楽曲を引き立てており、フロアの熱量は最高潮に。上がったテンションをそのままに「スポットライト」を披露した。

その後のMCでは、「このツアーのためにパーソナルジムに通い始めた」というエピソードで笑いを交えながら、『ワークライフアイランド』と本ツアーに込めた思いを伝えた。

「自分自身に”お疲れ”って毎日、毎時間、毎分言ってあげてください。そのためにはセルハグが必要かなと思います」と語り、キラキラとしたムードに包まれながら本編ラストは「セルフハグ・ビッグラヴ」で終了。



アンコールでは手拍子が鳴り響く中、ゆいにしおが一人で登場し、Lucie,Tooを知ったきっかけの曲「Lucky」を弾き語りでカバーした。演奏後には、Lucie,TooのBa,Choヒカリから「ありがとう!」という声が響き、感動的な光景も見られた。

その後、8月30日(水)にDigital Single「sun shade / スパイスガール / SUMMER TUNE / 会いたいな今夜 (Acoustic Guitar Ver.)」をリリースすることが発表された。既存曲の弾き語りVer.の配信は依然から不定期で行われており、今作で4作目となる。

そして、サポートメンバーもお揃いのツアーTシャツを着て登場し、「ワンダーランドはすぐそばに」で、大きな拍手と歓声に見送られながら幕を下ろした。



自分だけのきらめく瞬間があればきっと、どんな状態のワークライフバランスでも健やかにたくましく、楽しく生きていけるのではないかと思う。「ゆいにしお presents summer 2man tour "DAILY ISLAND"」はそんな“きらめく瞬間”になったのではないだろうか。

ムーディーな曲からポップな曲まで、近頃では様々な顔を見せてくれるゆいにしお。次はどんな楽曲を届けてくれるのか、今後のゆいにしおに目が離せない。





■セットリスト

01. 会いたいな今夜

02. 塩

03. pool mood

04. mid-20s

05. アイスコーヒー

06. my mind is mine

07. We Are Girls Forever!

08. SUMMER TUNE

09. スポットライト

10. セルフハグ・ビッグラヴ

EN1. Lucky(cover)

EN2. ワンダーランドはすぐそばに





撮影:ひの





【Release】

Digital Single

「sun shade / スパイスガール / SUMMER TUNE / 会いたいな今夜 (Acoustic Guitar Ver.)」



発売日:2022/8/30(水)

品番価格:COKM-44556 / ¥944 (tax in)



Major 1st Single

『ワークライフアイランド』



発売日:2022/6/21(水)

品番価格:COZA-2020/1 / ¥4,950 (tax in)

収録内容:

◾CD

1.We Are Girls Forever!

2.SUMMER TUNE

3.アイスコーヒー

◾Blu-ray

『ゆいにしお Major 1st Full Album『tasty city』Release Oneman Tour “tasty sound”』2022.11.25 at 渋谷WWWワンマンライブ映像

<特典内容>

◾先着購入者特典:缶バッジ2個セット(31mm×31mm)

対象店舗

タワーレコード全店(オンライン含む)

HMV全店 (オンライン含む)

TSUTAYA全店(オンライン含む)

コロムビアミュージックショップ

応援店

◾Amazon.co.jpオリジナル特典:メガジャケ(24cm×24cm)

商品予約ページ:https://lit.link/yuinishio





【LIVE】

「ゆいにしおpresents summer 2man tour "DAILY ISLAND"」

2023.7.27 (木) 池下CLUB UPSET w/ Qnel

2023.7.28 (金) 心斎橋Pangea w/ mekakushe

2023.8.02 (水) 渋谷Spotify O-nest w/ Lucie,Too





『お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH!「ロッテ ふ~せんガム ステージ」』

2023.8.07 (月) 1Fフジテレビ広場





『渋谷音楽祭「公園通りレコード インストアライブ」』

2023.10.21 (土) LINE CUBE SHIBUYA





【PROFILE】

透明感の中にも深みのある声と、心地よいメロディーが持ち味の"NEO渋谷系"シンガーソングライター。2016年から愛知県にて弾き語りで活動をスタート。2018年に開催された日本コロムビア主催「半熟オーディション supported by Eggs」でグランプリを獲得。

2019年5月に自身初の全国流通盤である1st Mini Album『角部屋シティ』をリリース。2020 年9月には2nd ミニアルバム『She is Feelin’ Good』をリリースし、活動の幅を全国に広げた。2021年10月にはTVアニメ『真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました』のオープニングテーマに「息を吸う ここで吸う 生きてく」が起用された。同年11月に3rd Mini Album『うつくしい日々』をリリースした。

2022年4月の配信Sg「ワンダーランドはすぐそばに」が、TOKYO MX月曜ドラマ『片恋グルメ日記2』のエンディング主題歌に決定した。

同年10月、1st Full Album『tasty city』リリースをもって日本コロムビアよりメジャーデビュー。

12月には、「LINE NEWS AWARDS 2022」の「NEXT NEWS賞」を受賞した。

2023年1月から放送のTVアニメ「英雄王、武を極めるため転生す ~そして、世界最強の見習い騎士♀~」のエンディングテーマに「セルフハグ・ビッグラヴ」が決定。

更に、同じく2023年1月から放送のTVドラマ「来世ではちゃんとします3」のエンディングテーマに「会いたいな今夜」が決定するなど、ますます勢いを増している。





■ゆいにしお Official SITE

https://www.yuinishio.com

■ゆいにしお Official Twitter

@_yuinishio_

https://twitter.com/_yuinishio_

■ゆいにしお Official Instagram

@_yuinishio_

https://www.instagram.com/_yuinishio_

■ゆいにしお Official TikTok

@_yuinishio_

https://vt.tiktok.com/ZSdFbxETy/

■ゆいにしおOfficial YouTube Channel

https://www.youtube.com/c/yuinishio

■ゆいにしお Official Fan Site "tasty city"

https://yuinishio.bitfan.id/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/05-15:46)