フェリシモが展開するファッションブランド「Live in comfort[リブ イン コンフォート]」は新作 ピンクリボン基金付き商品を発表、ピンクリボン月間に合わせて10月18日よりウェブ販売を行っています。新作は、着心地のよさと大人が着やすいデザインが特徴の「トルコオーガニックコットン ピンクTシャツの会」や、くすみピンクの大人っぽいデザインが魅力の「大人ピンク色の麻混ぽんわりパンツ」です。どちらも800名超のフェリシモのお客様の声を反映した基金付きで、商品代金の一部が日本対がん協会の「ほほえみ基金」に寄付されます。新作はウェブページでチェックできます。









◆ピンクリボン基金

商品価格の一部は、日本対がん協会を通して、乳がんの早期発見のために定期的な検診受診をすすめ、乳がんをなくす活動をしている「ほほえみ基金」に拠出されます。基金付き商品のお買い物を通じて、ピンクリボン活動を応援することができます。





◆新作アイテムについて



以下の商品価格のうち100円は「ピンクリボン基金」として運用されます。 (基金部分は非課税)



トルコ育ちのオーガニックコットンを着てかわいい色に染まりたい

トルコオーガニックコットンが心地よいTシャツです。パッと明るい気持ちになれるピンク色に、やわらかな落ち感や二の腕が隠れる六分袖など、一枚で着映えするデザインです。



【トルコ産オーガニックコットン】

農薬や化学肥料不使用の土壌で育つトルコ産のコットンです。 エーゲ海に面する畑に海風が流れ込むことで、繊維がしなやかで上質な綿が育ちます。







【NEW】リブ イン コンフォート ピンクリボン 地中海の風を受けて育った トルコオーガニックコットン ピンクTシャツの会

月1枚 ¥3,000 (+10% ¥3,290)

商品の詳細・お申し込み>> https://feli.jp/s/pr231018/1/



ぽんわりゴキゲン、麻混ガーゼがやみつきに

大人っぽいくすみピンクがかわいい、バルーンみたいならくちんシルエットのパンツです。 麻混ガーゼと綿100%ガーゼを重ねたふわふわの肌当たりが心地よく、 オールシーズン活躍します。 お手持ちのシンプルトップスとさらっと合わせるだけで、こなれたコーデが完成します。 やさしい色と肌心地で、気持ちまでやさしくなれる1本です。



【NEW】リブ イン コンフォート ピンクリボン 大人ピンク色の麻混ぽんわりパンツ

1本 ¥4,000 (+10% ¥4,390)

商品の詳細・お申し込み>> https://feli.jp/s/pr231018/2/



◆Live in comfort[リブ イン コンフォート](2002年~)

リブ イン コンフォートは、自分に寄り添う毎日服のブランドです。着心地のよさ、お手入れのらくちんさ、たっぷり食べても苦しくない&すっきり見えるひと工夫など。自分らしく心地よく、おしゃれで毎日を素敵に楽しめる服づくりを目指しています。

【カタログプレゼント】

フェリシモの最新カタログを最大3冊まで無料でプレゼント。

◆お電話でのご注文・お問い合わせ

フリーダイヤル: 0120-055-820(通話料無料)

受付時間:平日/9時~17時

※一部のIP電話では利用できない場合があります。

※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。



~ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO[フェリシモ]」~

ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで生活者に販売するダイ

レクトマーケティングの会社です。ひとりひとりがしあわせ共創の担い手となること、人をしあわせにすること、自然・社会・人としあわせになること。それらの経験価値をコアバリューとした「ともにしあわせになるしあわせ」を具現化する”事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

