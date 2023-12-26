［株式会社クリーク・アンド・リバー社］

2024/1/18(THU) Free webinar “UI Design Vol4 AI design will replace these types of UI designers”



株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は1月18日（木）、Web制作やゲーム開発で活躍するデザイナーの方を対象に、グローバルに活躍されるデザイナーのジェイコブ・ネルソン氏をゲストにお招きし、無料のオンラインセミナー「UIデザイン Vol４ AIに負けないUIデザイナーとは」を開催します。本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。

※ご自身でオリジナル（英語）または通訳チャンネルを選択していただくことができます。



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/144417/?rls

※締切：2024年1月18日（木） 19：00



Creek & River, Inc. (C&R) will host a webinar, “AI design will replace these types of UI designers” on Thursday, January 18th.



▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/144580/?rls

*Application deadline: 2024/1/18（THU） 19：00





技術のめまぐるしい進展により日常生活でも身近になったAI。それはデザインの世界でも同様で、今デザイナーの方々にもAIを正しく理解し、活用することが求められるようになってきました。AIを適切に活用することでデザインも大きく向上させることができます。そこで今回のセミナーでは、UI デザインのプロセスでAIが得意とする点や、AIが代用できないデザイナーになるために必要な知識やスキルについてなどをご説明します。AIとデザインとの関係をきちんと理解することで、デザイナーの皆さまが仕事の品質を損なうことなくAI の力を活用することができます。AIに負けないUIデザイナーになるために必要なことが学べる絶好の機会です。ご興味のある方は、ぜひお気軽にご参加ください。＜セミナー内容＞

・AIに取って代わられるUIデザイナーのタイプ

・UIデザインプロセスのどの部分をAIが引き継ぐ可能性があるのか

・唯一無二のデザイナーになるために必要な知識とスキル

・AIが得意な部分と不得意な部分を知る





As you may already know, there are many types of UI designers depending on your role within the team. Some UI designers work solely on the visual design phase of the design process. While others may work on visual design, information design, and interaction design, or a combination of all three.However, some types of UI designers are more replaceable than others.Why is this? And which types are they?You’ll learn:

- Learn which types of UI designers will soon be replaced by AI

- Learn which parts of the UI design process AI is slowly taking over to stay ahead of the curve

- Learn the knowledge and skills you need to become an irreplaceable designer if you fall into the “replaceable designer” category

- Learn where AI excels and where it fails

UIデザイン Vol４ AIに負けないUIデザイナーとはUI Design Vol4 AI design will replace these types of UI designers





■日時

2024年1月18日（木） 19：00～20：00Date and time

2023/12/13（WED） 19：00～20：00■場所

オンライン開催（Zoom）Place

Held online（Zoom）■登壇者









ジェイコブ・ネルソン氏

ワシントン大学で情報管理を専攻し、修士課程で卒業。その後、デザインR＆D責任者、UX＆PX戦略責任者、デジタルマーケティング＆ブランド責任者など、グローバルおよびローカル企業で複数のリーダーポジションを歴任。スタッフォードシア大学、ワシントン大学のデザインメンターも務めました。

キャリアを通じて数え切れないほどのサイト、アプリ、モバイルゲームプロジェクトに取り組み、彼のモバイルゲームはGooglePlayやAppStoreの「注目のゲーム」「トップチャート」で紹介されたこともありました。

また2018グローバルキャリアアワードで「ベストマーケティングチーム」賞を受賞。最近の出版物には、PX＆UXデザインに関する教育シリーズや、共同論文「メンタルヘルスに関する感情コンピューティング」（ヘルスケア向けゲームIoT）があります。







Speaker

Jacob Nelson

After graduating from the University of Washington with an M.S. in Information Management, Jacob Nelson worked in multiple leadership positions at global and local companies as Head of Design R&D, Head of UX&PX Strategy, Head of Digital Marketing & Brand, and others. Jacob was also a design mentor for Staffordshire University and the University of Washington.He has worked on countless projects, sites, apps, and mobile games over his career with his mobile games showcased in the coveted “Featured Games” and “Top Charts” on Google Play and App Store. Jacob also won the “Best Marketing Team” award at the 2018 Global Carrier Awards. His recent publications include an educational series on PX&UX design and joint paper with the University of Tokyo, “Affective Computing on Mental Health” (Game IoT for Healthcare).Currently, Jacob leads the fusion of UX (sites, applications) and PX (games) design, and is engaged in research and development of products and services that utilize AI, IoT, DLT, NFT, and other future technologies.■対象

・ゲームデベロッパー、ゲームデザイナー、ゲームプランナー

・プロダクトデザイナー

・ウェブデザイナー

・Webプロデューサー

・グラフィックデザイナー

・UXデザイナー

・UIデザイナー

・ユーザー、プレーヤーリサーチァー

・プログラマー、デベロッパーParticipants

-Game developer/Game designer/Game planner

-Product Designer

-Web Designer

-Web Producer

-Graphic Designer

-UX Designer

-UI Designer

-User/Player Researcher

-Programmer/Developer■参加費

無料Entry fee

Free■定員

100名Capacity

100 people■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社Organizer

CREEK and RIVER Co., Ltd.

https://www.cri.co.jp/▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/144417/?rls

※締切：2024年1月18日（木） 19：00▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/144580/?rls

*Application deadline: 2024/1/18（THU） 19：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「UIデザイン ソリューションVol.4」セミナー担当

Email：inquiry.prolang@hq.cri.co.jp【Contact】

CREEK & RIVER Co., Ltd.

PEC In charge of the webinar " UI Design Solutions Vol.3“

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp＜関連セミナー・講座＞

▼eラーニング「卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト」（講師：ジェイコブ・ネルソン氏）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/132998/?rls



▼eラーニング「UI/UX基礎講座」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/123451/?rls



[Related Course]

▼e-learning program by Jacob Nelson “Make Outstanding UI for Games, Apps & Websites”

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/131157/?rls





C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。＜UI/UX関連の求人例＞

▼【厳選特集】UIデザイナー/Webデザイナー 求人情報

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▼【厳選特集】UXデザイナー/UXディレクター/Webディレクター 求人情報

https://www.creativevillage.ne.jp/jobsearch/job_search/?freewords=DCG0002&crjob_rich&rich_web&view_count=50&freeid=76829?rls



▼【エージェント厳選】Webデザイナー・UIデザイナーの社員求人特集

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【クリーク・アンド・リバー社とは】

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、コンピュータサイエンス、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャーの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。The C&R Group, including Creek & River Co., Ltd, is active in 18 fields: TV/movies, games, web, advertising/publishing, artists/authors, medical, IT, legal, accounting, architecture, fashion, food, computer science, performing arts, life sciences, athletes, CXO, and agriculture. We provide an environment for professionals to maximize their potential through the provision of jobs, the composition of projects, the monetization of copyrights and intellectual property, and educational opportunities. We also aim to contribute to the value creation of our clients through the abilities of professionals.Webサイト：https://www.cri.co.jp/

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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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企業プレスリリース詳細へ （2023/12/26-09:47）