調査期間:

2023年2月28日―3月6日



調査業者:

RNPL



調査対象:

当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。





有効な回答の数:

545



調査方法:

実地調査 226、インターネット調査319



調査回答者:

調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:





質問: 臭化カルシウム市場の規模はどのくらいですか?





世界の臭化カルシウム市場は、2023― 2035 年までの予測期間中に最大5% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに 最大90 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は2022年に約50億億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、ガスと石油、エネルギー生産など、複数の業界での需要の増加に起因する可能性があります。 臭化カルシウムは、上流の石油およびガス操作の圧力を管理できるため、ガスおよび石油産業で使用されています。 たとえば、世界中で 40 億トン以上の石油が生産されています。一方、2022 年の石油の 1 日あたりの需要は、約 9,100 万バレルと推定されています。



質問: 臭化カルシウムとは何ですか?





白い粉末状の物質である臭化カルシウムは、ヒドロトロピン酸のカルシウム塩で製造された無臭の物質です。 ヒドロトロピン酸は揮発性の酸で、さまざまな工業用化合物の製造に使用されます。 電力産業では、臭化カルシウムは酸化剤の特性を備えているため、水銀の排出を減らすために使用されます。 石油およびガス産業では、石油およびガスの掘削および完成のために、塩化カルシウムを使用してドリル切断をブラインフリーにするために使用されます。 したがって、業界全体でより高い需要があります。



詳細はこちら http://bit.ly/401Qj7e



それ以外では、臭化カルシウムは自動車のサスペンションや壊死治療の油圧作動油に多用されています。 これは、凍結混合物、掘削液、写真、食品防腐剤、難燃剤、および掘削液に含まれる臭素とカルシウムの化合物です。 臭化カルシウムの特性には、分子量 199.89 g/mol (無水)、沸点 1,815°C (無水) 810°C (二水和物)、融点 730°C、および密度 3.353 g/cm3 が含まれます。 臭化カルシウムは、銀白色に見える柔らかい金属で、その結晶構造は立方体です。 臭化カルシウムは自然界には存在しませんが、酸化カルシウムと炭酸カルシウム CaCO3 の反応によるものです。 臭化カルシウムは、衛生および農業における難燃剤として利用できます。



質問: 臭化カルシウム市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?





臭化カルシウム市場の成長を推進する主な要因は次のとおりです。



・ 石炭採掘活動の拡大‐たとえば、2020 年には約 490 トンの石炭が生産されましたが、米国では、この量は約 480 トンに達すると予測されていました。 OECD 地域では、1,400 トンの石炭が採掘されたと推定され、中国だけでも 2020 年に 3,500 トンを超える石炭が生産されました。Mt、EU ~300 Mt、その他同年。



臭化カルシウムは、水銀の排出を制限するために炭鉱で噴霧されます。石炭の燃焼は、世界中で水銀を大気中に放出する最大の発生源であることが観察されています。このように、水銀は水と食物連鎖に蓄積し続け、人々によって消化されず、体に有害な影響を残します。したがって、石炭採掘における活動の増加は、予測期間にわたって市場の成長を促進すると推定されています。



天然ガスの消費と生産の増加



世界中の石油の生産量と消費量の増加



エネルギー生産における臭化カルシウムの需要の増加







質問: 臭化カルシウム市場に関連する課題は何ですか?



臭化カルシウム市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです。

臭化カルシウムの副作用の可能性 - 臭化カルシウムを扱うときは、目に悪影響を与えることが観察されているため、サイドシールド付きの安全ゴーグルを使用することをお勧めします。さらに、腕と足を保護するために化学防護手袋とブーツを使用する必要があります。したがって、この要因は、予測期間にわたって市場の成長を妨げると予測されます。



市場での代替化学物質の入手可能性



臭化カルシウムの使用に関する厳格な政府規制





質問: 臭化カルシウム市場はどのように分類されますか?



製品タイプ別







o 7789-41-5無水

o 22208-73-7二水和物

o 7774-34-7六水和物

アプリケーション別







o ラテックス

o 熱刺激回復

o リブ付きスモークシート

o その他

エンドユーザー産業別







o 自動車

o 石油・ガス

o エネルギー生産部門

o その他



質問: エンドユーザー業界別に基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?





世界の臭化カルシウム市場は、エンドユーザー業界別に基づいて、需要と供給について、自動車、石油およびガス、エネルギー生産部門などに分割および分析されています。 セグメントのうち、石油とガスのセグメントは、2035 年に最大の市場シェアを獲得すると推定されています。このセグメントの成長は、石油とガスの消費と生産の増加と、自動車エンジン、家庭での使用率の増加に起因する可能性があります。発電所など。たとえば、自動車の典型的なエンジンには、約 8 クォートのオイルが必要です。さらに、2021 年には米国で 1,800 万バレルを超える石油が消費されました。同様に、ガスの巨大な需要も世界中で見られ、予測期間中に市場の成長を後押しするとさらに予想されます。



質問: エネルギー生産部門はどのように成長していますか?





エネルギー生産セグメントは、予測期間中に2番目に大きなシェアを保持すると予測されています。 このセグメントの成長は、家庭用設備に加えて、ほぼすべての業界でのエネルギー利用の増加に起因しています。 世界的な工業化プロセスの急速な成長により、エネルギーの工業的使用は年々急増すると推定されています。 2021 年の時点で、世界の最終エネルギーの約 170 EJ が産業部門、特にコークス炉、溶鉱炉、原料で消費されています。 さらに、2021 年の時点で、米国では約 10,000 キロワット時のエネルギーが住宅用ユーティリティによって消費されています。したがって、そのような要因は、予測期間にわたってセグメントの成長にプラスの影響を与えると推定されています。



質問: 臭化カルシウム市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?





市場の主要なプレーヤーは、TETRA Technologies, Inc., Shandong Donglin New Materials Co., Ltd, Albemarle Corporation, Shouguang Hon Hai Chemical Co., Ltd., Lanxess AG, Neogen Chemicals Ltd., Jordan Bromine Company, and othersなどです。



市場における最近の動向のいくつかは次のとおりです。



Shandong Donglin New Materials Co., Ltd

は、臭素化SBSとその環境に優しい難燃性に関するレポートを発行し、EPS、XPSなどの断熱材に環境に優しい未来を提供することが期待されています。



Jordan Bromine Company

は、民間防衛局と協力して、トレーニング、緊急計画、コミュニティ計画、およびコミュニケーションの分野を実証し、同社の製品の使用について話し合います。





質問:臭化カルシウム市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?





北米地域の臭化カルシウム市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。市場の成長は、主に需要の増加によるこの地域でのシェールガス生産の増加に起因する可能性があります。 臭化カルシウムは、 流体完成の形でシェールガス生産に非常に使用されています。 米国のシェールガスとタイトオイルの生産量は2021年に24兆立方フィートであったことが観察されています。さらに、臭化カルシウムは深海探査で広く使用されており、予測期間にわたってこの地域の市場規模を拡大することも期待されています。 海洋大気研究(OAR)が発表したデータによると、2022年には、深海の研究と運用のためにこの地域の政府から44億2000万米ドルの投資が提供されました。したがって、深海探査のための政府によるイニシアチブの成長を背景に、世界の臭化カルシウム市場は予測期間中に成長すると予想されます。さらに、貯水池の複雑さによる水平掘削の事例の増加も、予測期間中にこの地域の市場成長を促進すると予測されています。



アジア太平洋地域の臭化カルシウム市場は、他のすべての地域の市場の中で、予測期間中に2番目に大きなシェアを保持すると予測されています。市場の成長は、主にインドや中国などの国々も深海探査や深海採掘などの活動に多額の予算を割り当てているという事実に起因する可能性があります。 したがって、海洋探査活動への投資の増加を背景に、世界の臭化カルシウム市場は予測期間中に目覚ましい成長を示すと予想されます。たとえば、中国では、ISAによって発行された5つの深海採掘契約があります。さらに、2019年には中国で深海採掘探査のために15万キロメートルの地域が供与され、韓国は約10万キロメートルの助成金を受けました。







