04 Limited Sazabys(フォーリミテッドサザビーズ)が、

11月11日(土)、12日(日)に日本武道館2daysワンマン公演を開催、メインビジュアルが公開となった。『THE BAND OF LIFE』と題し、結成15周年のメモリアル公演となる。



本日よりチケット先行がスタート。

詳細は、本日OPENとなった『THE BAND OF LIFE』特設サイト(https://www.04limitedsazabys.com/feature/15th_thebandoflife)を確認しよう。



2008年に結成し、様々な日々を重ねて辿り着いたフォーリミ4人のバンド人生。

日本武道館という特別な舞台で2日間どんな公演になるのか。

ベース&ボーカルのGENのコメントは以下の通り。

04 Limited Sazabys 15th Anniversary 『THE BAND OF LIFE』日本武道館

■04 Limited Sazabys GEN(B, Vo)コメント

『THE BAND OF LIFE』と題して武道館で2DAYSやります。バンド is 人生。僕らのバンド人生の登場人物、旅の仲間達は全員集合系でお願いします。

[公演概要]

04 Limited Sazabys 15th Anniversary 『THE BAND OF LIFE』

2023年11月11日(土) 日本武道館(ワンマンライブ)

OPEN 17:00 / START 18:00

2023年11月12日(日) 日本武道館(ワンマンライブ)

OPEN 16:00 / START 17:00



<チケット詳細>

『THE BAND OF LIFE』

特設サイト:https://www.04limitedsazabys.com/feature/15th_thebandoflife





<アーティスト>

04 Limited Sazabys (フォーリミテッドサザビーズ)

2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。

GEN(B, Vo)、HIROKAZ(G)、RYU-TA(G, Cho)、KOUHEI(Dr, Cho)

Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。

2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年春に地元・愛知県にて、バンド主催の野外ロックフェス“YON FES”を開催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO" を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年4月8日(土)9日(日)に"YON FES 2023" を主催し約2万人(完売)を動員。そしてバンド結成15周年を記念し、11月11日(土)12日(日)に日本武道館ワンマンライブを開催する。



HP:https://www.04limitedsazabys.com

Twitter:https://twitter.com/04LS_nagoya

Instagram:https://www.instagram.com/04limitedsazabys_official/

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/04LimitedSazabys

公式LINEアカウント:https://line.me/R/ti/p/@04limitedsazabys

オフィシャルFC「YON TOWN」:https://sp.04limitedsazabys.com/



