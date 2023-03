[Kenneth Research]



調査期間:

2023年2月1日―2月28日



調査業者:

RNPL



調査対象:

当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。





有効な回答の数:

545



調査方法:

実地調査 226、 インターネット調査319



調査回答者:

調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:





質問: デキストロメトルファン市場の規模はどのくらいですか?





世界のデキストロメトルファン市場は、2023 -2035 年の予測期間中に 4% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに 550百万米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、この市場は 2022 年に 380 百万米ドルの収益を生み出しました。市場の成長に起因する主な要因は、アレルギー、汚染、および他のいくつかの要因による重度の咳やその他の呼吸器系の問題の増加です。最近発表された 2022 年のレポートによると、咳は世界中で登録されている最も一般的な医学的苦情の 1 つであり、年間約 3,000 万件の臨床訪問を占めています。



質問: デキストロメトルファンとは何ですか?





デキストロメトルファンは非常に効果的な薬で、通常は咳止めとして使用されます。 一般的な風邪、インフルエンザ、またはその他の状態によって引き起こされる咳を一時的に緩和するのに有益です.さらに、気道の特定の感染症(副鼻腔炎や風邪など)によって引き起こされる痰のない咳の治療にも役立ちます。デキストロメトルファンは、鎮咳薬クラスに属します。咳を引き起こす脳の部分の活動を減らすことによって機能します。今日の市場では、デキストロメトルファンは、液体充填カプセル、錠剤、溶解ストリップ、溶液、徐放性懸濁液、口から摂取するロゼンジで入手できます。



質問: デキストロメトルファン市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?





デキストロメトルファン市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:



世界中で喘息の有病率が上昇 さまざまな呼吸器疾患の症例の増加―

喘息は、気道が狭くなったり腫れたりする病状です。また、余分な粘液を生成する可能性があります。その結果、喘息に苦しむ個人は、咳を抑えるためのデキストロメトルファンなどの効果的な薬の必要性を生み出す間隔のある激しい咳に苦しむ。したがって、喘息の有病率が高いほど、世界人口におけるデキストロメトルファンの利用率が高くなります。世界保健機関 (WHO) が発表した統計によると、喘息は 2019 年に世界中で約 2 億 6,200 万人に影響を与え、同期間に約 455,000 人が死亡しました。



さまざまな呼吸器疾患の症例の増加



世界のすべての国で高レベルの大気汚染



医薬品への支出の増加



新しい咳止め剤を開発するためのキープレーヤーによるさまざまなイニシアチブ







質問: デキストロメトルファン市場に関連する課題は何ですか?





デキストロメトルファン市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです:



デキストロメトルファンに伴う高コスト - デキストロメトルファンには、咳の抑制やその他の呼吸器系の問題の治療に多くの利点がありますが、薬のコストは高くなります。 関連する高コストの結果として、低中所得層の間でデキストロメトルファンの採用率が低下し、その後、予測期間中の市場の成長が妨げられると予想されます。



患者のリスクに対する懸念の高まり



FDIからの規制と承認の絶え間ない変更





質問: デキストロメトルファン市場はどのように分類されますか?





デキストロメトルファン市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:



剤形別





o 錠剤

o シロップ

o その他

商品タイプ別





o 一般用医薬品(OTC)

o 処方薬

年齢別





o 小児

o 成人

アプリケーション 別





o 咳

o 急性および慢性気管支炎

o 気管支喘息

o のどの痛み

o 結核

o その他

エンドユーザー別





o 病院

o 小売薬局

o オンライン薬局

o コンビニ

o その他





質問: エンドユーザーに基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?





エンドユーザーに基づいて、病院セグメントは、多数の病院が存在しており、世界中に病院の強力な基盤が存在するため、2035 年末までに大きなシェアを占めると考えられています。経済協力開発機構 (OECD) が発表したデータによると、世界に存在する病院の数は増加しています。たとえば、英国の病院数は 2015 年の 1,882 から 2020 年の 1921 に増加しましたが、米国では 2015 年の 5,564 から 2019 年の 6,090 に増加しました。





質問: アプリケーションに基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?





アプリケーションに基づいて、咳のセグメントは顕著な CAGR で顕著なシェアを獲得すると予想されます。最近では、免疫システムの低下、不健康なライフスタイルの採用、ジャンクフードの消費により、世界人口の間で咳の症例が急速に増加しています.また、大気汚染の増加と環境に浮遊する汚染物質のレベルの増加は、個人の咳の割合を促進すると推定されています。



質問: デキストロメトルファン市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?





市場の主要プレーヤーは、AstraZeneca PLC、FibroGen, Inc、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Novartis AG、Abbott Laboratories、GlaxoSmithKline plc、Merck & Co., Inc、Sunovion Pharmaceuticals Inc.、Aurobindo Pharma Limited、ZydusPharmaceuticals Inc.、などです。



市場における最近の動向のいくつかは次のとおりです:



2020 年 10 月: Astellas Pharma Incと Iota Biosciences, Inc. は合併契約を発表しており、その後、アステラス製薬は Iota の独自のバイオエレクトロニクス技術を買収します。



2019 年 4 月: アストラゼネカと BenevolentAI は、人工知能 (AI) と機械学習を使用して慢性腎臓病 (CKD) と特発性肺線維症 (IPF) の新しい治療法の発見と開発を行うための長期的な協力関係を結びました。





質問:デキストロメトルファン市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?





北米のデキストロメトルファン市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。市場の成長は、主にこの地域での気管支炎と気管支喘息の増加に起因する可能性があります。疾病管理予防センター (CDC) のデータによると、米国では人口 10 万人のうち 46.3 人が慢性下気道疾患で死亡しています。さらに、国立医学図書館の研究論文によると、北米の人口の 5% が毎年急性気管支炎のエピソードを報告していると推定されており、これは 1,000 万回以上の病院訪問に相当します。さらに、この地域における強力なヘルスケア ネットワークの存在と、規制機関による支援政策の利用可能性も、この地域の市場成長に貢献すると予想されます。



一方、アジア太平洋地域の市場は、喘息、気管支炎、咳の症例が増加し、地域の高齢者人口が増加していることを背景に、予測期間中に注目すべき成長が見られると推定されています。また、高レベルの汚染と最近の都市化は、今後数年間でこの地域の市場の収益創出を促進すると予想される他の要因です。





会社について:





Research Nester(LAMORI PRIVATE LIMITED)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



