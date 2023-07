[株式会社丸井グループ]

世界で約3億人が参加するオーストラリア発祥の使い捨てプラスティックを減らすムーブメント「プラスティックフリージュライ(R)」に合わせて実施



有楽町マルイ(株式会社丸井、本社:東京都中野区、代表取締役社長:青野 真博)にて、サステナブルイベント「脱プラ生活応援フェス」を7月29日(土)と30日(日)の2日間、開催いたします。





■ 「脱プラ生活応援フェス」とは



どなたでも参加しやすく、また気軽に楽しくサステナブルを体験できる、プラスティックフリーがテーマのイベント。

世界で約3億人が参加するオーストラリア発祥の使い捨てプラスティックを減らすムーブメント「プラスティックフリージュライ(R)」が実施される7月にマルイで開催するイベントで、ライブペイントやトークショーなど、楽しいコンテンツを多数ご用意しています。

<紹介動画>

https://youtube.com/shorts/6-w7DiaH560

https://Twitter.com/rice_media_/status/1680161081501839365

https://www.instagram.com/reel/CutsVKvPohJ/





■ イベント内容

1.『RICEメディア トムのトークセッション』







社会派クリエイティブメディア「RICEメディア」トムさんのトークセッション!ゲストにはマーシーさん、マシンガンズ滝沢さん、エシカル協会代表理事の末吉さんが来場します。プラスティックフリーにちなんだ脱プラをテーマにしたお話を繰り広げます。



RICEメディア トム

社会的な発信が届きづらくなっている現状に課題意識を持ち、Tomoshi Bito株式会社を創業。社会課題に関心を持つインフルエンサーのプラットフォーム「RICE PEOPLE」、ショート動画メディア「RICEメディア」を展開し、SNS発信によって社会課題の未認知を打破する事業に取り組んでいる。

・RICEメディアYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@RICEMEDIA

・公式Twitter

https://twitter.com/Tomoyuki_Hirose



[トークセッション概要]

全4回予約制 https://datsupura-fes.peatix.com





<第1回> マーシーとRICEメディアと考える、生き物とゴミの話

開催日時 7月29日(土) 11:30-12:30

開催場所 8Fイベント会場

ゲスト マーシー

生き物系YouTuber :琵琶湖を中心に網でガサガサ(魚捕り)をする「生物採集系YouTuber」

生物生態系保全や野食、ゴミ拾いも行い、生き物の魅力や問題点を楽しく見ながら学べる動画を配信中!

・YouTubeチャンネル 『マーシーの獲ったり狩ったり』

https://www.youtube.com/channel/UCU6QYec2UopBCXMhB1e1tDA





<第2回> ゴミトーク~実はおもしろいゴミの世界~

開催日時 7月29日(土) 15:00-16:00

開催場所 8Fイベント会場

ゲスト マシンガンズ滝沢

滝沢秀一(たきざわしゅういち)お笑い芸人兼ごみ清掃員。1976年、東京都出身。太田プロダクション所属。東京成徳大学在学中の1998年、西堀亮とお笑いコンビ「マシンガンズ」を結成。2012年、妻の妊娠を機に、ごみ収集会社で働きはじめる。ごみ収集の体験をもとにSNSや執筆、講演会などで発信している。

2018年、エッセイ『このゴミは収集できません』(白夜書房)を上梓したあと、漫画『ゴミ清掃員の日常」(講談社)、『ごみ育』(太田出版)などを出版。

2020年10月、環境省『サステナビリティ広報大使』に就任。

2023年5月、コンビとしてフジテレビ『THE SECOND~漫才トーナメント~』にて準優勝。

著書13冊目の最新刊『ゴミ清掃員の日常~ゴミ分別セレクション』(講談社)が発売中。





<第3回> トムの1カ月脱プラ生活 報告会

開催日時 7月30日(日) 11:30-12:30

ゲスト なし















<第4回> エシカルな社会を創るための作戦会議

開催日時 7月30日(日) 14:30-15:30

開催場所 8Fイベント会場

ゲスト エシカル協会 代表理事 末吉里花

慶應義塾大学総合政策学部卒業。TBS系『世界ふしぎ発見!』のミステリーハンターとして世界各地を旅した経験を持つ。エシカルな暮らし方が幸せのものさしとなる持続可能な社会の実現のため、日本全国でエシカル消費の普及をめざしている。著書に『はじめてのエシカル』(山川出版社)、絵本『じゅんびはいいかい?~名もなきこざるとエシカルな冒険~』(山川出版社)、新著『エシカル革命』(山川出版社)ほか。

・一般社団法人エシカル協会HP

https://ethicaljapan.org



2.『参加型ワークショップ』





水棲生物画家の繁田穂波さんによる「アップサイクルアート」のワークショップを開催します。世界中の海から流れてきた海洋漂着プラごみの「ブイ(浮き玉)」に、廃棄塗料を活用した絵の具を使って、きれいな海を描くお客さま参加型のワークショップです。



・7月29日(土)15:00ー18:00

「大きなブイにみんなできれいな海を描こう」 予約不要・参加無料

*最終30分はアーティストの仕上げになります

*汚れても良い服装でお越しください



・7月30日(日)13:00ー16:00

「小さなブイに自分の好きな海の生き物を描こう」

・所要時間:30分×4回 各回6名定員

・対象年齢:小学生以上推奨

・参加費:1,000円(税込) (Peatixのチケット購入にて事前予約・決済)

お客さまが描いた小さなブイはお持ち帰りいただけます

予約詳細▶ https://datsupura-fes.peatix.com





繁田穂波

水棲生物画家として活動。水中や海中、水辺に暮らすさまざまな生き物を題材として作品を手がけています。近年では日本画の画材を彫って線を描くミクストメディア、海洋ゴミを使ったアップサイクルアートなどによって、環境問題を啓蒙する斬新な作品を数多く生み出しています。

http://shigeta-honami.com/



3.『脱プラ商店』





脱プラ生活を、楽しみながら始めていただくための商品を、展示販売いたします。



株式会社ワイ・ヨット

ZipTop(ジップトップ)は蓋がなく、ジッパーで口を閉めて使うことができるシリコン製の保存容器です。耐久性に優れ、電子レンジ・ 食器洗浄機に対応、冷凍庫でも使用することができます。





取り扱い商品一例

ディッシュM 2,750円(税込)

幅の広い容器の口と底面形状は、保存はもちろん、食材を混ぜたりしやすく、あらゆる調理におすすめです。

https://ziptop.jp





エシカルな暮らしLAB

「社会課題解決の敷居を極限まで下げる」をミッションに、エシカル領域に特化したマーケティング支援・商品販売プラットフォームを手がけています。運営するInstagramアカウント「エシカルな暮らし」は、「無理なく、楽しく」をモットーに、社会課題を分かりやすく解説したマガジン投稿や、社会課題解決につながる商品の本気レビュー投稿を毎日更新しています。





取り扱い商品一例

備前焼マグカップ 2,860円(税込)

「水が腐らない」「お酒がおいしくなる」など、飲み物にまつわる多くの言い伝えがある備前焼。コーヒーの味が変わり、雑味はまろやかにし、飲みやすくキレのある後味にしてくれるんです!実際の試験でも数値的に証明されています。そのため、コーヒーが冷めてしまっても、最後まで味を楽しむことができます。

https://ethikura.com





Davids & THE HUMBLE CO.

■THE HUMBLE CO.

スウェーデン生まれ。竹材を使用した美しくシンプルなデザインの歯ブラシでプラスチック製の歯ブラシに対抗する手段を皆さまに提供します。

■Davids

「口に入れるものだから、成分にも使い心地にもこだわって選んでほしい」そんな思いが込められた、アメリカ生まれのオーラルケアブランドです。





取り扱い商品一例

THE HUMBLE CO 竹歯ブラシ:693円 (税込)

歯科医の指導・監修のもと製造された、握りやすく磨きやすい竹歯ブラシ。深刻なゴミ問題・環境問題を生み出し、毎年20億本以上も使い捨てられているプラスチック製歯ブラシをに替わる商品。

https://thehumbleco.jp/







株式会社REMARK

■Vapur(R)

2009年にカリフォルニアでスタートしたVapur | ヴェイパー(アンチボトル)は、3人のアウトドア愛好家がプラスチック(ペットボトル)の環境問題に取り組むために立ち上げたエコフレンドリーで再利用可能なポータブルパックボトル(水筒)メーカーです。





取り扱い商品一例

ポータブルパックボトル 2,970円 (税込)

折りたためる…バックを折りたたんでポータブルに持ち運びが可能

何度も使える…耐久性に優れBPAフリー・BPSフリーの3層素材を使用

冷凍できる……冷凍ができアイスパックとしての使用が可能 ※耐熱耐冷温度は100℃~-1.5℃

取り付けできる…カラビナでバッグやベルトループなどに取り付け可能

https://www.vapurjapan.com/



。TSUGU

ビーチクリーンで見つけたカケラを継いでいます。シーグラス、珊瑚、陶器のカケラなどをアップサイクルし、収益の一部を海洋汚染解決のために寄付しています。





取り扱い商品一例

イヤリング 2,750円(税込)

ペットボトルキャップをアップサイクルしたイヤリングです。使い捨てのプラスチックについて考えるきっかけになりますように。

https://www.instagram.com/tsugu1519/







Rulie

Z世代が立ち上げた、肌・環境・社会に優しいコスメブランド。自分たちの「本当に欲しい」を追求し、”クリーン×カワイイ”商品をつくりました。





取り扱い商品一例

ラメアイシャドウ 3,990円(税込)

キラキラ輝くラメアイシャドウが特徴の、プラスチックフリーのパレットです。

洗練された色、ラメの「透明感」製造過程や想いを伝える「透明性」を大切に、どんな肌も瞳も魅力的にする4色/4質感のパレットです。

https://rulie-cleanbeauty.com



Ethcal & SEA

その名の通り、「エシカル」と「海」が大きなテーマ。

アメリカ西海岸カルチャーにインスピレーションを受けた「オーガニック」や「オーシャンフレンドリー」をメインキーワードに、海や地球環境、SDGsに配慮した商品や各種環境系認証商品を多数取り揃えています。

Ethical&SEAでのお買物をきっかけに、インスタライブやワークショップなどのデジタルコミュニケーションを通して、エシカル消費を見て・触れて・学んで・つながって、「わたしたちを広げて」みんなが地球に寄り添う“STAND by EARTH”を生きていくブランドとして展開していきます。





取り扱い商品一例

earth sense リップ&ボディーバーム 各1,590円(税込)

オーガニック、パームオイルフリー、クルエルティフリーのトリプル認証を取得している、フランス発オーガニックバームブランド。パッケージは完全にリサイクル可能です。爽やかな香りやリラックスできる香りなどバラエティ豊かなラインナップが特徴のオーガニックリップ&ボディバームです。

https://ethicalsea.com/



EARTH FRIENDLY

「愛あふれる、自然とときめく暮らしを」

美しい、命の集合体である「自然」。そんな、“自然“とともに暮らすことを楽しみ、つい“自然と“ときめいてしまう瞬間を届けられるよう、想いを込めてモノづくりしています。





取り扱い商品一例

マイクロプラの流出を防ぐ洗濯ネット 2,640円(税込) ※W50cm×H70cmサイズ

洗濯時のマイクロプラスチックの流出を防ぐ、特殊加工された超微細な網目を持つ洗濯ネット。厚手のネット生地は、衣類へのダメージもしっかりと軽減するため、デリケートなお洋服もやさしくお洗濯していただけます。

https://earth-friendly.life/collections/earth-friendly





『脱プラcafe』

■okaraokara

おからを価値あるものに変え、おからのフードロスの解決と島豆腐文化の保護に取り組んでいます。おからの処理費用にこまるお豆腐屋さんの負担をなくし、沖縄の経済を元気にすることをめざしています。





取り扱い商品一例

パクーン1本 100円(税込)

アイス(パクーン付き) 500円(税込)

おからグラノーラ 500円(税込)

トッピング 各50円(グラノーラ・カラースプレー・チョコチップなど予定)

・パクーン(食べられるスプーン)

島豆腐から出るおからを使った食べられるスプーンは、プラスチックスプーンの代わりに!ジェラートやヨーグルトを食べたあとに、スプーンごと食べられるので、使うだけでプラゴミ削減とフードロスの削減に貢献できます!

・めぐるジェラート

おからを飼料に育った牛からとれたミルクでつくるジェラート!ミルクと紅芋味の2種類ご用意しております。

おからを飼料として使ってもらう酪農農家さんを増やし、おからの活用を大きく促進するための商品です。

・おからグラノーラ

食物繊維が豊富で整腸作用があるおからを使ったグラノーラ。ヨーグルトと一緒に朝ごはんとしてや、お菓子としても最適。おからのおかげで満腹感と腹持ち抜群!小麦粉の代わりに米粉を使用しております。

https://www.instagram.com/okaraokara629/?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D



■ELAB

「循環する(暮らし)をえらぶラボ」ELAB(えらぼ)は地域内循環をテーマに持続可能な暮らしを模索・研究するラボです。東京圏内から仕入れたオーガニック野菜や食材を仕入れ、お菓子やデリとして販売しています。





取り扱い商品一例

ファラフェルサンド 950円(税込)

天然酵母のパンに、山形県浦田農園さんの香り高い秘伝豆を使ったファラフェルとオーガニックの野菜が入った贅沢なサンド。輸入食品でなく地域の食材を選び、ひよこ豆の代わりに無農薬大豆を使っています。

https://www.instagram.com/elabtorigoe.kitchen/





3.『見本市』(展示のみ)







megloo

地域共通のリユース容器をみんなでシェアすることで、テイクアウト時の使い捨て容器を削減します。スマホで簡単に借りることができ、返却場所は対応店舗どこでもOK。

「捨てる」、から「めぐる」社会へ。

https://megloo.jp







Sustainable Game

「未成年が社会からの信用をもとに、社会問題解決に向けて、自由に共創ができる環境を構築する」をミッションに掲げ、社会問題解決に向けた社会共創の場の創出に向けて活動する、中高生による一般社団法人です。

https://www.sustainablegame.com







りぷら

三重県にある鳥羽商船高等専門学校・情報機械システム工学科で開発したプラ分別アプリ。

スマートフォンを利用して、手軽にPP、PEなどの材質分別し、プラスチックのリサイクルへの貢献を目指します。

https://ezaki-lab.com/





■ 開催概要

開催場所…有楽町マルイ 8F イベントスペース



日 時…7月29日(土)~7月30日(日)



営業時間…11:00~20:30





※営業時間は変更となる場合がございます。最新情報は上記HPをご確認ください









▼有楽町マルイ

https://www.0101.co.jp/086/



▼丸井

https://www.0101.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/17-12:16)