[Kenneth Research]



調査期間:

2023年2月20日―3月5日



調査業者:

RNPL



調査対象:

当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。有効な回答の数:

545



調査方法:

実地調査 226、 インターネット調査319



調査回答者:

調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:





質問: アンチモン市場の規模はどのくらいですか?





世界のアンチモン市場は、2023 -2035 年の予測期間中に 約7% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに 約22 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2022 年に約 10 億米ドルの収益を生み出しました。バッテリー製造におけるアンチモンの利用率の向上は、市場の主要な成長ドライバーの 1 つになると予想されます。たとえば、バッテリーの世界的な需要は 2020 年に約 180 GWh と推定されてます、さらに 2030 年までに 1,900 GWh 以上に達すると予想されています。さらに、市場の成長は、絶え間なく成長している電子産業と火災安全に対する意識の高まりに起因しています。



詳細はこちら

http://bit.ly/3SYPrNT





質問: アンチモンとは何ですか?





アンチモンは、原子番号51、記号Sbの元素です。半金属で、硬く、もろい。光沢のある灰色または銀色で、硫化鉱物輝安鉱として自然界に存在します。アンチモンは、赤外線検出器やダイオードなどの半導体デバイスの製造に使用されるため、電気産業で使用されます。また、強度と硬度を向上させるために、鉛やスズなどの他の金属と合金化されています。さらに、触媒、ケーブル被覆、およびベアリングはアンチモンで作られています。ケーブルラッピングの機械的および電気的品質を向上させるために、銅と一緒に使用されます。また、化学反応を促進するための刺激剤としても使用されます。ガラス、特に鉛クリスタル ガラスの製造工程では、アンチモンは脱色および浄化剤として使用されます。



質問: アンチモン市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?





アンチモン市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:



事故や死亡例の増加に伴う難燃性材料の利用の増加-

2020 年の時点で、難燃剤業界は約 70 億米ドルと評価されており、さらに 2030 年には約 150 億米ドルに達すると予測されています。アンチモンは、主に三酸化物の形で難燃剤として使用されます。三酸化アンチモンは、物理的混合または繊維などの化学的挿入により、さまざまな製品に使用されています。 鉛はあらゆるタイプのハロゲンと接触したときに炎を抑えることができるため、アンチモンは難燃剤の調製においてハロゲンと組み合わされます。 労働安全衛生局による緊急難燃剤を維持するための政府規制により、市場の需要が高まります。



市場の成長を後押しするためのガラスおよびセラミックにおけるアンチモンの重要な利用



インターネットのニーズの高まりによるケーブル外装のアンチモン需要の増加



増加する商業ビルに伴う塗装およびコーティングの高い要件



バッテリー生産におけるアンチモン利用の拡大







質問: アンチモン市場に関連する課題は何ですか?





アンチモン市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです:



代替アンチモンの入手可能性の向上 -アンチモンは、クロム、亜鉛、スズ、チタン、ジルコニウムの混合物などの他の金属を使用することで、場所によっては簡単に置き換えることができます。 さらに、アンチモンは、アルミナ三水和物、ホウ酸亜鉛、水酸化マグネシウムなどの化合物による難燃剤に使用できます。 カーディウム、ゲルマニウム、カルシウム、鉛、亜鉛、スズ、およびバリウムは、市場の成長を遅らせるプラスチック製造におけるアンチモンの代わりに使用されます。



便利なアンチモン供給に関する国家間の緊張



材料を活用するために必要な技術の欠如





質問: アンチモン市場はどのように分類されますか?





アンチモン市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:



タイプ別





o 合金

o 三酸化物

用途別





o セラミックス

o 難燃剤

o プラスチック添加剤

o その他

エンドユーザー業界別





o 自動車

o 化学

o 電子機器

o その他



質問: タイプに基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?





タイプに基づいて、三酸化物セグメントは、予測期間中に世界のアンチモン市場で顕著なシェアを保持すると予想されます。 この成長は、顔料での使用率の増加、セラミックスの生産量の増加、三酸化アンチモンが難燃剤であるため火災事故の増加、および銅と鉄の染色での使用の増加によるものです。三酸化アンチモンは、ガラスの脱色にも利用されています。 たとえば、染料および顔料産業の収益は、2015 年までに約 11 億米ドルに達すると予測されています。





質問: エンドユーザー業界に基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?





エンドユーザー業界に基づいて、化学産業セグメントが最高の市場シェアを獲得すると予想されています。 これは、合金とは別に、鉛蓄電池と難燃剤を作成するためにアンチモンを使用したことが原因である可能性があります。 電気自動車 (EV) の普及に伴い、鉛蓄電池の使用が増加することは間違いありません。 たとえば、世界中で 1,800 万台以上の EV が路上を走っていると推定されています。



質問: アンチモン市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?





市場の主要プレーヤーは、AMG Advanced Metallurgical Group N.V.、GeoProMining Ltd、Nihon Seiko Co., Ltd.、Mandalay Resources Ltd、Belmont Metals Inc、United States Antimony Corporation、Hunan Gold Corporation Limited、DuPont de Nemours などです。



市場における最近の動向のいくつかは次のとおりです:



DuPont de Nemours, Inc

. は、同社の生体材料部門の Huafon Group への売却の完了に関する重要な発表を行います。これは、以前に Corporate & Other に報告されました。



DuPont de Nemours, Inc.

は、2022 年エジソン賞の 4 つの賞を受賞したことを発表しました。その画期的な技術は、何百もの候補の中から選ばれました。









質問:アンチモン市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?





アジア太平洋地域のアンチモン市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。市場の成長は、この地域の電子産業および自動車産業の発展に起因しています。 たとえば、アジア太平洋地域の電子産業は 2020 年に約 2,500 億米ドルに達しました。さらに、自動車産業におけるアンチモンの需要の増加は、予測期間中の市場の成長を促進するとさらに予想されます。 たとえば、さらに、米国でのライトビークルの総販売台数は、2021 年に約 1,300 万台と推定されています。



さらに、ヨーロッパ地域の市場も予測期間中に急速に成長すると予測されています。 EU は、過去 10 年間、酸化物の重要な世界的生産国でした。 EU における酸化物の生産は、輸入された精錬された銅元素に依存しています。 ヨーロッパからの鉛蓄電池は、市場の需要を後押しすると予想されます。



会社について:





Research Nester(LAMORI PRIVATE LIMITED)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/12-22:40)