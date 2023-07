[株式会社丸井グループ]

有楽町マルイ1Fカレンダリウム 7月1日(土)~7月25日(火)



有楽町マルイ(株式会社丸井、本社:東京都中野区、代表取締役社長:青野 真博)1Fにて、ボディメイクブランド「BAMBI WATER」初の直営リアル店舗『BAMBI WATER POP UP STORE』を、2023年7月1日(土)~7月25日(火)までの期間限定でオープンいたします。







■ 「BAMBI WATER」とは

「自分らしく、理想の自分をかなえる」 というコンセプトのボディメイクブランドです。

『BODY CARE』『INNER CARE』『STYLE UP』『FACE CARE』の4カテゴリーで20種類の商品を展開し、シリーズ累計300万個を突破。昨年は楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2022を受賞しました。

「月一回のエステより、本当に意味のあるデイリーボディメイクを」そんな真剣な想いで商品開発をしています。

また、“ボディメイクには興味があるけれど運動やフィットネス、ヨガなどは少しハードルが高い”そういった思いを持つ方たちのために、ボディメイクのエントランスブランドとして“きっかけ”をご提供していきたいと願っています。

一人でも多くの人が、”笑顔”で自分らしく人生を送れるように。それが、「BAMBI WATER」の使命です。

https://bambiwater.com/

Instagram:https://www.instagram.com/bambiwater_official/

Twitter:https://twitter.com/bambi_water

Youtube:https://www.youtube.com/@bambiwater

TikTok:https://www.tiktok.com/@bambiwater_official





■ 『BAMBI WATER POP UP STORE』とは

「自分らしく、理想の自分をかなえる」というコンセプトのもと開発した、「BODY CARE」「FACE CARE」「INNER CARE」「STYLE UP」の4つのカテゴリーからなるブランドの主力商品を一堂に会した、ブランド初の直営POP UP STOREです。



理想のカラダに近づくための一歩を踏み出す“きっかけ“を提供するボディメイクのエントランスブランドとして、ボディメイクをもっと身近に感じてもらえるショップをめざしました。

また、『BAMBI WATER POP UP STORE』限定の特典も多数ご用意しております。

https://bambiwater.com/





■ ショップ概要

開催期間:2023年7月1日(土)~7月25日(火)



営業時間:11:00~20:00



開催場所:有楽町マルイ1F カレンダリウム









■ 『BAMBI WATER POP UP STORE』限定特典

1.POP UP STORE限定で、取扱商品全品を特別価格で販売

2.画面表示&フォローですぐに使える、SNS限定クーポンをご用意! ※POP UP STORE期間中何度でも使用可

・税込5,000円以上のご購入で400円OFFクーポン

・税込10,000円以上のご購入で1,000円OFFクーポン

3.商品ご購入の方、先着200名さま限定で「フェイスジェルパック」1回分(非売品)をプレゼント!

4.POP UP STORE特別価格で税込10,000円以上ご購入で「ホットボディジェル」1本をプレゼント!

※ご購入時に2.のクーポンをご利用の場合、適用後の価格が対象となります

5.POP UP STOR期間中に商品をご購入の方全員に、店頭限定ショッパーをプレゼント!

※すべて、なくなり次第終了となります





■ 『BAMBI WATER POP UP STORE』取扱商品

BODY CARE

ホットボディジェル(左)/クリーム(右) 税込各2,178円



ブランド創業当初から改良を重ねラインナップしている温感ボディケアシリーズ。植物由来の温感成分と引き締め成分を配合し、自然由来成分98%以上、美容保湿成分97%以上、8つの無添加(石油系界面活性剤、鉱物油、合成着色料、合成香料、シリコーン、パラベン、紫外線吸収剤、エタノール無添加)※で仕上げました。だから肌ケア感覚で毎日のマッサージをサポート。デイリーケアのボディジェル、保湿とむくみケアを同時に叶えたボディークリームの2つをラインナップしております。

※ボディクリームは7つの無添加(石油系界面活性剤、鉱物油、合成着色料、シリコーン、パラベン、紫外線吸収剤、エタノール無添加)



INNNER CARE

スーパースムージー 税込各4,596円

美容プロテインシェイク 税込各5,740円



人口甘味料不使用で低糖質&低脂質、7つの無添加にこだわった、ソイとホエイのWプロテイン&8種類の美容成分を配合した「美容プロテインシェイク」と野菜不足や体調・健康管理をしたい方におすすめの酵素やビタミン、ミネラル、スーパーフードをたっぷりと含んだ「スーパースムージー」をラインナップ。両製品ともレアシュガーを配合しており、甘くておいしいのに低カロリーで、置き換えダイエットとしてもおすすめ。プロテインシェイクは、POP UP STOREにて、クッキー&クリーム、ピスタチオラテ、ストロベリーミルク味をお試しいただけます。



STYLE UP

スタイルナイトブラ 税込5,940円

スタイルアップレギンス 税込5,358円~5,558円



着用するだけで簡単に、手軽にスタイルケアがかなう「スタイルアップ」シリーズ。中でも人気の高い、「外出時もおうちでも一日中使えるナイトブラ」と「外出時、おうち、フィットネスの3wayで一日中使える着圧レギンス」をラインナップ。

ナイトブラは“柔らかく上質な着け心地“と”ホールド力“を実現し、楽天市場2022年間ランキングのインナー・下着部門で第1位を受賞しています。

着圧レギンスは従来品にありがちなラインをなくしました。また、普段着としての使い勝手と、美脚・ヒップアップ・ウエストシェイプ・骨盤ケアが、特殊製法と360°圧力で同時にかなう商品です。POP UP STOREでは、ご試着いただくことも可能です。

※一部カラー・サイズのみのお取り扱いとなります



FACE CARE

フェイスジェルパック 税込8,900円

フェイスカッサ 税込4,760円



天然成分98%の高濃度炭酸ガスパック「フェイスジェルバック」と、カッサと美容クリームがひとつになった新感覚フェイスケア「フェイスカッサ」をラインナップ。お顔に使っていただくものなので安心してお使いいただけるようこだわり抜いた天然成分で極力添加物を使わずに仕上げました。炭酸ガスパックは高濃度のまま角質層まで届けることが出来る新製法でスペシャルスキンケアを。そしてフェイスカッサはスキンケアとしてだけではなくメイク前のマッサージにもおすすめです。

1回のエステよりデイリーケアを、そしてエステサロンのクオリティをいつでもご体感いただけます。







▼有楽町マルイ

https://www.0101.co.jp/086



▼丸井

https://www.0101.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/01-19:16)