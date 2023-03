[Kenneth Research]



調査期間:

2023年1月05日―1月12日

調査業者:

RNPL

調査対象:

当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数:

545

調査方法:

実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者:

調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:





質問: 世界の血液型タイピング市場の規模はどのくらいですか?





世界の血液型タイピング市場は、2023―2033年の予測期間中に7%のCAGRで成長することにより、2033年末までに20億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は2022年に10億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、主に白血病やリンパ腫などの世界的な血液がんの有病率の上昇、貧血や癌などの定期的な輸血を必要とする慢性疾患の症例の増加、および老年医学の骨髄が失われた血液を補充できないため、高齢者人口の増加に起因する可能性があります。



質問: 血液型タイピングとは何ですか?





血液型タイピングは、人間の血液をいくつかのカテゴリーに分類するための医学的方法です。人は異なるタイプの血液、すなわちタイプA、タイプB、タイプO、そして最後にタイプABを持っています。 血液は、その中に存在するさまざまな物質の存在に応じて特定のグループに分類されますこれらには、赤血球の表面に見られる抗原や、通常血漿中に見られる抗体が含まれます。血液を分類するために、ヘルスケア業界で使用される最も一般的なシステムは、ABO血液型システムとアカゲザル(Rh)タイプのシステムです。 すべての血液型が互いに互換性があるわけではないため、

個人が献血または輸血を受けることを計画している場合、

血液型検査は不可欠です。







質問: 血液型タイピング市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?





この市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:

出生前の赤ちゃんの遺伝性疾患を検出するための出生前検査の増加



移住の増加に伴う世界的なサラセミアの有病率の上昇



政府の血液キャンプを持つ献血者の数の増加人々の意識の高まり











質問: 血液型タイピング市場に関連する課題は何ですか?





この市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです。

発展途上国における医療インフラの不足



COVID19期間中の献血キャンプの削減



輸血中のリスクについて









質問: 血液型タイピング市場はどのように分類されますか?





血液型タイピング市場は次のように分類されます

製品別







o 消耗 品

o 器具

o サービス

テストタイプ別







o ABO

o 抗原

o 抗体スクリーニング

o クロスマッチング

o HLA

テクニック別







o 試験

o PCR法

o マイクロアレイ

o 超並列シーケンシング

エンドユーザー別







o 病院

o 血液銀行

o 臨床検査室

o その他



質問: エンドユーザー別に基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?





世界の血液型タイピング市場は、病院、血液銀行、臨床検査室などのエンドユーザーごとに需要と供給について分割および分析されています。これらのセグメントの中で、血液銀行セグメントは、世界の血液型タイピング市場で最大の市場規模を獲得すると予想されています。 この増加は、献血銀行とセンターの数の増加、臓器移植、臓器置換手術の増加、世界中での C セクションの増加によるものです。







質問: 血液型タイピング市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?





市場の主要なプレーヤーはSeegene Inc., QuidelOrtho Corporation, Rapid Labs Ltd, BAG Health Care GmbH, Quotient Suisse SA, Bio-Rad Laboratories Inc., Beckman Coulter Inc., Grifols, S.A., Immucor Inc., Novacyt Group, その他 です。

市場における最近の開発の一部は次のとおりです。







QuidelOrtho Corporation は、Quidel Corporation と Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc の合併を完了し、体外診断のリーダーの 1 つである QuidelOrtho を設立しました。



Seegene Inc. と、Bio-Rad Laboratoriesの世界的リーダーBio-Rad Laboratories, Inc. は、アメリカ市場向けの診断検査製品を開発するためのパートナーシップを発表しました。









質問:血液型タイピング市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?





北米地域の血液型タイピング市場は、他のすべての地域の市場の中で、血小板と輸血成分の必要性の高まりに支えられて、2033年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。さらに、有利な償還政策の利用可能性、効果的な治療のために血液型決定を必要とする慢性疾患の症例の増加、および感染症の高い有病率は、予測期間中にこの地域の血液型タイピング市場の成長を促進すると予想されます。







会社について:





Research Nester(RNPL)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



