調査期間:

2023年2月05日― 2月12日

調査業者:

RNPL

調査対象:

当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数:

545

調査方法:

実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者:

調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:





質問: 聴覚機器市場の規模はどのくらいですか?





世界の聴覚機器市場は、2023 ―2033 年までの予測期間中に 6% の CAGR で成長することにより、2033 年末までに 17,197 百万米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2022 年に 9,599 百万米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、世界中で聴覚障害の有病率が高まっていることに起因する可能性があります。 さらに、世界中の高齢化人口の大幅な増加も、今後数年間で市場規模をさらに拡大すると予測されています。





質問: 聴覚機器とは何ですか?





聴覚機器は、人の聴取能力が非常に低く、補聴器では不十分な場合に使用される機器です。部分的または完全な聴力の喪失は、聴覚障害と呼ばれます。遺伝的要因、外傷、早産、小児期の感染症、およびその他の要因が原因となる可能性があります。 「聴覚障害」という用語は、成人では「難聴」とも呼ばれます。難聴には主に伝音難聴、感音難聴、混合性難聴の 3 種類があります。





質問: 聴覚機器市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?





聴覚機器市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

世界中の高齢者人口の増加



急性中耳炎の有病率の増加



安全でない聞き方の蔓延



覚リハビリテーションへの投資の増加



補聴器の成功率の上昇







詳細はこちらをご覧ください。:



http://bit.ly/3SIBxzd





質問: 聴覚機器市場に関連する課題は何ですか?





聴覚機器市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです。

COVID-19 によるサプライ チェーンの混乱 - すべての国が聴覚機器を製造しているわけではなく、特定の国では機器が他の国から輸入されていることがわかっています。 しかし、COVID-19 の影響でサプライ チェーンが崩壊し、主要メーカーは途方にくれました。 したがって、この要因は、今後数年間の市場の成長を妨げると推定されています。



高い初期投資の要件



新しい革新的なデバイスに対する認識の欠如





質問: 聴覚機器市場はどのように分類されますか?





聴覚機器市場は、次のセグメントに基づいて分類されます。

技術別





o アナログ

o デジタル

製品別





o 補聴器

o 診断デバイス

o BAHA/BAHS

o 人工内耳

年齢グループ別





o 大人

o 小児科

流通チャネル別





o e コマース

o 小売販売





質問: 技術別に基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?





世界の聴覚機器市場は、アナログとデジタルへの技術別の需要と供給についてもセグメント化および分析されています。これら 2 つのセグメントの中で、デジタル セグメントが大きなシェアを獲得すると予想されます。このセグメントの成長は、高度なデジタル補聴器の需要を高めている補聴器のデジタル化と自動化の増加に起因する可能性があります。一方、アナログセグメントは、技術的に強化されたマイクを使用して強烈なサウンドを生成するため、予測期間中に顕著なCAGRが見られると予測されています。







質問: 聴覚機器市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?





市場の主要プレーヤーは、Inventis S.r.l.、Demant A/S、Oticon Medical A/S、GN Store Nord A/S、MAICO Diagnostics GmbH、Sonova AG、WS Audiology A/S、Audina Hearing Instruments, Inc. などです。

聴覚機器市場の最近の動向の一部は次のとおりです。

GN Store Nord A/S は Jabra Enhance Plus を発表します。これは、対処されていない聴覚障害を持つ人々のための 3-in-1 アップグレードの聴覚体験を備えたワイヤレスイヤホンです。同社はこの製品を発売し、米国食品医薬品局が発表した市販の補聴器規制に基づいてサポートを示しました。



WS Audiology A/S は、自社ブランドのシグニアで iF デザイン賞を受賞。シグニアは、Insio Charge & Go AX 補聴器で 3 回目の受賞を果たしました。非接触充電、Android および iOS からの直接ストリーミング、快適で目立たない形状で知られています。









質問:聴覚機器市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?





北米の聴覚機器市場は、他のすべての地域の市場の中で、2033 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。市場の成長は主に、高齢者人口の増加に支えられた聴覚障害の有病率の上昇に起因する可能性があります。

これに加えて、聴覚学者の数の増加と、聴覚システムの進歩の急増も、この地域の予測期間中に市場規模を押し上げると推定されています。 さらに、既存のプレーヤーによる最新のスマート補聴器の発売は、この地域の予測期間を通じて市場の成長をさらに後押しすると予想されるもう1つの重要な要因です。







