調査期間: 2023年1月26日―2月15日



調査業者: RNPL



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 545



調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: ドデカン二酸市場の規模はどのくらいですか?



世界のドデカン二酸市場は、2023 - 2033 年までの予測期間中に最大 6% の CAGR で成長することにより、2033 年末までに1,419百万米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2022 年に601百万米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、さまざまなプロセスでの使用が多いため、製造業のブームに起因する可能性があります。最新のレポートでは、米国の製造業は 2022 年に約 6 兆米ドルの価値があると予想されていました。近代化による産業の増加に伴い、世界中で都市化が進むと、製造部門の成長が促進されると推定されています。製造部門には、さまざまな商品やサービスの生産が含まれます。



質問: ドデカン二酸とは何ですか?



ドデカン二酸、略して DDDA は、ジカルボン酸です。 薄片状の白色固体で、融点は128℃、水に不溶です。DDDA は、ブタジエンからシクロドデカトリエンへの環状三量体化サイクルから生成されます。次に、この最終生成物は、エタノールとケトンの存在下で酸素とホウ酸に沿って水素化されて、DDDA を形成します。安定性のために硝酸によって酸化されます。この酸は、最高級の防腐剤、界面活性剤、防腐剤、塗料、腐食防止剤、およびナイロン 6、12 を含むエンジニアリング ポリマーに利用されています。この材料は、化学、パルプと紙、および水処理で広く使用されている腐食防止剤の製造に利用されています。他の産業施設の中でも。切削油の防錆剤として使用されています。その他の用途には、エンジンクーラント、金属洗浄、水性作動油、ダイカスト離型剤などがあります。



質問: ドデカン二酸市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



ドデカン二酸市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:-



世界の急速な都市化と工業化

車両数の増加に伴う自動車部門の成長

さまざまな製造分野での使用の増加による化学産業のブーム

経済状況を改善するための研究開発費の増加









質問: ドデカン二酸市場に関連する課題は何ですか?



デカン二酸市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです:



自然界では有毒であり、人類にとって有害 –ドデカン二酸を生産する過程で、ドデカン二酸の性質が有毒になっているために多くの有害な化学物質が使用されています。毒な性質は、環境だけでなく人間にも非常に有害であり、市場の成長に課題をもたらすと予想されます。

厳格な政府規制

環境保護に対する意識の高まり



質問: ドデカン二酸市場はどのように分類されますか?



ドデカン二酸市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:



プロセス別



o 化学プロセス

o 生物学的プロセス



原材料別



o ブタジエン

o パラフィンワックス

o その他



純度別



o 99%

o 98%

o その他



アプリケーション別



o 樹脂

o 粉体塗装

o 接着剤

o 潤滑剤



質問: アプリケーションに基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?



アプリケーションに基づいて、樹脂セグメントは、2022 年に 60% の最大の市場シェアを保持しました。これは、幅広い産業、特に自動車および塗料産業におけるナイロンの需要の増加に支えられています。さらに、ドデカン二酸から作られる樹脂には、エポキシ樹脂、芳香族炭化水素樹脂、および他の多くの成分を含む多くの種類があります。さまざまな産業用途でこれらの樹脂が必要です。輸送および建設業界における高性能プラスチックの需要の増加の結果として、プラスチック樹脂の需要が増加しています。この要因は、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます。金属の代わりにプラスチックの使用が増えることで、自動車業界では車両の軽量化が進んでいます。





質問: ドデカン二酸市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、Cathay Biotech Inc.、Evonik Industries AG、Koch Industries, Inc.、Santa Cruz Biotechnology, Inc.、UBE Corporation、Zibo Guangcheng Chemical Co., Ltd、Merck Group、Chemceed、BASF、The Dow Chemical などです。市場における最近の開発のいくつかは次のとおりです:



Koch Industries, Inc. は、Chemionex Inc. から LIONEX 技術を買収しました。この買収は、同社がリチウム電池駆動デバイスの直接リチウム抽出 (DLE) 用の新しい独自の Li-PRO プロセスを開始するのに役立ちます。

Cathay Biotech Inc.は烏蘇工場の運営に成功しています、 作成する準備が整いました。 バイオベースのモノマーおよびポリマー



質問:ドデカン二酸市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域のドデカン二酸市場は、他のすべての地域の市場の中で、2033 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。化学産業を拡大するための地域の政府からの支持の高まりは、酸の生産速度をスムーズにするため、ドデカン二酸市場を拡大すると予想される要因の1つです。インドでは、連邦予算 2022-23 の下で、政府から約 2,600 万米ドルが化学・石油化学省に割り当てられました。ドデカン二酸の拡大のもう 1 つの成長要因は、その使用量が多いため、この地域の工業生産率が高まっていることです。中国の工業生産率は、2020 年 7 月から 2022 年 7 月にかけて 4% の割合で上昇したと推定されています。





