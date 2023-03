[Kenneth Research]



調査期間: 2023年1月28日―2月26日



調査業者: RNPL



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 553の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 553



調査方法: 実地調査 227、 インターネット調査326



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: ピクリン酸市場の規模はどのくらいですか?



世界のピクリン酸市場は、2023 -2035 年の予測期間中に最大 8% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに約 800 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は2022年に約340億米ドルの収益を生み出しました.世界のピクリン酸市場の成長は、爆発物、染料、および薬物の製造における広範な使用を背景にしていると予測されています。 フェノールの誘導体であるピクリン酸は、非常に可燃性の有機化合物であるため、軍需品、ダナイト、および TATB の製造に利用されています。2021 年には世界の防衛費が 15000 億米ドルを超えるため、今後数年間で世界のピクリン酸市場が成長する余地は十分にあります。



質問: ピクリン酸とは何ですか?



ピクリン酸は、一般の人々によってトリニトロフェノール (TNP) とも呼ばれます。ピクリン酸は、(O2N)3C6H2OH の式を持つ有機芳香族化合物として分類されます。ピクリン酸はフェノールを構成しており、2、4、6 位に 3 つのニトロ (NO2) 置換基を持っています。「ピクリック」という言葉は、味が苦いので、「苦い」を意味するギリシャ語に由来します。さらに、ピクリン酸は、その発火能力のために本質的に爆発性である最も酸性のフェノールの 1 つであると考えられています。ピクリン酸の外観は黄色で、一般に結晶またはスラリーの形で見られます。また、天然のピクリン酸は可燃性が高く、摂取すると人体に有毒です。ピクリン酸は、その多様な特性により、幅広い目的に使用されています。



質問: ピクリン酸市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



ピクリン酸市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:



繊維産業での利用拡大

うつ病や統合失調症を治療するためのヘルスケア業界での使用の強化

航空宇宙産業におけるロケット燃料としての使用の増加

やけどの発生率の上昇

プラスチック製品の製造工程での使用の増加







質問: ピクリン酸市場に関連する課題は何ですか?



ピクリン酸市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです:





その有毒な性質のために、摂取すると中毒の危険性があります – ピクリン酸が高温で加熱された状態にあると、窒素と炭素の有毒な酸化物が形成されます。これらは摂取または摂取すると人体に有害です。したがって、毒性の性質は、予測期間の市場規模の拡大を妨げると予想されます。

本質的に腐食性 - ピクリン酸の成分は本質的に腐食性です。それはさびをなくすために丁寧に扱われます。したがって、プラスチックまたはガラスの容器に保管されます。したがって、この傾向は市場の成長を抑制すると予想されます。

取り扱いと保管の訓練を受けた専門家の必要性



質問: ピクリン酸市場はどのように分類されますか?



ピクリン酸市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:



タイプ別



o ドライピクリン酸

o ウェットピクリン酸





グレード別



o <99%

o ≥99%





アプリケーション別



o 爆発物と軍需品

o 化学中間体

o 防腐剤

o エネルギー材料

o 液化ガス燃料

o 薄膜

o 発電

o その他





エンドユーザー別



o 防衛

o 農業

o 繊維

o 鉱業

o 製薬その他



質問: アプリケーションに基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?



アプリケーションに基づいて、発電サブセグメントは、世界中で急増する人口に対応するための電力需要が高まるため、予測期間中に繁栄すると予想されます。 国連は、世界人口が 2050 年末までに約 10 億人増加して 98 億人に達すると予測しており、これは世界のピクリン酸市場に影響を与えると予想されています。これは、世界のピクリン酸市場に影響を与えると予想されます。また、世界中に発電所が存在しており、発電の生産速度が上昇していることも、セグメント拡大の成長要因です。一方、爆発物および軍需品セグメントは、注目に値するCAGRで市場の大きなシェアを獲得したことにも起因しています。ピクリン酸は、銅、鉛、水銀、亜鉛、ニッケル、鉄などのあらゆる種類の金属と一緒に使用すると、敏感な爆発物である塩を形成します。







質問: ピクリン酸市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要なプレーヤーは、Merck KGaA、 Odyssey Organics Pvt. Ltd.、 Loba Chemie Pvt. Ltd.、 RICCA Chemical Company、 Aadhunik Industries Pvt. Ltd.、 Indian Platinum Pvt. Ltd.、 Otto Chemie Pvt. Ltd.、 Parchem fine &Specialty Chemicals Inc.、 Spectrum Laboratory Products、 Inc.、 Thermo Fisher Scientificです。



市場における最近の開発のいくつかは次のとおりです:



Merck KGaA は、韓国を拠点とする化学会社 Mecaro Co. Ltd. のエレクトロニクス部門の世界的拡大に向けて買収を進めています。

Parchem Fine & Specialty Chemicals Inc. は、アルコール、タバコ、火器および爆発物 (ATF) 局から、爆薬、噴射剤、および爆破剤の製造用の化学原料を供給するライセンスを取得しました。



質問:ピクリン酸市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域のピクリン酸市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。これは、顧客基盤の拡大、急成長するインフラストラクチャ開発、およびこの地域の繊維、農業、製薬産業の実行可能な開発によるものです。中国の製薬産業は、2018 年に 1、200 億米ドル以上の収益を上げ、2021 年には 4、500 億米ドル以上に拡大しました。これは、この地域の世界的なピクリン酸市場の成長を予測する理由の 1 つです。さらに、インドと中国で多数のエンドユーザーが存在することは、分析期間中に世界のピクリン酸市場の成長を後押しすると予測されるもう1つの要因です。さらに、ピクリン酸を製造するための研究開発部門の政府とともに主要な主要プレーヤーによる投資の急増も、この地域の収益創出を促進すると考えられています。



