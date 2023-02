[Kenneth Research]



調査期間: 2023年1月28日―2月22日



調査業者: RNPL



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。 有効な回答の数: 585



調査方法: 実地調査 240、 インターネット調査345



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: 機能性印刷市場の規模はどのくらいですか?



世界の機能印刷市場は、2023 - 2033 年までの予測期間中に最大 20% の CAGR で成長することにより、2033 年末までに最大 1,550 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は2022年に約210億米ドルの収益を生み出しました.市場の成長は、主に、3D プリント デバイスに対する傾向の高まりと、世界中の 3D プリント建設プロセスの成長を背景とした印刷業界の拡大に起因する可能性があります。推定によると、2021 年には、印刷業界は米国で約 770 億米ドルを占めています。市場成長の他の要因の 1 つは、メーカーが低コストで高速印刷を実現する費用対効果の高い機能印刷技術に対する需要です。また、大量の電子生産の増加により、市場の成長とその販売見通しを後押しすると予測される高度な機能印刷サービスが開発されると予想されます。



質問: 機能性印刷とは何ですか?



機能印刷は、デジタルおよびマスクベースの印刷技術に使用される用語です。これらの印刷システムは、必要なコンポーネント ポイントでコンポーネントを具体的かつ正確に機能化するのに役立ちます。 簡単に言えば、機能印刷は、世界中のさまざまな業界の幅広いアプリケーションやアプリケーションに非常に有益なすべての革新的な印刷プロセスを網羅しています。たとえば、機能印刷は、導電性プラスチックやインクをフィルムやホイル、またはその他の基板に印刷するためのプリンテッド エレクトロニクスに役立ちます。また、プロパティの機能的な印刷構成要素は、エンターテイメント、エレクトロニクス、自動車、ヘルスケア、食品および飲料などの業界におけるさまざまな目的に有利です。



質問: 機能性印刷市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



機能性印刷市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:



家庭用プリンターの使用率の増加

家電産業の拡大

3D 印刷業界の急速な成長

化学産業の成長世界中で増加する印刷ビジネス







質問: 機能性印刷市場に関連する課題は何ですか?



機能性印刷市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです:



COVID-19 パンデミックによる需要と供給の混乱 - COVID-19 は前例のないサプライ チェーンの混乱を引き起こし、機能印刷市場に複数の財務上および運用上の影響をもたらしました。全て閉店しておりましたので、 需要が大幅に落ち込み、輸出入量に影響を与えました。したがって、この要因は、予測期間中の市場の成長を妨げると推定されています。

電気的機能性インクの不足

高精度製品に対する需要の増加



質問: 機能性印刷市場はどのように分類されますか?



機能性印刷市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:



素材別



o 基材

o インク



技術別



o インクジェット印刷

o スクリーン印刷

o フレキソ印刷

o グラビア印刷

o その他



コーティング別



o 導電性コーティング

o コンフォーマルコーティング



アプリケーション別



o センサー

o ディスプレイ

o バッテリー

o RFID タグ

o 照明

o 太陽光発電その他



質問: 素材別に基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?



素材別に基づいて、インク セグメントは、インクの輸出の増加と世界中での多目的での利用の増加により、2033 年末までに世界の機能性印刷市場で最大の市場シェアを獲得しました。たとえば、インドの印刷インキの輸出額は、2020 年から 2021 年の会計年度で約 1,000 万米ドルと計算されました。さらに、さまざまなエンドユース産業でのインク印刷の採用の増加と、3D 印刷の急増により、予測期間中のセグメントの成長が促進されると予想されます。また、鮮やかで豊かな色を生成する能力、生産性の向上、高性能、環境上の利点、エネルギー コストの削減など、インクによって提供されるさまざまな利点も、分析期間中のセグメントの成長に有益な成長機会をもたらすと推定されています。





質問: 機能性印刷市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、BASF SE、DuraTech Industries、E Ink Holdings Inc.、Eastman Kodak Company、Mark Andy Inc.、Blue Spark Technologies, Inc.、Enfucell、Nissha Co., Ltd.、ISORG、TOYO INK SC HOLDINGS です。 CO.、LTD.、およびその他です。



市場における最近の開発のいくつかは次のとおりです:



E Ink Holdings Inc. は、シャープ ディスプレイ テクノロジー コーポレーション (SDTC) と協力して、電子リーダーとメモ帳用の ePaper バックプレーンを開発しました。

GT インベストメント パートナーズは、Blue Spark Technologies Inc. の販売とマーケティングを拡大し、ウェアラブルな遠隔患者モニタリング機能を強化するために、4,000 万米ドルの知的財産ベースの資金調達ソリューションを後援しました。



質問:機能性印刷市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域の機能性印刷市場は、他のすべての地域の市場の中で、2033 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。市場の成長は、この地域の食品および飲料の化学薬品、繊維などのさまざまな業界での包装製品の数の増加に起因する可能性があります。たとえば、中国のパッケージング生産は、印刷業界の約 48% を占めています。さらに、技術的に高度な印刷技術の採用、インフラストラクチャの改善、および多数の電子機器メーカーの存在と、家電部門の緩やかな成長により、予測期間中にこの地域の機能印刷市場の成長が促進されると予想されます。上記の要因に加えて、この地域の人口の急増による食品、医薬品などを含むパッケージ化されたアイテムのニーズの高まりは、市場の拡大を促進するもう1つの要因であると考えられます。



