調査期間: 2023年1月27日―2月21日



調査業者: RNPL



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 570の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。有効な回答の数: 570



調査方法: 実地調査 227、 インターネット調査343



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: ロボット血管造影システム市場の規模はどのくらいですか?



世界のロボット血管造影システム市場は、2023 -2035 年までの予測期間中に最大 6% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに約 600百万米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は2022年に約400百万米ドルの収益を生み出しました.市場の成長は、世界中で心血管疾患の発生率が上昇していることに起因する可能性があります。血管造影は、いくつかの心血管疾患の診断評価において重要な役割を果たします。世界保健機関 (WHO) は、2019 年に約 1,790 万人の死亡者を記録しました。これは、世界中で発生した死亡者数の 32% に相当します。



質問: ロボット血管造影システムとは何ですか?



血管造影は、臓器や血管の内部を評価する検査として医療分野で使用されています。これは、低侵襲の医用画像処理であり、痛みの少ない手順と精度のために非常に利用されています。イメージング技術は、自動化の統合と相まって成長する予定です。このような成長により、最先端のロボット イメージング ソリューションの採用率が高まることが予想されます。血管造影は、血流に関連する人体のさまざまな問題を分析します。疾患に対して、高精度で信頼性が高く正確な結果を提供します。



詳細はこちら http://bit.ly/3XSiP9i



質問: ロボット血管造影システム市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



ロボット血管造影システム市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:



市場の成長を促進する高度な医療用ロボティクスの採用に対する病院からの有望な支出

医療用モノのインターネット (IoMT) の上昇トレンド

ヘルスケア業界における自動化の統合の拡大

イメージング ソリューションの開発における進歩の急増

心血管疾患 (CVD) の発生率が世界的に増加







質問: ロボット血管造影システム市場に関連する課題は何ですか?



ロボット血管造影システム市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです:



血管造影手順とロボット血管造影装置の高コスト - 血管造影の価格は、それらを大幅に引き上げる可能性のあるいくつかの要因の影響を受ける可能性があります。 これらの要因には、診察料、患者の年齢、血管造影手順の種類、造影剤の種類、入院室の充電器などが含まれます。 したがって、これらすべての要因は、予測期間中に市場の成長を制限する可能性があります。

放射線被ばくの心配

動脈カテーテルによる損傷の確率



質問: ロボット血管造影システム市場はどのように分類されますか?



ロボット血管造影システム市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:



技術別



o レントゲン

o CT

o MR 血管造影システム



アプリケーション別



o 冠動脈

o 血管内

o 神経

o 腫瘍血管造影



適応症別



o 冠動脈疾患

o 心臓弁膜症

o 先天性心疾患

o うっ血性心不全

o その他



エンドユーザー別



o 病院

o 専門クリニック

o 診断および画像センター学術および研究機関



質問: エンドユーザーに基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?



エンドユーザーに基づいて、これらのエンドユーザーのうち、病院セグメントは、予測された時間枠で最大の市場シェアを獲得すると推定されています。 このセグメントの成長は、世界中の病院の可用性の急増に伴う患者の訪問数の増加に起因する可能性があります。 たとえば、経済協力開発機構 (OECD) の統計によると、米国、コロンビア、メキシコ、韓国、英国の病院の数は、5564、10315、4457、3678 から増加し、 2015 年の 1882 番号から 2018 年の 6146、10522、4629、3924、1910 番号。



質問: ロボット血管造影システム市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、KUKA AG、Koninklijke Philips N.V.、Siemens Healthcare GmbH、Corindus, Inc.、島津製作所、Boston Scientific Corporation、Abbott Laboratories、Canon Medical Systems Corporation などです。



市場における最近の開発のいくつかは次のとおりです:



GE HealthCare Technologies Inc. は、画像誘導療法で精密医療を進めるための新しい Allia IGS 7 プラットフォームを導入したと発表しました。製品デザインでレッド ドット デザイン賞を受賞したこの新しいプラットフォームは、ユーザーにより大きな柔軟性を提供しており、職場での完全なモビリティを可能にします。

Koninklijke Philips N.V. のヘルスケア部門は、一般に Spectral CT 7500 システムとして知られる同社のスペクトル CT イメージング技術と、Image-Guided Therapy System として知られる Angio CT スイートの新しいハイブリッド、Azurion with FlexArm の発売を発表しました。 この新しい技術により、介入医は、CT とアンギオ ガイダンスの両方を 1 つの部屋で実行するための 2 つの主要な画像モダリティにテーブルサイドですぐにアクセスできるようになります。



質問:ロボット血管造影システム市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米のロボット血管造影システム市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。市場の成長は、主に地域の強力なヘルスケア ネットワークの存在に起因する可能性があります。ますます多くの病院と診断および画像センター、医療サービス提供者の間で、高度なロボット支援低侵襲画像診断装置に対する意識が高まっていることと同様です。米国病院協会 (AHA) が発行した第 22 版の AHA 病院統計レポートによると、2021 年の米国の地域病院の総数は 5,139 でした。同期間の全国のすべての病院の合計入院数は 33,356,853 に記録されました。





会社について:



Research Nester(LAMORI PRIVATE LIMITED)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。



