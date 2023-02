[Kenneth Research]



調査期間: 2023年01月15日―01月22日



調査業者: RNPL



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 545



調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: デジタル捺染インク市場の規模はどのくらいですか?世界のデジタル捺染インク市場は、2023 ― 2033 年までの予測期間中に最大 13% の CAGR で成長することにより、2033 年末までに 40 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、この市場は 10 億米ドルの収益を生み出しました。 これは、衣料品およびアパレル産業の拡大とともに、繊維生産の増加に起因する可能性があります。



質問: デジタル捺染とは何ですか?



デジタル捺染は、布地に着色剤を印刷するインクジェットベースの方法と呼ばれます。 デジタル捺染は常に白い生地で行われ、この方法では印刷に制限はありません。 デジタル捺染インクには、反応性、酸性、分散型、顔料など、さまざまな種類があります。



質問: デジタル捺染インク市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



デジタル捺染インク市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。



パーソナライズされた製品の人気が人々の間で高まっています

カスタマイズされた衣服が他とは一線を画し、特別に見える傾向が強まっています

ブランドを宣伝するための販促用ウェアやソフト サイネージの使用の増加高級ホーム テキスタイルの需要の高まり







質問: デジタル捺染インク市場に関連する課題は何ですか?



デジタル捺染インク市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです。



熟練した労働力の利用可能性の減少

主要な市場プレーヤー間の激しい競争

持続可能な慣行に関する環境への懸念



質問: デジタル捺染インク市場はどのように分類されますか?



デジタル捺染インク市場は、次のセグメントに基づいて分類されます。



タイプ別



o リアクティブ



o 酸



o 直接分散



o 昇華



o 顔料



アプリケーション別



o ファッション



o スポーツウェア



o ソフトサイネージ



o ホームテキスタイル



基材別



o 天然繊維



o 合成繊維



質問: アプリケーションに基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?アプリケーションに基づいて、ファッション セグメントは 2033 年までに最大の収益を生み出すと推定されています。これは、ファッショナブルでパーソナライズされた衣料品に対する需要が世界中で増え続けているためです。ファッションは、その人の性質についてより多くを語るため、個人にとって非常に重要です。 ファッションには、製品をデザインするための創造性、テクノロジー、イノベーションが必要です。 また、ファッションは独自のスタイルと自分を表現する方法を提供します。 人々があなたを見る方法に影響を与えるので、群衆から目立つのに役立ちます。



質問: デジタル捺染インク市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



デジタル捺染インク市場の主要プレーヤーは、Sun Chemical Group Cooperatief U.A.、DyStar Singapore Pte Ltd、Zhengzhou Hongsam Digital Science & Technology Co., Ltd.、Huntsman International LLC、Sawgrass Technologies Inc.、SPGPrints、Zhejiang Lanyu Digital Technology Co. Ltd です。



市場における最近の開発の一部は次のとおりです。



サン・ケミカルズ・グループは、サン・ケミカルのパッケージング、商業用シートフィードおよびスクリーンインク、コーティング、消耗品、および接着剤の北米における全範囲にわたる価格を、即時または契約で許可された場合に引き上げると発表しました。

Kornit Digital は、その XDi テクノロジーで 2021 年の欧州デジタル プレス アソシエーション (EDP) 賞を受賞しました。 2021年には、ロール・ツー・ロールで生地を直接装飾するためのKornit Atlas MAXシステムと、オンデマンドで工業用の直接衣服を製造するためのKornit Presto MAXシステムを介してアクセスできるようになりました.



質問:デジタル捺染インク市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域の市場は、2033 年末までに最大の市場シェアを保持し、将来により多くのビジネス チャンスを提供すると予測されています。市場の成長は、繊維生産の増加、経済成長の増加、可処分所得の増加とともに、この地域に存在する最大のアパレル輸出業者に主に起因する可能性があります。 最大のアパレル輸出業者の大半はアジア太平洋地域に拠点を置いており、総輸出額は 1,900 億米ドル以上です。



