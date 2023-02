[Kenneth Research]



調査期間: 2022年12月05日―12月12日



調査業者: RNPL



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 545



調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: 電子処方市場の規模はどのくらいですか?世界の電子処方市場は、2023 - 2033 年までの予測期間中に最大 20% の CAGR で成長することにより、2033 年末までに約 100 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2022 年に約 20 億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、特にコロナウイルスのパンデミック後、国民の健康を確保するために各国が医療に多額の費用を費やしているため、医療インフラの拡大に起因する可能性があります。



質問: 電子処方市場とは何ですか?



電子処方とは、処方を手書きしたり呼び出したりする代わりに、開業医や医師が処方箋を参加薬局に電子的に送信できるようにするフレームワークです。 最も基本的なレベルの電子リファレンス ハンドブックとして機能します。 電子処方システムは、個々の患者の処方を作成して補充できるため、スタンドアロンの処方箋ライターとして機能します。



質問: 電子処方市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



電子処方市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。



薬物乱用の蔓延

処方箋の伝達不足による投薬ミス

電子健康記録 (EHR) システムの採用のエスカレーション

慢性疾患の発生率の上昇









質問: 電子処方市場に関連する課題は何ですか?



電子処方市場に関連するいくつかの課題は次のとおりです。



低開発国におけるテクノロジーへの研究開発投資の低さ

農村地域でのネットワーク浸透の欠如

インストールの初期費用が高い





質問: 電子処方市場はどのように分類されますか?



電子処方市場は、次のセグメントに基づいて分類されます。



配達別



o ウェブベース



o 敷地内



処方箋別



o 処方薬



o 一般用医薬品



エンドユーザー別



o 病院



o 薬局



o クリニック



質問: エンドユーザーに基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?



エンドユーザーに基づいて、病院のセグメントは、予測された時間枠で最大の市場シェアを獲得すると推定されています。 このセグメントの成長は、患者プールの増加を背景に病院が生み出した収益の増加に起因する可能性があります。 病院は、あらゆる種類の訓練を受けた医療専門家、検査室、および医療機器を 1 か所で利用できるため、患者に満足を提供します。



質問: 電子処方市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、DrChrono Inc.、Allscripts Healthcare Solutions, Inc.、EPIC Systems, Inc.、NextGen Healthcare, Inc.、athenahealth, Inc.、MCKESSON CORPORATION、Henry Schein One, LLC、DrFirst.com, Inc. です。



市場における最近の開発の一部は次のとおりです。



Oracle Corporation - Oracle Corporation と Cerner Corporation は、2021 年 12 月 20 日に、Oracle が 1 株あたり 95.00 ドル、または約 283 億ドルの株式価値で Cerner を全額現金公開買付けで購入するという合意を共同で発表しました。

DrChrono Inc. - 第 6 回年次 MedTech Breakthrough Awards プログラムで、DrChrono Inc. は EverHealth ソリューションであり、現代の医療行為にとって重要なプラットフォームであり、「EHR Innovation」カテゴリの勝者として選ばれました。





質問:電子処方市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域の市場は、2033 年末までに最大の市場シェアを保持し、将来により多くのビジネス チャンスを提供すると予測されています。 市場の成長は、主に地域での処方薬の利用の増加に起因する可能性があります。 米国では、2019 年に 1 人あたり 1,200 米ドル以上の処方箋支出が報告されましたが、カナダでは 1 人あたり 869 米ドルでした。 処方薬のこのような高い利用率は、慢性疾患およびいくつかの神経疾患の有病率の上昇に起因しています。 人々は、あらゆる種類の医学的副作用を防ぐために、市販薬よりも処方薬を好むことが観察されています。



