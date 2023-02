[Kenneth Research]



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 545



調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: 血圧計市場の規模はどのくらいですか?世界の血圧計市場は、2023 ~ 2033 年の予測期間中に ~12% の CAGR で成長することにより、2033 年末までに ~30 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は2022年に約10億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、ライフスタイルの変化の結果として高血圧に苦しむ人々の数が世界的に増加したことに起因する可能性があります。 世界の人々は、キャリアやその他の多忙な生活に追われ、メンタルヘルスに注意を払わなくなっています。



質問: 血圧計とは何ですか?



血圧とは、血液が動脈の壁に及ぼす力を指します。 さらに、心臓が鼓動するときと弛緩するときの動脈の圧力の測定値です。 数値が正常範囲を超えている場合は、心臓が全身に血液を循環させるために過剰に働いていることを示している可能性があります。 血圧は一定ではありません。 高血圧 (高血圧) は、心臓発作、心不全、脳卒中、および腎疾患の主要な危険因子です。 したがって、血圧モニターは、高血圧と診断された人、または単に自分の血圧を追跡したい人にとって、自宅でなくてはならないものです。



質問: 血圧計市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



血圧計市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。



高齢者人口の増加

世界中で心房細動 (Afib) の症例が増加

慢性疾患の有病率が世界的に増加-

医療機器の輸出の急増メディケア支出の増加







質問: 血圧計市場に関連する課題は何ですか?



血圧計市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです。



高度な血圧モニタリング装置の高コスト

発展途上国における意識の欠如

バッテリー依存のデジタル機器



質問: 血圧計市場はどのように分類されますか?



血圧モニター市場は、次のセグメントに基づいて分類されます。



製品タイプ別





o アネロイド BP モニター



o 血圧計



o デジタル BP モニター



o 外来BPモニター



エンドユーザー別



o 病院



o 外来手術センター



o 在宅医療



o その他



質問: 製品タイプに基づいて、どのセグメントが最大の成長を記録していますか?



製品タイプに基づいて、外来BPモニターセグメントは、世界の血圧モニター市場で最大の市場規模を獲得すると予想されています。 このセグメントの成長は、ヘルスケアにおける技術の進歩の増加と、主要な市場プレーヤーによる革新的な製品の出現に起因する可能性があります。



質問: 血圧計市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要なプレーヤーは、AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION、Rossmax Swiss GmbH、Spacelabs Healthcare、Inc.、A&D CO.、LTD.、Biobeat Technologies Ltd.、Kaz Europe Sàrl、Hill-Rom Holdings、Inc.などです。



市場における最近の開発の一部は次のとおりです。



OMRON Healthcare, Inc. は、Mount Sinai Health System と提携して、VitalSight を通じて家庭用血圧モニタリング ソリューションを提供しています。 心臓発作と脳卒中をなくすために、VitalSight 家庭用血圧計は、オムロン ヘルスケアの家庭用血圧計の包括的な製品ラインに新たに追加されました。

A&D CO., LTD は、2 つのモデルで携帯型血圧モニター (ABPM) の新しいラインを導入しました。 これら 2 つのモデル (TM-2440 および TM-2441) は、軽量、小型で、患者のコンプライアンスを改善するように設計されています。 プレミアム モデル (TM-2441) には、環境パラメーターを測定し、24 時間血圧測定を行うためのハイテク センサーが含まれています。





質問:血圧計市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?北米地域の市場は、2033 年末までに最大の市場シェアを保持し、将来により多くのビジネス チャンスを提供すると予測されています。 市場の成長は主に、個人の座りっぱなしのライフスタイルに支えられた心臓病の有病率の上昇に起因する可能性があります。 さらに、開発されたヘルスケアインフラストラクチャの存在は、正確で効果的な血圧計、技術の進歩、新製品の発売への投資の増加とともに、この地域の市場の成長に貢献すると予想されます。





