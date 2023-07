[日本コロムビア株式会社]

本日8cmCDと配信でリリースされたNakamuraEmiの新曲「究極の休日」のミュージックビデオが公開された。

(https://www.youtube.com/watch?v=ct0fiVRdOZM)

NakamuraEmiの作品としては初となるアニメーションを使用したものとなっている。

今回のMVはアニメーションやアートワークなどを数多く手掛けるイラストレーターのトキチアキが制作。楽曲の内容に沿ったストーリーになっており、平日はゾンビとして過ごす主人公が休日で人間らしさを取り戻し、自分なりの休日を楽しむ様子がかわいさと毒のある映像でリリックと共に描かれている。



また本日より「究極の休日」リリースを記念してオリジナルグッズが当たるTwitter&Instagramでのキャンペーンがスタートした。

究極の休日の過ごし方とともに楽曲をシェアしたり、楽曲を使用した投稿をしてくれた方の中から抽選で「究極の休日のお供トートバッグ」が当たるキャンペーンとなっているので、是非奮って参加しよう。



そして今回コロムビアミュージックショップとライブ会場限定で発売された8cmCDはオンライン分が予約の時点ですでに完売となっている。今後はライブ会場のみでの販売となるが、オンラインで追加販売がある場合は改めてアナウンスされるので、買い逃した方はSNSなどをこまめにチェックしてほしい。



<リリース情報>

■「究極の休日」

7月8日(土)8cmCD・配信リリース

配信先リンク:https://lnk.to/Kyukyokuno_Kyujitsu

【収録曲】

M1 究極の休日

M2 WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント~ H Jungle with tカバー

M3 究極の休日(Instrumental)

Digital Single:COKM-44512

8cmCD:CEG-62









<「究極の休日」ミュージックビデオ>

https://www.youtube.com/watch?v=ct0fiVRdOZM



<Twitter&Instagramキャンペーン>

参加期間:7月8日(土)0:00~7月14日(金)23:59

https://columbia.jp/artist-info/nakamuraemi/info/84253.html



<8cmCD販売ページ>

コロムビアミュージックショップ

https://shop.columbia.jp/shop/g/gS4919/



<オフィシャルポスターデータ>

https://xgf.nu/vViZC

https://xgf.nu/D44MN



<LIVE>

2023.7.15(土)

CURRY&MUSIC JAPAN 2023

会場:横浜赤レンガ倉庫イベント広場

時間:11:00-21:00 L.O.20:30予定

金額:

【1日入場券】¥1,000

【前売限定※グループ入場券/2枚】¥1,800

【前売限定※グループ入場券/4枚】¥3,500

※1杯分のライス引換券付、音楽ライブチケット込

----

※中学生以下入場無料(ライス引換券は付きません)

チケット:e+(イープラス)https://eplus.jp/curryandmusic/

チケットに関するお問い合わせ SME.Inquiry@sonymusic.co.jp



2023.08.11(金)・12(土)

NakamuraEmi「 LIVE & COFFEE 」2023 at Swell Coffee Roasters

会場:Swell Coffee Roasters

【DAY1】8.11(金・祝) OPEN 19:00 / START 20:00

【DAY2】8.12(土) -1st-:OPEN 15:00 / START 16:00 / -2nd-:OPEN 19:00 / START 20:00

金額:前売 ¥5,500 + 1DRINK(¥900)【全自由】

編成:Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ

【問い合わせ】https://nakamuragarage.com/



2023.8.19(土)

COCALERO PRESENTS shake

会場:梅田Shangri-La

時間:OPEN17:30 / START18:00

金額:通常チケット¥5,000 / ペアチケット¥8,000 当日 未定+1DRINK

※小学生以上チケット必要

※未就学児入場不可

出演:NakamuraEmi / チプルソ

編成:Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ

[チケット]

■モバイルサイトGREENS!チケット

https://sp.greens-corp.co.jp/

■チケットぴあ https://t.pia.jp/

■ローソンチケット https://l-tike.com/

■イープラス https://eplus.jp

[主催]アイデイ商事株式会社

企画:ONGR / 制作:株式会社グリーンズコーポレーション



2023.8.20(日)

NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 in 静岡

会場:静岡FREAKY SHOW

時間:OPEN18:00 / START18:30

料金: ¥5,000(税込、ドリンク別)自由席

編成:Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ

企画/制作:Office Augusta / Bandwagon /JAILHOUSE

【問い合わせ】JAILHOUSE TEL 052-936-6041



2023.9.9(土)

NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 in 仙台

会場:仙台カフェ モーツァルト アトリエ

時間:OPEN19:00 / START19:30

料金:前売¥5,000+1DRINK

チケット:

オフィシャルファンクラブ『Nakamura Garage』先行抽選受付

※回覧板ページにてご確認ください。

受付期間:2023.7.2(日)20:00~7.9(日)23:59

一般発売:2023.7.15(土)10:00~

https://nakamuragarage.com/



2023.9.10(日)

NUTS PARTY 2023

会場:千葉ポートパーク 円形広場

時間:OPEN11:00 / CLOSE19:00

金額:前売 ¥1,000 / 当日券 ¥1,500 小中学生 ¥500(前売&当日)/未就学児 無料

出演:PUSHIM / NakamuraEmi / PAHUMA and more…

【チケット】Official HPにてチケット発売中 https://www.nuts-party.jp/



2023.9.23(土)、24日

中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2023

※NakamuraEmiの出演は23日(土)

会場:岐阜県中津川公園内特設ステージ(岐阜県中津川市茄子川1683-797)

時間:OPEN:10:00 / START:11:00(予定)

※雨天決行(荒天の場合は中止)

金額:1日入場券 ¥9,800

その他券種など詳しくは▼

http://solarbudokan.com/2023/ticket/

出演:NakamuraEmi and more…

【オフィシャルサイト】

http://solarbudokan.com



2023.9.23(土祝)・9月24日(日)、

山人音楽祭2023

会場:日本トーターグリーンドーム前橋

時間:開場9:30 / 開演11:00

出演:NakamuraEmi and more…

チケット:2日券15,000円 / 駐車場付2日券17,000円 / 1日券8,000円 /駐車場付1日券9,000円

【オフィシャルサイト】http://yamabito-ongakusai.com/2023/





【Information】

Official HP:http://www.office-augusta.com/nakamuraemi/

日本コロムビア特設HP:http://columbia.jp/nakamuraemi/

Twitter:https://twitter.com/nakamura_emi

Instagram:https://www.instagram.com/nou.emi/?hl=ja

Facebook:https://www.facebook.com/NakamuraEmi.1982

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSepetubf/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/09-10:46)