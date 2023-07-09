時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

CDツイン スーパー戦隊 VS 仮面ライダー今年も発売決定！

CDツイン スーパー戦隊 VS 仮面ライダー今年も発売決定！

［日本コロムビア株式会社］


現在放送中のスーパー戦隊シリーズ、そして仮面ライダーシリーズから、直近10年の主題歌を収録した2枚組のCDツインの発売が9月13日に決定！
Disc1には、現在放送中の『王様戦隊キングオージャー』から2014年放送開始の『烈車戦隊トッキュウジャー』までのオープニング・テーマ10曲に加え、ボーナス・トラックには2007年放送開始の『獣拳戦隊ゲキレンジャー』から水木一郎氏が歌唱されたエンディング・テーマ「道」を収録。
Disc2には、現在放送中の『仮面ライダーギーツ』から2013年放送開始の『仮面ライダー鎧武/ガイム』までの主題歌10曲を収録。

【商品名】CDツイン　スーパー戦隊 VS 仮面ライダー　2014～2023
【発売日】2023年9月13日（水）
【価格】￥3,000（税抜￥2,727）　【品番】COCX-42073～4

https://columbia.jp/prod-info/COCX-42073-4/


【収録内容】
<Disc 1>
M01.「全力キング」<『王様戦隊キングオージャー』オープニング・テーマ>　歌：古川貴之
M02.「俺こそオンリーワン」<『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』オープニング・テーマ>　歌：MORISAKI WIN
M03.「全力全開！ゼンカイジャー」<『機界戦隊ゼンカイジャー』主題歌>　歌：つるの剛士　コーラス：ことのみ児童合唱団
M04.「魔進戦隊キラメイジャー」<『魔進戦隊キラメイジャー』オープニング・テーマ>　歌：大西洋平
M05.「騎士竜戦隊リュウソウジャー」<『騎士竜戦隊リュウソウジャー』オープニング・テーマ>　歌：幡野智宏
M06.「ルパンレンジャーVSパトレンジャー」<『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』主題歌>　歌：Project.R（吉田達彦、吉田仁美）
M07.「LUCKYSTAR」<『宇宙戦隊キュウレンジャー』オープニング・テーマ>　歌：幡野智宏（Project.R）
M08.「動物戦隊ジュウオウジャー」<『動物戦隊ジュウオウジャー』オープニング・テーマ>　歌：高取ヒデアキ（Project.R）　コーラス：ヤング・フレッシュ
M09.「さぁ行け！ニンニンジャー！」<『手裏剣戦隊ニンニンジャー』オープニング・テーマ>　歌：大西洋平
M10.「烈車戦隊トッキュウジャー」<『烈車戦隊トッキュウジャー』オープニング・テーマ>　歌：伊勢大貴
M11.＜ボーナス・トラック＞「道」<『獣拳戦隊ゲキレンジャー』エンディング・テーマ>　歌：水木一郎　コーラス：ヤング・フレッシュ

<Disc 2>
M01.「Trust・Last」<『仮面ライダーギーツ』主題歌>　歌：倖田來未 × 湘南乃風
M02.「liveDevil」<『仮面ライダーリバイス』主題歌>　歌：Da-iCE feat. 木村 昴
M03.「ALMIGHTY～仮面の約束 feat. 川上洋平」<『仮面ライダーセイバー』主題歌>　東京スカパラダイスオーケストラ
M04.「REAL×EYEZ」<『仮面ライダーゼロワン』主題歌>　歌：J×Takanori Nishikawa
M05.「Over "Quartzer"」<『仮面ライダージオウ』主題歌>　歌：Shuta Sueyoshi feat. ISSA
M06.「Be The One」<『仮面ライダービルド』主題歌>　歌：PANDORA feat.Beverly
M07.「EXCITE」<『仮面ライダーエグゼイド』主題歌>　歌：三浦大知
M08.「我ら思う、故に我ら在り」<『仮面ライダーゴースト』主題歌>　歌：氣志團
M09.「SURPRISE-DRIVE」<『仮面ライダードライブ』主題歌>　歌：Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE
M10.「JUST LIVE MORE」<『仮面ライダー鎧武/ガイム』主題歌>　歌：鎧武乃風

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/09-13:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
７月号の特集は「コロナ後の世界経済」。 世界経済はコロナ禍の影響を脱しつつあるものの、先行きは不透明だ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ