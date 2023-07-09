CDツイン スーパー戦隊 VS 仮面ライダー今年も発売決定！
［日本コロムビア株式会社］
現在放送中のスーパー戦隊シリーズ、そして仮面ライダーシリーズから、直近10年の主題歌を収録した2枚組のCDツインの発売が9月13日に決定！
Disc1には、現在放送中の『王様戦隊キングオージャー』から2014年放送開始の『烈車戦隊トッキュウジャー』までのオープニング・テーマ10曲に加え、ボーナス・トラックには2007年放送開始の『獣拳戦隊ゲキレンジャー』から水木一郎氏が歌唱されたエンディング・テーマ「道」を収録。
Disc2には、現在放送中の『仮面ライダーギーツ』から2013年放送開始の『仮面ライダー鎧武/ガイム』までの主題歌10曲を収録。
【商品名】CDツイン スーパー戦隊 VS 仮面ライダー 2014～2023
【発売日】2023年9月13日（水）
【価格】￥3,000（税抜￥2,727） 【品番】COCX-42073～4
https://columbia.jp/prod-info/COCX-42073-4/
【収録内容】
<Disc 1>
M01.「全力キング」<『王様戦隊キングオージャー』オープニング・テーマ> 歌：古川貴之
M02.「俺こそオンリーワン」<『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』オープニング・テーマ> 歌：MORISAKI WIN
M03.「全力全開！ゼンカイジャー」<『機界戦隊ゼンカイジャー』主題歌> 歌：つるの剛士 コーラス：ことのみ児童合唱団
M04.「魔進戦隊キラメイジャー」<『魔進戦隊キラメイジャー』オープニング・テーマ> 歌：大西洋平
M05.「騎士竜戦隊リュウソウジャー」<『騎士竜戦隊リュウソウジャー』オープニング・テーマ> 歌：幡野智宏
M06.「ルパンレンジャーVSパトレンジャー」<『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』主題歌> 歌：Project.R（吉田達彦、吉田仁美）
M07.「LUCKYSTAR」<『宇宙戦隊キュウレンジャー』オープニング・テーマ> 歌：幡野智宏（Project.R）
M08.「動物戦隊ジュウオウジャー」<『動物戦隊ジュウオウジャー』オープニング・テーマ> 歌：高取ヒデアキ（Project.R） コーラス：ヤング・フレッシュ
M09.「さぁ行け！ニンニンジャー！」<『手裏剣戦隊ニンニンジャー』オープニング・テーマ> 歌：大西洋平
M10.「烈車戦隊トッキュウジャー」<『烈車戦隊トッキュウジャー』オープニング・テーマ> 歌：伊勢大貴
M11.＜ボーナス・トラック＞「道」<『獣拳戦隊ゲキレンジャー』エンディング・テーマ> 歌：水木一郎 コーラス：ヤング・フレッシュ
<Disc 2>
M01.「Trust・Last」<『仮面ライダーギーツ』主題歌> 歌：倖田來未 × 湘南乃風
M02.「liveDevil」<『仮面ライダーリバイス』主題歌> 歌：Da-iCE feat. 木村 昴
M03.「ALMIGHTY～仮面の約束 feat. 川上洋平」<『仮面ライダーセイバー』主題歌> 東京スカパラダイスオーケストラ
M04.「REAL×EYEZ」<『仮面ライダーゼロワン』主題歌> 歌：J×Takanori Nishikawa
M05.「Over "Quartzer"」<『仮面ライダージオウ』主題歌> 歌：Shuta Sueyoshi feat. ISSA
M06.「Be The One」<『仮面ライダービルド』主題歌> 歌：PANDORA feat.Beverly
M07.「EXCITE」<『仮面ライダーエグゼイド』主題歌> 歌：三浦大知
M08.「我ら思う、故に我ら在り」<『仮面ライダーゴースト』主題歌> 歌：氣志團
M09.「SURPRISE-DRIVE」<『仮面ライダードライブ』主題歌> 歌：Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE
M10.「JUST LIVE MORE」<『仮面ライダー鎧武/ガイム』主題歌> 歌：鎧武乃風
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/09-13:16）
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