昨年、惜しくも亡くなった、日本を代表するソウル・シンガー、ゴスペルシンガーである小坂忠の未発表音源や晩年の貴重なライブ映像が収録された「THE LAST SESSION~with Chu’s Friends」(CD+DVD)という作品の発売が発表された。CDには、発掘された未発表音源や茂忠(小坂忠と鈴木茂のユニット)「まだ夢の途中」、愛娘Asiahが小坂忠への思いを込めた「Just Like You」等の初のパッケージ化音源が収録。DVDには、貴重なライブ映像やインタビュー映像などが収録され、まさに「THE LAST SESSION~with Chu’s Friends」というタイトルに相応しい作品になるので、是非チェック頂きたい。

尚、本日は、フォージョーハーフのメンバーや豪華ゲストとバンドによる一夜限りのラストセッション『小坂忠メモリアルコンサート 一夜限りのTHE LAST SESSION~with Chu's Friends』が行われる。













◆リリース情報

小坂忠/「THE LAST SESSION~with Chu’s Friends」

発売日:9月20日(水)

価格:6050円(税込み)

品番:COZB-2038~9(CD+DVD)





収録内容:

<CD>

未発表音源含む、初パッケージ化音源収録予定





<DVD>

ライブ映像+インタビュー映像





◆イベント情報

「小坂忠メモリアルコンサート 一夜限りのTHE LAST SESSION~with Chu's Friends」

日程:2023/7/7(金) 開場17:00 開演18:00

会場:恵比寿 ザ・ガーデンホール

出演:フォージョーハーフ(後藤次利・駒沢裕城・林立夫・松任谷正隆)

【Guest】

鈴木慶一 / 高野寛 / 大野真澄 / 坂崎幸之助 / 尾崎亜美 / 金子マリ / さかいゆう / 田島貴男(Original Love) / 中納良恵(EGO-WRAPPIN')

【The Last Band】

佐橋佳幸 / 小原礼 / 屋敷豪太 / Dr.kyOn / 斎藤有太 / 西海孝 / Asiah / Lauren / Raine

【WELCOMEパフォーマンス】

BAN BAN BAZAR・佐藤克彦

https://eplus.jp/chu-kosaka/





◆HP

公式

https://chu-kosaka.com/





日本コロムビア/BETTERDAYS

https://columbia.jp/artist-info/kosakachu/





◆プロフィール



1948年7月 東京生まれ

1966年ロックグループ「ザ・フローラル」でデビュー。

1969年細野晴臣・松本隆らと「エイプリル・フール」結成。

1970年ロックミュージカル「HAIR」に出演。

1971年にソロデビューを果たすと、ティン・パン・アレーとレコーディングした和製R&Bの金字塔『HORO』(1975年)をはじめ多数の傑作を発表した。

1976年からはクリスチャンとしてゴスペルソングに軸足を移して活躍。

一方で、2000年、再びティンパンと活動を開始。

2001年11月 細野晴臣プロデュースによるアルバム「people」をリリース。

以後ポップシーンでも存在感を放っている。

2016年9月デビュー50周年を迎え開催した記念のコンサート「let the good times roll!!」は、既に伝説として人々の記憶に新しい。

2017年8月、癌発覚。切除手術。

11月奇跡的な復活を遂げ、 元気にステージに復帰。

その後も各方面で精力的に活動するも、

2022年4月 全身がんによる肝不全で死去。



