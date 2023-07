[日本コロムビア株式会社]







5人組ダンスボーカルグループ「MADKID」が自身8枚目となるシングル「One Room Adventure」を7月26日にリリースする。

表題曲「One Room Adventure」は本日より各種サブスクリプションサービスにて

先行配信がスタート。さらに、Music Videoも本日公開された。Music Videoは密室に閉じ込められた5人の葛藤と、東京の街をバックにしたパワフルなパフォーマンスシーンで構成されている。(MV:https://www.youtube.com/watch?v=CDV0w9uB1c4)

同シングルのカップリングにはFLOWのメンバーが提供した「Future Notes」を収録する。



「One Room Adventure」は現在放送中のTVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」オープニングテーマとしてオンエア中。同アニメは、時の変化により腐ってしまった勇者と幼い魔王が繰り広げる日常×バトルファンタジー。

MADKIDは10月7日より全国10都市15公演にわたる全国ツアーを実施する。

なお、10月より放送開始のTVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマをMADKIDが担当することも今日発表された。本日、アニメのキービジュアル第二弾や新キャラクター情報も公開されている。今後の新情報にも是非注目してほしい。





◆TVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」 公式サイト https://lv1room.com/





◆TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」 公式サイト http://shieldhero-anime.jp/





◆LIVE INFORMATION

<MADKID LIVE TOUR 2023>

チケット好評発売中 https://l-tike.com/madkid/



2023/10/7(土)

Live House Hearts(埼玉)

開場:16:30/開演:17:00



2023/10/8(日)

稲毛K’s DREAM(千葉)

開場:16:30/開演:17:00



2023/10/14(土)

川崎Serbian Night(神奈川)

開場:16:30/開演:17:00



2023/10/21(土)

space Zero(仙台)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00



2023/10/22(日)

HEAVEN'S ROCK宇都宮 2/3(VJ-4)(栃木)

開場:16:30/開演:17:00



2023/11/3(金祝)

Lion Limited Sakae(愛知)

開場:16:30/開演:17:00



2023/11/4(土)

梅田Zeela(大阪)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00



2023/11/5(日)

広島Yise(広島)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00



2023/11/23(木祝)

INSA(福岡)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00



2023/11/25(土)

LAZARUS(宮崎)

DAY 開場:14:30/開演:15:00

NIGHT 開場:17:30/開演:18:00





◆RELEASE INFORMATION

2023年7月26日発売

MADKID 8th SINGLE「One Room Adventure」

TVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」オープニングテーマ

Type-A(CD+DVD) 1800円+税(1980円)/Type-B(CD Only)1300円+税(1430円)

‘One Room Adventure’ 先行配信中

https://mdkd.lnk.to/OneRoomAdventure



【CD収録内容】

M1.One Room Adventure 作詞:LIN、YUKI 作曲:pw.a, Ucca-Laugh 編曲:pw.a

M2.Future Notes

作詞:KOHSHI(FLOW) &YOU-TA、LIN、YUKI 作曲:TAKE(FLOW) 編曲:TAKE(FLOW) & LIN

M3.One Room Adventure (Instrumental)

M4.Future Notes (Instrumental)

M5.Fufure Notes KAƵUKI Edition

M6.Future Notes SHIN Edition



【DVD収録内容】

‘One Room Adventure’ Music Video

‘One Room Adventure ‘ Music Video Behind The Scenes

‘Future Notes’ Live Video at MADKID ALL TIME BEST LIVE -Future Notes-



