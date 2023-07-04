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MADKIDが歌うTVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」O…

MADKIDが歌うTVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」OP ‘One Room Adventure’ の先行配信＆MV公開！TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」OPの担当が決定！

［日本コロムビア株式会社］




5人組ダンスボーカルグループ「MADKID」が自身8枚目となるシングル「One Room Adventure」を7月26日にリリースする。
表題曲「One Room Adventure」は本日より各種サブスクリプションサービスにて
先行配信がスタート。さらに、Music Videoも本日公開された。Music Videoは密室に閉じ込められた5人の葛藤と、東京の街をバックにしたパワフルなパフォーマンスシーンで構成されている。（MV：https://www.youtube.com/watch?v=CDV0w9uB1c4
同シングルのカップリングにはFLOWのメンバーが提供した「Future Notes」を収録する。

「One Room Adventure」は現在放送中のTVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」オープニングテーマとしてオンエア中。同アニメは、時の変化により腐ってしまった勇者と幼い魔王が繰り広げる日常×バトルファンタジー。
MADKIDは10月7日より全国10都市15公演にわたる全国ツアーを実施する。
なお、10月より放送開始のTVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマをMADKIDが担当することも今日発表された。本日、アニメのキービジュアル第二弾や新キャラクター情報も公開されている。今後の新情報にも是非注目してほしい。


◆TVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」　　公式サイト https://lv1room.com/


◆TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」　　公式サイト http://shieldhero-anime.jp/


◆LIVE INFORMATION
＜MADKID LIVE TOUR 2023＞
チケット好評発売中　https://l-tike.com/madkid/

2023/10/7(土)
Live House Hearts(埼玉)
開場:16:30/開演:17:00

2023/10/8(日)
稲毛K’s DREAM(千葉)
開場:16:30/開演:17:00

2023/10/14(土)
川崎Serbian Night(神奈川)
開場:16:30/開演:17:00

2023/10/21(土)
space Zero(仙台)
DAY 開場:14:30/開演:15:00
NIGHT 開場:17:30/開演:18:00

2023/10/22(日)
HEAVEN'S ROCK宇都宮 2/3(VJ-4)(栃木)
開場:16:30/開演:17:00

2023/11/3(金祝)
Lion Limited Sakae(愛知)
開場:16:30/開演:17:00

2023/11/4(土)
梅田Zeela(大阪)
DAY 開場:14:30/開演:15:00
NIGHT 開場:17:30/開演:18:00

2023/11/5(日)
広島Yise(広島)
DAY 開場:14:30/開演:15:00
NIGHT 開場:17:30/開演:18:00

2023/11/23(木祝)
INSA(福岡)
DAY 開場:14:30/開演:15:00
NIGHT 開場:17:30/開演:18:00

2023/11/25(土)
LAZARUS(宮崎)
DAY 開場:14:30/開演:15:00
NIGHT 開場:17:30/開演:18:00


◆RELEASE INFORMATION
2023年7月26日発売
MADKID 8th SINGLE「One Room Adventure」
TVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」オープニングテーマ
Type-A（CD＋DVD） 1800円+税（1980円）／Type-B（CD Only）1300円＋税（1430円）　
‘One Room Adventure’ 先行配信中
https://mdkd.lnk.to/OneRoomAdventure

【CD収録内容】
M1.One Room Adventure　作詞：LIN、YUKI　作曲：pw.a, Ucca-Laugh　　編曲：pw.a
M2.Future Notes
作詞：KOHSHI(FLOW) ＆YOU-TA、LIN、YUKI　作曲：TAKE(FLOW)　編曲：TAKE(FLOW) ＆ LIN
M3.One Room Adventure (Instrumental)
M4.Future Notes (Instrumental)
M5.Fufure Notes KAƵUKI Edition
M6.Future Notes SHIN Edition

【DVD収録内容】
‘One Room Adventure’ Music Video
‘One Room Adventure ‘ Music Video Behind The Scenes
‘Future Notes’ Live Video at MADKID ALL TIME BEST LIVE -Future Notes-

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/04-11:46）

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