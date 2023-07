[日本コロムビア株式会社]







スーパー戦隊シリーズの第47作目として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『王様戦隊キングオージャー』。



7月19日に発売する「王様戦隊キングオージャー EP vol.2」のジャケット写真、そして収録内容のすべてが公開となりました。

7月2日放送の第18話で使用された「エクストリームキングオージャー」のロボ曲「BRAND NEW WORLD」を収録することが決定。歌唱を担当したのは、2019年より音楽活動を開始し、登録者数7,000人超のYouTube「弾き語りの人チャンネル」にてカバー曲動画を中心に活動中の萩原逸輝氏。

さらに、5カ国のテーマソングのショートサイズをすべて収録いたします。





▌商品情報

タイトル:王様戦隊キングオージャー EP vol.2

発売日:2023年7月19日(水)

価格:1,980円(税抜き 1,800円)

品番:COCX-42062

キャッチ:ジェラミー・ブラシエリ/スパイダークモノスのアクション曲、エクストリームキングオージャーの曲を収録!





▌収録内容

01. 全力キング/歌:古川貴之

作詩:古川貴之 作曲・編曲:園田健太郎

02. The Prophet/歌:古川貴之

作詩・作曲・編曲:園田健太郎

03. BRAND NEW WORLD/歌:萩原逸輝

作詩:栗山健太 作曲:栗山健太、APAZZI 編曲:APAZZI

04. The Prophet(オリジナル・カラオケ)

05. BRAND NEW WORLD(オリジナル・カラオケ)

06. INFERNO(ショートサイズ)/歌:ナノ

作詩:ナノ 作曲・編曲:坂部 剛

07. Try & Fight(ショートサイズ)/歌:鎌田章吾

作詩:藤原優樹 作曲・編曲:長谷川大介

0VIII. World Is Mine(ショートサイズ)/歌:Machico

作詩・作曲・編曲:木下龍平

09. Ignorantia juris nocet(ショートサイズ)/歌:ゴッカンクワイア

作曲・編曲:滝澤みのり

10. 宴じゃオージャー!(ショートサイズ)/歌:高橋秀幸&伊勢大貴

作詩・作曲・編曲:KoTa





▌『王様戦隊キングオージャー』の全曲プレイリストも公開中!

URL https://king-ohger.lnk.to/Playlist





▌ 特設サイト https://columbia.jp/king-ohger/



(C)テレビ朝日・東映AG・東映



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/02-11:16)