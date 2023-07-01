玉置浩二、35周年記念公演を収録した映像BOXより「カリント…
［日本コロムビア株式会社］
8月2日（水）にリリースされる玉置浩二のライブ映像BOX「玉置浩二 35th ANNIVERSARY CONCERT Special Collections "Arcadia" & "星路 (みち)"」に収録される「カリント工場の煙突の上に」（『billboard classics 玉置浩二35th ANNIVERSARY LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022 “Arcadia -理想郷-”』河口湖ステラシアター特別追加公演より）と「しあわせのランプ」（『玉置浩二 Concert Tour 2022 故郷楽団 35th ANNIVERSARY ～星路(みち)～』仙台公演より）が公式YouTubeチャンネルにて先行公開、また同作品のジャケット写真も発表された。
本作は、ソロデビュー35周年を記念し行われた2つのライブツアーそれぞれからの2公演を収録したライブ映像BOXとなっており、オーケストラとのパフォーマンスで魅了したツアーの千秋楽、サプライズで大きな打ちあげ花火が夜空を舞い感動的なフィナーレを迎えた河口湖ステラシアター特別追加公演と、バンド編成で珠玉の名曲の数々から“郷愁”を歌い上げ奇跡のステージとなったソロツアー仙台公演が収められている。本日、先行公開となった映像もそれぞれのツアーの魅力が伝わる素晴らしい映像となっているので、是非ご覧頂きたい。
尚、同日には、安全地帯のデビュー40周年を祝し昨年、東京ガーデンシアターで行われた「安全地帯 40th ANNIVERSARY CONCERT "Just Keep Going!" Tokyo Garden Theater」のライブBlu-rayリリースされる。
◆動画URL
「カリント工場の煙突の上に」
https://youtu.be/PAGDR64-ceY
「しあわせのランプ」
https://youtu.be/Yi3eSXyYdPc
◆リリース情報
アーティスト：玉置浩二
タイトル：「玉置浩二 35th ANNIVERSARY CONCERT Special Collections "Arcadia" & "星路 (みち)"」
発売日：8月2日（水）
Blu-ray：COXA-1322~1323
価格：13,200円（税込）
DVD：COBA-7348~7351
価格：12,100円（税込）
収録内容：
「billboard classics 玉置浩二 35th ANNIVERSARY LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022“Arcadia -理想郷-” in 河口湖ステラシアター」
1. 歓喜の歌
2. カリント工場の煙突の上に
3. CAFE JAPAN
4. 恋の予感
5. aibo
6. メドレー(MR.LONELY～All I Do～サーチライト）
7. Friend
8. グリーンスリーヴス幻想曲
9. 愛だったんだよ
10. 星路(みち)
11. 行かないで
12. メドレー(ワインレッドの心～じれったい～悲しみにさよなら)
13. JUNK LAND
14. 夏の終りのハーモニー
15. 田園
16. メロディー
「玉置浩二 Concert Tour 2022 故郷楽団 35th ANNIVERSARY ～星路(みち)～」仙台公演
1. あこがれ
2. カリント工場の煙突の上に
3. 元気な町
4. STAR
5. いつもどこかで
6. Lion
7. 惑星
8. しあわせのランプ
9. あなたがどこかで
10. 雨
11. 星路（みち）
12. All I Do
13. MR.LONELY
14. サーチライト
15. CAFE JAPAN
16. JUNK LAND
17. 田園
18. メロディー
--------------------------------------------------------
アーティスト：安全地帯
タイトル： 「安全地帯 40th ANNIVERSARY CONCERT "Just Keep Going!"Tokyo Garden Theater」
発売日：8月2日（水）
Blu-ray：XQMU-3001
価格：8,800円 (税込)
◆玉置浩二ライブ情報
玉置浩二 Concert Tour 2023 故郷BAND～田園～
【開催日時・会場】
08/03 (木) 市川市文化会館大ホール 開場/開演：17:00/18:00
08/07 (月) 水戸市民会館 グロービスホール 開場/開演：17:00/18:00
08/10 (木) 仙台サンプラザホール 開場/開演：17:00/18:00
08/13 (日) 川口総合文化センター・リリア メインホール 開場/開演：16:30/17:30
08/19 (土) ロームシアター京都 メインホール 開場/開演：16:30/17:30
08/20 (日) ロームシアター京都 メインホール 開場/開演：15:00/16:00
08/26 (土) ハイスタッフホール(観音寺市民会館)大ホール 開場/開演：16:30/17:30
08/27 (日) 愛媛県県民文化会館メインホール 開場/開演：16:30/17:30
08/30 (水) 相模女子大学グリーンホール 大ホール 開場/開演：17:00/18:00
09/02 (土) けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) 開場/開演：16:30/17:30
09/07 (木) カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター) 開場/開演：17:00/18:00
09/09 (土) 宇都宮市文化会館 開場/開演：16:30/17:30
09/12 (火) フェスティバルホール 開場/開演：17:00/18:00
09/13 (水) フェスティバルホール 開場/開演：17:00/18:00
09/19 (火) 札幌文化芸術劇場 hitaru 開場/開演：17:00/18:00
09/20 (水) 札幌文化芸術劇場 hitaru 開場/開演：17:00/18:00
09/22 (金) 旭川市民文化会館 大ホール開場/開演：17:30/18:00
09/26 (火) ホクト文化ホール・大ホール 開場/開演：17:15/18:00
09/29 (金) 本多の森ホール 開場/開演：17:15/18:00
10/01 (日) 大宮ソニックシティ 大ホール 開場/開演：16:30/17:30
10/04 (水) 名古屋国際会議場センチュリーホール 開場/開演：17:00/18:00
10/07 (土) 米子コンベンションセンター BiG SHiP 開場/開演：16:30/17:30
10/12 (木) 神戸国際会館こくさいホール 開場/開演：17:00/18:00
10/13 (金) 神戸国際会館こくさいホール開場/開演：17:00/18:00
10/15 (日) 岡山芸術創造劇場 ハレノワ大劇場 開場/開演：16:30/17:30
10/20 (金) 熊本城ホール 開場/開演：17:00/18:00
10/21 (土) 北九州ソレイユホール 開場/開演：16:30/17:30
10/26 (木) 新潟県民会館 開場/開演：17:15/18:00
10/30 (月) 岩手県民会館 開場/開演：17:00/18:00
11/03 (金) アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター) 大ホール 開場/開演：16:30/17:30
11/04 (土) びわ湖ホール 大ホール 開場/開演：16:30/17:30
11/08 (水) 福岡サンパレス 開場/開演：17:00/18:00
11/09 (木) 広島文化学園HBGホール 開場/開演：17:00/18:00
11/15 (水) 静岡市民文化会館 大ホール 開場/開演：17:00/18:00
11/18 (土) 神奈川県民ホール 大ホール 開場/開演：16:30/17:30
11/19 (日) 東京国際フォーラム ホールA 開場/開演：16:30/17:30
https://saltmoderate.com/news/detail/20274
【チケット情報】
全席指定・9900円（税込） ※4歳未満入場不可
◆HP
玉置浩二 安全地帯 OFFICIAL WEBSITE
https://saltmoderate.com/
◆プロフィール
1958年生まれ。北海道出身のシンガーソングライター。1982年バンド「安全地帯」としてデビュー。「ワインレッドの心」、「恋の予感」、「悲しみにさよなら」など80年代の音楽シーンを席巻。ソロ活動で作詞も手がけ始め、「田園」「メロディー」をはじめとする多くのヒットを生み出す。 2012年には、オリジナルレーベル「SALTMODERATE」を発足。安全地帯とソロの活動を並行して行いながら、2014年、7年ぶりとなるオリジナル・ソロ・アルバム『GOLD』、そして同じ時代を共有してきたアーティストの名曲を歌ったアルバム『群像の星』をリリース。2015年・2016年、国内外の主要オーケストラと共演するビルボードクラシックス公演を実施。2016年6月、バルカン特別編成交響楽団に管弦楽作品「歓喜の歌」を謹呈。2017年、ソロデビュー30周年そして安全地帯デビュー35周年というダブルアニバーサリーイヤーでは、日本武道館で開催した安全地帯35周年記念ライブでは2日間で2万5000人の動員を記録した。2018年・2019年もオーケストラ公演、ソロツアーと精力的に活動。2019年11月安全地帯として約30年ぶりのスタジアムライブ「安全地帯 IN 甲子園球場 さよならゲーム」を敢行、3万8000人を動員し、圧倒的なボーカル力で観客へ感動をもたらした。2020年12月、6年ぶりとなるニューアルバム『Chocolate cosmos』リリース。第71回NHK紅白歌合戦に24年ぶりの出場を果たし、オーケストラとともに披露した「田園」は、熱い感動とともに全国で大きな反響を呼んだ。2021年、1月より再開されたオーケストラ公演「PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2021『THE EURASIAN RENAISSANCE “ОТТЕПЕЛЬ（オーチェペリ）”』」（4都市6公演）、続いて6月より開催の “КАПЕЛЬ（カペーリ）”（7都市8公演）公演では、各地で大喝采を巻き起こした。同年9月からはバンド編成による「玉置浩二Concert Tour 2021 故郷楽団～Chocolate cosmos」を全国24都市／27会場にて敢行。2022年にはソロデビュー35周年そして安全地帯デビュー40周年を迎えた。
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/01-11:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
完全新作『ソニックスーパースターズ』がレゴグループとコラボレーション！新たなステージや新「エメラルドパワー」の紹介も(07/01 13:16)
【JAF福井】旅の思い出を写真に！福井ドライブフォトコンテスト2023を開催(07/01 13:16)
「ほっとピース！ 第2回堀田湯レディースデーsupported by SAUNA BROS. 」が開催決定!!(07/01 13:16)
【セカンドライフの住まい】子どもがいる18％が、子どもが巣立ってからの家の建て替えや引越しを「考えている」(07/01 13:16)
コネヒトと徳島大学が共同研究を開始。「育児関連テキストにおける数値とテキストの関係に関する研究」を目的に産学連携(07/01 13:16)
霊能バトルファンタジー漫画『うさぎとそら』スピンオフ VTuber「兎トソラ」がデビュー！(07/01 13:16)
「君も博士になれる展 empowered by 博士ちゃん」のチケット発売開始！(07/01 13:16)
YouTube総再生回数2億回突破の大人気癒し系キャラクター「お文具さん」がキャラクター界の聖地「東京駅一番街いちばんプラザ」に初上陸！「お文具といっしょ POP UP STORE どんどん行き鈍行」(07/01 13:16)
UNIVAS、初開催の『第1回全日本大学バスケットボール新人戦』をUNIVAS Plusにて全試合無料ライブ配信決定！(07/01 13:16)
HONEY ROA(ハニーロア)から2023年7月1日(土)よりナチュラル素材が出会うハニーポットシリーズに新商品が誕生。(07/01 13:16)
【Wan's Resort・わんわんパラダイス】6月30日リニューアルオープン！青い芝を駆けるdog park誕生！(07/01 13:16)
Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、「VERSEn」、「PRISM Project」がコミックマーケット102に初出展決定！(07/01 13:16)
「世界コスプレサミット2023」イベント詳細発表 第2弾 国産エナジードリンク「SAMURAI ENERGY」がオフィシャルエナジードリンクに決定!世界最大級のコスプレイベントの夏を盛り上げる(07/01 13:16)
【Pay Light】プロダンスチーム「avex ROYALBRATS」のワンマンライブスポンサーに決定！！(07/01 13:16)
QB HOUSE、小中学生向け教育ポータルサイト「学研キッズネット」の「シゴトのトビラ」に協賛。(07/01 13:16)
【ありがとう１周年！感謝の気持ちを込めて】恵比寿発・筋膜リリースに特化した美容整体サロン「Nest Body Treat」１周年記念キャンペーンスタート！！(07/01 13:16)
菅原ジェネラリスト、労働時間管理システム「Aisea Crew」を導入。(07/01 13:16)
フジロック本番に先駆けて、プレイベント「FUJI ROCK WEEK at 東京ミッドタウン八重洲」7月8日（土）～7月17日（月・祝）開催！(07/01 13:16)
【新商品】カラフルなパッケージのシローラからついに『白い』歯磨き粉新登場！楽天にて予約販売スタート(07/01 13:16)
千葉市稲毛区に認知症対応型通所介護事業所「デイサービスセンターKirari」オープン！(07/01 13:16)
村山輝星さんが「こどもアンバサダー」に就任・「こども都庁モニター」による投票を実施しロゴマークを決定(07/01 12:46)
生徒と奏でる青春育成ゲーム『ウインドボーイズ！』イベント「星河へ捧ぐ祈りのソノリティ」で見戸 響（CV：高塚智人）の限定SSRカードを手に入れよう！(07/01 12:46)
「#紫陽花傘フォトコン」コラボカフェ『咲きこぼれる紫陽花フェア』が神戸港に面したf winery［エフワイナリー］で開催、オリジナルドリンクとフードメニューを期間限定提供(07/01 12:46)
７月の「FANYコレクション」も過去のよしもと劇場公演から、豪華ユニットライブや人気のトークライブをお届け!!(07/01 12:46)
櫻坂46新センターの藤吉夏鈴が初表紙で登場する「blt graph.vol.91」の表紙＆ポスターを解禁！ 新曲「Start over!」への想いを語り尽くす1万字インタビューも掲載！(07/01 12:46)
絶景プールで過ごす、心躍る夏をお届け！大磯ロングビーチ2023シーズンオープン！(07/01 12:46)
『スポGOMI ワールドカップ 2023 福岡 STAGE』開催 飯塚市役所チーム「エンゼルス」が優勝！ 拾ったごみの量は14.82kg ～日本代表を決定する全日本大会へ～(07/01 12:46)
「飯能市で初」のデジタルクーポン導入を支援 ～「出産・子育て応援事業」の給付目的に則した仕組みを実現し利便性も向上～(07/01 12:46)
鎌ケ谷市立南部小学校で、児童が正しい防災・減災知識を身につけるために AR技術などを活用した災害を疑似体験する「体験型防災授業」を開催しました(07/01 12:46)
サステナビリティに関する重要課題及び人権・人的資本に関する方針等設定のお知らせ(07/01 12:46)