8月2日(水)にリリースされる玉置浩二のライブ映像BOX「玉置浩二 35th ANNIVERSARY CONCERT Special Collections "Arcadia" & "星路 (みち)"」に収録される「カリント工場の煙突の上に」(『billboard classics 玉置浩二35th ANNIVERSARY LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022 “Arcadia -理想郷-”』河口湖ステラシアター特別追加公演より)と「しあわせのランプ」(『玉置浩二 Concert Tour 2022 故郷楽団 35th ANNIVERSARY ~星路(みち)~』仙台公演より)が公式YouTubeチャンネルにて先行公開、また同作品のジャケット写真も発表された。





本作は、ソロデビュー35周年を記念し行われた2つのライブツアーそれぞれからの2公演を収録したライブ映像BOXとなっており、オーケストラとのパフォーマンスで魅了したツアーの千秋楽、サプライズで大きな打ちあげ花火が夜空を舞い感動的なフィナーレを迎えた河口湖ステラシアター特別追加公演と、バンド編成で珠玉の名曲の数々から“郷愁”を歌い上げ奇跡のステージとなったソロツアー仙台公演が収められている。本日、先行公開となった映像もそれぞれのツアーの魅力が伝わる素晴らしい映像となっているので、是非ご覧頂きたい。

尚、同日には、安全地帯のデビュー40周年を祝し昨年、東京ガーデンシアターで行われた「安全地帯 40th ANNIVERSARY CONCERT "Just Keep Going!" Tokyo Garden Theater」のライブBlu-rayリリースされる。





◆動画URL

「カリント工場の煙突の上に」

https://youtu.be/PAGDR64-ceY





「しあわせのランプ」

https://youtu.be/Yi3eSXyYdPc





◆リリース情報

アーティスト:玉置浩二

タイトル:「玉置浩二 35th ANNIVERSARY CONCERT Special Collections "Arcadia" & "星路 (みち)"」

発売日:8月2日(水)

Blu-ray:COXA-1322~1323

価格:13,200円(税込)





DVD:COBA-7348~7351

価格:12,100円(税込)

収録内容:

「billboard classics 玉置浩二 35th ANNIVERSARY LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022“Arcadia -理想郷-” in 河口湖ステラシアター」



1. 歓喜の歌

2. カリント工場の煙突の上に

3. CAFE JAPAN

4. 恋の予感

5. aibo

6. メドレー(MR.LONELY~All I Do~サーチライト)

7. Friend

8. グリーンスリーヴス幻想曲

9. 愛だったんだよ

10. 星路(みち)

11. 行かないで

12. メドレー(ワインレッドの心~じれったい~悲しみにさよなら)

13. JUNK LAND

14. 夏の終りのハーモニー

15. 田園

16. メロディー





「玉置浩二 Concert Tour 2022 故郷楽団 35th ANNIVERSARY ~星路(みち)~」仙台公演



1. あこがれ

2. カリント工場の煙突の上に

3. 元気な町

4. STAR

5. いつもどこかで

6. Lion

7. 惑星

8. しあわせのランプ

9. あなたがどこかで

10. 雨

11. 星路(みち)

12. All I Do

13. MR.LONELY

14. サーチライト

15. CAFE JAPAN

16. JUNK LAND

17. 田園

18. メロディー





アーティスト:安全地帯

タイトル: 「安全地帯 40th ANNIVERSARY CONCERT "Just Keep Going!"Tokyo Garden Theater」

発売日:8月2日(水)

Blu-ray:XQMU-3001

価格:8,800円 (税込)





◆玉置浩二ライブ情報

玉置浩二 Concert Tour 2023 故郷BAND~田園~





【開催日時・会場】

08/03 (木) 市川市文化会館大ホール 開場/開演:17:00/18:00

08/07 (月) 水戸市民会館 グロービスホール 開場/開演:17:00/18:00

08/10 (木) 仙台サンプラザホール 開場/開演:17:00/18:00

08/13 (日) 川口総合文化センター・リリア メインホール 開場/開演:16:30/17:30

08/19 (土) ロームシアター京都 メインホール 開場/開演:16:30/17:30

08/20 (日) ロームシアター京都 メインホール 開場/開演:15:00/16:00

08/26 (土) ハイスタッフホール(観音寺市民会館)大ホール 開場/開演:16:30/17:30

08/27 (日) 愛媛県県民文化会館メインホール 開場/開演:16:30/17:30

08/30 (水) 相模女子大学グリーンホール 大ホール 開場/開演:17:00/18:00

09/02 (土) けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) 開場/開演:16:30/17:30

09/07 (木) カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター) 開場/開演:17:00/18:00

09/09 (土) 宇都宮市文化会館 開場/開演:16:30/17:30

09/12 (火) フェスティバルホール 開場/開演:17:00/18:00

09/13 (水) フェスティバルホール 開場/開演:17:00/18:00

09/19 (火) 札幌文化芸術劇場 hitaru 開場/開演:17:00/18:00

09/20 (水) 札幌文化芸術劇場 hitaru 開場/開演:17:00/18:00

09/22 (金) 旭川市民文化会館 大ホール開場/開演:17:30/18:00

09/26 (火) ホクト文化ホール・大ホール 開場/開演:17:15/18:00

09/29 (金) 本多の森ホール 開場/開演:17:15/18:00

10/01 (日) 大宮ソニックシティ 大ホール 開場/開演:16:30/17:30

10/04 (水) 名古屋国際会議場センチュリーホール 開場/開演:17:00/18:00

10/07 (土) 米子コンベンションセンター BiG SHiP 開場/開演:16:30/17:30

10/12 (木) 神戸国際会館こくさいホール 開場/開演:17:00/18:00

10/13 (金) 神戸国際会館こくさいホール開場/開演:17:00/18:00

10/15 (日) 岡山芸術創造劇場 ハレノワ大劇場 開場/開演:16:30/17:30

10/20 (金) 熊本城ホール 開場/開演:17:00/18:00

10/21 (土) 北九州ソレイユホール 開場/開演:16:30/17:30

10/26 (木) 新潟県民会館 開場/開演:17:15/18:00

10/30 (月) 岩手県民会館 開場/開演:17:00/18:00

11/03 (金) アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター) 大ホール 開場/開演:16:30/17:30

11/04 (土) びわ湖ホール 大ホール 開場/開演:16:30/17:30

11/08 (水) 福岡サンパレス 開場/開演:17:00/18:00

11/09 (木) 広島文化学園HBGホール 開場/開演:17:00/18:00

11/15 (水) 静岡市民文化会館 大ホール 開場/開演:17:00/18:00

11/18 (土) 神奈川県民ホール 大ホール 開場/開演:16:30/17:30

11/19 (日) 東京国際フォーラム ホールA 開場/開演:16:30/17:30

https://saltmoderate.com/news/detail/20274





【チケット情報】

全席指定・9900円(税込) ※4歳未満入場不可



◆HP

玉置浩二 安全地帯 OFFICIAL WEBSITE

https://saltmoderate.com/



◆プロフィール



1958年生まれ。北海道出身のシンガーソングライター。1982年バンド「安全地帯」としてデビュー。「ワインレッドの心」、「恋の予感」、「悲しみにさよなら」など80年代の音楽シーンを席巻。ソロ活動で作詞も手がけ始め、「田園」「メロディー」をはじめとする多くのヒットを生み出す。 2012年には、オリジナルレーベル「SALTMODERATE」を発足。安全地帯とソロの活動を並行して行いながら、2014年、7年ぶりとなるオリジナル・ソロ・アルバム『GOLD』、そして同じ時代を共有してきたアーティストの名曲を歌ったアルバム『群像の星』をリリース。2015年・2016年、国内外の主要オーケストラと共演するビルボードクラシックス公演を実施。2016年6月、バルカン特別編成交響楽団に管弦楽作品「歓喜の歌」を謹呈。2017年、ソロデビュー30周年そして安全地帯デビュー35周年というダブルアニバーサリーイヤーでは、日本武道館で開催した安全地帯35周年記念ライブでは2日間で2万5000人の動員を記録した。2018年・2019年もオーケストラ公演、ソロツアーと精力的に活動。2019年11月安全地帯として約30年ぶりのスタジアムライブ「安全地帯 IN 甲子園球場 さよならゲーム」を敢行、3万8000人を動員し、圧倒的なボーカル力で観客へ感動をもたらした。2020年12月、6年ぶりとなるニューアルバム『Chocolate cosmos』リリース。第71回NHK紅白歌合戦に24年ぶりの出場を果たし、オーケストラとともに披露した「田園」は、熱い感動とともに全国で大きな反響を呼んだ。2021年、1月より再開されたオーケストラ公演「PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2021『THE EURASIAN RENAISSANCE “ОТТЕПЕЛЬ(オーチェペリ)”』」(4都市6公演)、続いて6月より開催の “КАПЕЛЬ(カペーリ)”(7都市8公演)公演では、各地で大喝采を巻き起こした。同年9月からはバンド編成による「玉置浩二Concert Tour 2021 故郷楽団~Chocolate cosmos」を全国24都市/27会場にて敢行。2022年にはソロデビュー35周年そして安全地帯デビュー40周年を迎えた。



