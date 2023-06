[日本コロムビア株式会社]





6月21日(水)に発売されたMajor 1st Single『ワークライフアイランド』に収録されている新曲「SUMMER TUNE」のMVが、ゆいにしお オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。



映像では、楽曲で歌われている、“夏を満喫したいけどなかなか理想通りにいかない社会人女子”の悶々とした姿やバカンスをしている妄想、走り出す衝動などが描かれている。主人公とは真逆に夏を満喫している、ゆいにしおのリップシンクや、映像後半でインサートされている生歌も見どころだ。



■ゆいにしお「SUMMER TUNE」Official Music Video

https://youtu.be/1SIZapGd2nM



「SUMMER TUNE」も収録されているMajor 1st Single『ワークライフアイランド』は、新曲3曲を通して “社会人女子の夏” を描くコンセプチュアルな作品になっている。

また、Blu-rayも付属しており、2022年11月25日に渋谷WWWにて開催された「ゆいにしお Major 1st Full Album『tasty city』Release Oneman Tour “tasty sound”」のライブ映像が収録されている。



更に、今作のリリースに伴い、7月27日(木)からは、ゆいにしお初の2マンツアー「ゆいにしお presents summer 2man tour "DAILY ISLAND"」を開催。

チケット販売情報は、ゆいにしおのオフィシャルHPをチェックしよう。



【Release】

Major 1st Single

『ワークライフアイランド』



発売日:2022/6/21(水)

品番価格:COZA-2020/1 / ¥4,950 (tax in)

収録内容:

CD

1.We Are Girls Forever!

2.SUMMER TUNE

3.アイスコーヒー

Blu-ray

『ゆいにしお Major 1st Full Album『tasty city』Release Oneman Tour “tasty sound”』2022.11.25 at 渋谷WWWワンマンライブ映像

<特典内容>

先着購入者特典:缶バッジ2個セット(31mm×31mm)

対象店舗

タワーレコード全店(オンライン含む)

HMV全店 (オンライン含む)

TSUTAYA全店(オンライン含む)

コロムビアミュージックショップ

応援店

Amazon.co.jpオリジナル特典:メガジャケ(24cm×24cm)

商品予約ページ:https://lit.link/yuinishio



【LIVE】

「ゆいにしおpresents summer 2man tour "DAILY ISLAND"」

2023.7.27 (木) 池下CLUB UPSET w/ Qnel

2023.7.28 (金) 心斎橋Pangea w/ mekakushe

2023.8.02 (水) 渋谷Spotify O-nest w/ Lucie,Too



【PROFILE】

透明感の中にも深みのある声と、心地よいメロディーが持ち味の"NEO渋谷系"シンガーソングライター。2016年から愛知県にて弾き語りで活動をスタート。2018年に開催された日本コロムビア主催「半熟オーディション supported by Eggs」でグランプリを獲得。



2019年5月に自身初の全国流通盤である1st Mini Album『角部屋シティ』をリリース。2020 年9月には2nd ミニアルバム『She is Feelin’ Good』をリリースし、活動の幅を全国に広げた。2021年10月にはTVアニメ『真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました』のオープニングテーマに「息を吸う ここで吸う 生きてく」が起用された。同年11月に3rd Mini Album『うつくしい日々』をリリースした。

2022年4月の配信Sg「ワンダーランドはすぐそばに」が、TOKYO MX月曜ドラマ『片恋グルメ日記2』のエンディング主題歌に決定した。

同年10月、1st Full Album『tasty city』リリースをもって日本コロムビアよりメジャーデビュー。

12月には、「LINE NEWS AWARDS 2022」の「NEXT NEWS賞」を受賞した。



2023年1月から放送のTVアニメ「英雄王、武を極めるため転生す ~そして、世界最強の見習い騎士~」のエンディングテーマに「セルフハグ・ビッグラヴ」が決定。

更に、同じく2023年1月から放送のTVドラマ「来世ではちゃんとします3」のエンディングテーマに「会いたいな今夜」が決定するなど、ますます勢いを増している。



■ゆいにしお Official SITE

https://www.yuinishio.com

■ゆいにしお Official Twitter

@_yuinishio_

https://twitter.com/_yuinishio_

■ゆいにしお Official Instagram

@_yuinishio_

https://www.instagram.com/_yuinishio_

■ゆいにしお Official TikTok

@_yuinishio_

https://vt.tiktok.com/ZSdFbxETy/

■ゆいにしおOfficial YouTube Channel

https://www.youtube.com/c/yuinishio

■ゆいにしお Official Fan Site "tasty city"

https://yuinishio.bitfan.id/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/29-20:16)