[TOKYO FM]

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の“ラジオの中のもう一つの学校”をコンセプトとした10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00~23:55放送)では、俳優の宮世琉弥が講師をつとめる『宮世LOCKS!』を2024年1月29日(月)~2月1日(木)に放送いたします。今年5月に放送した『宮世LOCKS!』が再び!どうぞお楽しみに。





◇「色々な方に聴いてもらえるように、何より楽しい時間をお届けできるよう頑張ります!」(宮世琉弥)



過去に『SCHOOL OF LOCK!』にゲスト出演し、今年5月29日~6月1日には『宮世LOCKS!』を展開、夏には『マイナビ閃光ライオット2023』で応援アンバサダーを務めた宮世琉弥。再び講師として『SCHOOL OF LOCK!』に登場します!

今回の講師就任にあたり、宮世琉弥は「念願の宮世LOCKS!を再び開講させていただく事になりました。 何回かSCHOOL OF LOCK!さんにお邪魔させて頂いて、 その時は生徒ですが、 先生という立ち位置でやらせて頂くので凄く嬉しいです! 色々な方に聴いてもらえるように、何より楽しい時間をお届けできるよう頑張ります!色々な方と色々な物に触れていき、解決したり学んでいこうと思います! 楽しみにしていてください!!」と、意気込みを語りました。

放送は、2024年1月29日(月)~2月1日(木)。どうぞお楽しみに!

番組「SCHOOL OF LOCK!」とは





“全国の10代の未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”をコンセプトに、パーソナリティのこもり校長(GENERATIONS 小森隼)・COCO教頭(CRAZY COCO)が人気アーティストやタレントをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組です。

◇放送日時: 月~金22:00~23:55







◇放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部 東京ローカル)

◇番組HP: https://www.tfm.co.jp/lock/



