TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の“ラジオの中のもう一つの学校”をコンセプトとした10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00~23:55放送)では、乃木坂46の5期生 井上 和(いのうえ なぎ)が講師をつとめる『乃木坂LOCKS!』をスタートいたします。今年7月31日(月)~8月3日(木)の1週間、期間限定で放送した『乃木坂LOCKS! starring 井上和』がレギュラーで復活!初回の放送は1月1日(月)から。どんな放送となるのかお楽しみに!









































☆「番組を通して、私のことをもっと知っていただきたいですし、私なりに自分らしく頑張っていきますので、一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです!」(井上和)

乃木坂46の5期生 井上 和が『SCHOOL OF LOCK!』でレギュラー講師に就任! 『SCHOOL OF LOCK!』では同じく乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務める『乃木坂LOCKS!』(毎週木曜日23:08~)を展開中のため、二つ目の『乃木坂LOCKS!』となります。井上は毎月第一週目の月~木曜日22:15~、賀喜は毎週木曜日23:08~に放送。二つの『乃木坂LOCKS!』が重なる、毎月第一週目木曜日の展開もお楽しみに!

もともとリスナーとしてラジオが好きだったという井上は、今回の講師就任にあたり、「お話をいただいた時はすごく嬉しかったです!『SOL』のパーソナリティの中でも年齢がリスナー生徒のみんなに近いと思うので、講師として教えるというよりも、みんなの気持ちに寄り添っていきたいと思っています。一緒に経験を重ねて成長していけたら嬉しいな。」と意気込みを語りました。井上和の『乃木坂LOCKS!』の1月の放送は2024年1月1日(月)~4日(木)22:15~!

番組では、本日よりメッセージ募集をスタート。メッセージは『SCHOOL OF LOCK!』番組サイトからお寄せください。

