[株式会社クリーク・アンド・リバー社]

~ 徹底分解!ゲーム業界と他業界のエンジニアは何が違う? ~



株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は11月16日(木)、ゲームやアプリ開発に携わる方もしくは興味のあるエンジニアの方々を対象に、C&R社が開発したクリエイター専用メタバース「C&R Creative Studios Metaverse」で「【メタバースNight】#2 エンジニア座談会~徹底分解!ゲーム業界と他業界のエンジニアは何が違う?~」を開催します。



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/141887/?rls

※締切:2023年11月15日(水) 23:59







メタバースの発展は、ビジネスモデルの変革やクリエイティブのアウトプットにも影響を与えつつあります。C&R社では、いち早くメタバースの開発に取り組み、イベント開催や交流、作品の展示やプロジェクト(仕事)のやり取りを行う日本初のメタバース「C&R Creative Studios Metaverse」をリリース。今回の座談会は、そのメタバース空間内で開催します。座談会では、C&R社が運営する映画・ゲーム・Web・映像・XRなどの開発スタジオ「C&R Creative Studios(https://www.cri.co.jp/about_us/creativestudios/)」中のひとつ、ゲーム開発を手掛ける「Game Produce Studio(以下GAP)」で活躍するエンジニア3名が登壇し、他業界・他職種からキャリアチェンジをした経緯や、GAPで開発に携わるやりがいについてなどをお話します。また、参加者同士が自由に交流できる懇親会も予定しています。懇親会会場では、メタバース関連のお仕事にご興味をお持ちの方がC&R社エージェントとお話することができる採用ブースもご用意していますのでお気軽にご相談ください。



座談会・懇親会は、匿名で参加することが可能で、開催時間内は自由に入退室していただけます。この機会に「C&R Creative Studios Metaverse」を体験し、エンジニアの方々と情報交換をしてみませんか?メタバースの活用にご興味をお持ちの方やメタバースの開発に携わっている方に特におすすめのイベントです。ご興味のある方はぜひご参加ください。



<C&R Creative Studios Metaverseとは>



ゲームや映像、Web、出版、建築などのクリエイターに専用特化し、イベント開催や交流、作品の展示やプロジェクト(仕事)のやり取りを行う日本初のメタバース。世界中のクリエイターが客船「C&R Creative Studios号」に乗船し、交流とアイデアの融合を図ることで、世界を革新するコンテンツやサービスを生み出すことをコンセプトに掲げている。

https://www.cri-meta.com/



【メタバースNight】#2 エンジニア座談会~徹底分解!ゲーム業界と他業界のエンジニアは何が違う?~





■日時

2023年11月16日(木) 19:00~21:00(18:50開場)



■場所

メタバース「C&R Creative Studios Metaverse」



■登壇者・プロフィール



株式会社クリーク・アンド・リバー社

Game Produce Studio

池田 幸輔(いけだ こうすけ)

ゲームプログラマー1987年茨城県生まれ。高校卒業後、2006年 日本工学院専門学校八王子校ゲームソフト科三年制(現クリエイターズカレッジ ゲームクリエイター科)に入学。2008年に株式会社パオン入社、「風のクロノア door to phantomile」(Wii)ほか多数手がける。2011年よりC&R社にてソーシャルモバイルチーム プログラムリーダーとして活躍中。





株式会社クリーク・アンド・リバー社

Game Produce Studio

田所 健太(たどころ けんた)

非ゲーム領域からキャリアをスタートし、転職してゲーム領域に。GPGPUでの企業向けソフト作成、ECサイト運用、コミックアプリの開発など非ゲーム領域の開発運用経験と、複数のソーシャルゲームにおける開発運用をリードエンジニアとして担当。2022年にC&R社に入社し、現在は技術開発課チームのリーダーを務める。





株式会社クリーク・アンド・リバー社

Game Produce Studio

チャルフン・ダニー

2019年に卒業し、来日してすぐに英語のALTを務める。2021年にクリーク・アンド・リバー社に入社。C&R社に入社する前はGCP(グーグルクラウドプラットフォーム)のテクニカルサポートを務める。現在はクライアントエンジニアとしてゲーム開発に参画。



■対象

・ゲームやアプリ開発に興味のある方

・ゲームやアプリ開発のご経験がある方

・ゲームやアプリ開発のご経験がないものの、エンジニアとして他業界で活躍中の方



■参加費

無料



■定員

50名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/141887/?rls

※締切:2023年11月15日(水) 23:59





【本イベントに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

Game Produce Studioイベント事務局

Email:oudan_div@hq.cri.co.jp



▼メタバースについてのお問い合わせはこちら

https://www.cri-meta.com/home/inquiry



==================



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ(https://crdg.jp/)を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、コンピュータサイエンス、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業(派遣・紹介)、プロデュース事業(開発・請負)、ライツマネジメント事業(知的財産の企画開発・流通)を展開しています。また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャーの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



Webサイト:https://www.cri.co.jp/

X:https://twitter.com/creekcrv

Facebook:https://www.facebook.com/creekandriver

note:https://note.com/creek



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-10:16)