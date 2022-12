[Kenneth Research]



調査期間: 2022年11月20日ー11月28日



調査業者: RNPL



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 546の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 546



調査方法: 実地調査 220、インターネット調査326



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: 世界の電子セキュリティ市場の規模はどのくらいですか?予測期間の末に、市場でどのくらいの収益を見積もることができますか?



世界の電子セキュリティ市場は、2022 年に約 410 億米ドルと評価されました。この市場は、約 13% の CAGR で、2035 年末までに 約900 億米ドルに成長すると予測されています。





質問: 電子セキュリティの需要が高まっている要因は何ですか?



都市部の人口は増加の一途をたどっており、より多くの人々がより良い仕事や施設を求めて都市に移動しています。世界経済フォーラムは、2050 年までに世界人口の 80% が都市部に住むようになると予測しています。都市人口の増加につれ、犯罪率も増加することが観察されています。また、凶悪犯罪やテロ攻撃の発生率も急増しています。このシナリオでは、自分自身が安全だと感じるための対策を採用する必要性が高まっています。電子セキュリティシステムには、セキュリティ目的で使用されるさまざまな電子機器がすべて含まれており、それらをインターネットに接続することでその効率を最大化しています。





質問: ビジネスにおける電子セキュリティシステムの主な利点は何ですか?





電子セキュリティ システムは、企業の知的財産、金銭、備品などの資産を内部および外部の盗難から保護します。

電子セキュリティ システムに組み込まれた警報システムは、昼夜を問わず職場での従業員の安全を確保します。

システムに接続されたデバイスで利用できるインスタント セキュリティ アラートは、ビジネス オーナーが短時間でどこからでもセキュリティ侵害を認識するのに役立ちます。

セキュリティ システムによって収集された情報は、ビジネスに関連する紛争の解決に役立つ可能性があります。

CCTV などのデバイスに組み込まれた自動化と分析は、潜在的な犯罪者の顔認識を通じて犯罪を防止するのに役立ちます。





質問: 電子セキュリティシステムの分類は何ですか?



電子セキュリティ市場は、製品タイプ、展開モード、接続性、アプリケーション、およびエンドユーザーに基づいて次のように分類されます。-



1. 製品タイプ – 侵入警報システム、ビデオ監視システム、火災報知器、アクセス制御システム、IP & アナログ CCTV、ハイブリッド ビデオ レコーダー、その他



ビデオ監視システムは、最大の CAGR で成長し、2035 年末までに最大の収益を維持すると予想されています。世界中で犯罪事件が増加しているため、公共の場所や私有地にビデオ監視システムを設置することが必要になっています。高解像度のカメラと公共の場所での分析機能を備えた大規模な監視システムは、政府や法執行機関が潜在的な犯罪者を追跡し、犯罪を防止するのに役立ちます。



2. 展開モード - オンプレミスおよびクラウド



クラウド展開モードは、予測期間中に顕著な成長を示すと予想されます。これは、クラウドを利用した CCTV カメラが都市部に大規模に配備されたことによるものです。2021年に最も監視が行き届いている都市として認められた中国の太原市は、1000人あたり最大118台のCCTVカメラを設置したと考えられていました。



3. 接続タイプ – ワイヤレス、セルラー、イーサネット



イーサネット接続タイプは、2035 年末までに市場シェアの最大 41% を獲得すると予想されています。電子セキュリティ システムのほとんどのデバイスは、イーサネット接続を介してホスト コンピュータにデジタル情報を転送します。さらに、データ伝送と電力の流れの両方を管理する Power-over-Ethernet 技術が、いくつかの企業で使用されています。





4. アプリケーション – 商業用および住宅用



電子セキュリティ システムの住宅への応用は、2023―2035 年目覚ましい成長を遂げると予想されています。ワイヤレス システム、モノのインターネット (IoT) の出現、およびホーム セキュリティ システムに関する認識が、電子セキュリティ システムの住宅用途の成長を促進すると考えられています。



5. エンドユーザー – 鉄道、空港、銀行、ホテル、小売、政府、その他



銀行部門での電子セキュリティ システムの使用は、金融取引に使用される機密データのセキュリティ要件により、最も大きな成長を遂げる可能性があります。



質問: 電子セキュリティ市場の成長を妨げる課題は何ですか?



電子セキュリティ システムの設置に伴う高コスト、セキュリティ システムに対する消費者の不慣れ、およびセキュリティ システムを操作するための技術的知識の欠如は、市場の成長を妨げると考えられています。



質問: 電子セキュリティ市場の主要プレーヤーのは?最近の開発は何ですか。



ASSA ABLOY, Honeywell International Inc., A2 Systems, LLC., Axis Communications AB, ADT LLC, ALL-TAG Corporation, Anixter, Inc., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Hanwha TechwinCo., Ltd., Allegion plc. などは、 電子セキュリティ市場の著名なプレーヤーです。



ASSA ABLOY は最近、ドイツの Bird Home Automation GmbH (「DoorBird」) を買収しました。DoorBird は、集合住宅および戸建住宅向けの IP ドア インターホンのメーカーです。DoorBird の高品質な製品は、ホーム セキュリティ セグメントにおける ASSA ABLOY の成長に貢献することが期待されています。



ドア アクセスに関連するタスクを制御する AXIS A12 Network Door Controller シリーズは、Axis Communications によって発売されました。このシリーズは、大規模な設置にも小規模な設置にも適したスケーラブルな製品で構成されています。



質問: 電子セキュリティ市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、犯罪率の増加により、予測期間内に最も重要な市場成長を目の当たりにすることが期待されています。さらに、スマートシティの開発と小売店を含む施設数の増加は、地域市場の成長に貢献すると予想されます。米国 (U.S.) には、2020 年に約 1.10百万の小売店があると推定されました。





会社について:



Research Nester(RNPL)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



