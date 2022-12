[Kenneth Research]



調査期間: 2022年、11 月16日 -11 月24日



調査業者: RNPL



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 520の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 520



調査方法: 実地調査200、インターネット調査 320



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)市場の規模はどのくらいですか?2035 年末までの推定成長率は?



2020 年に、世界のサービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS) 市場は、520 億米ドル以上の収益を生み出しました。この市場は、 約 27% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに約 8,720 億米ドルに達すると予想されています。この計算は、世界中のクラウド コンピューティングの増加に基づいて慎重に行われました。現在、世界の企業データの約 58% がクラウドに保存されています。2025 年までに 175 ZB 以上のデータがクラウドに保存されると推定されています。





質問:サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)市場の需要が高まっている要因は何ですか?





クラウドに移行すると、組織のエネルギー使用量が 64% 以上の削減され、二酸化炭素排出量が 約83% 削減されます。サービスとしてのインフラストラクチャを実装することで、ビジネスの ESG 目標を達成する能力が向上します。そのため、多くの業界で需要が高まっています。

データセンターの数は世界中で増加しています。現在、世界中に約 8000 のデータセンターがあります。これにより、IaaS の需要が高まると予測されています。

組織はデジタル トランスフォーメーションを経験しています。これは、Infrastructure as a Service の分野で成功したいと考えているプレーヤーに多くの可能性をもたらしています。

通信業界や IT 業界で生成されるビジネス データの量が増加しているため、サービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS) ビジネスのプレーヤーにチャンスがもたらされています。

スマート シティの出現により、IaaS はマネージド型のオンデマンド クラウド エッジ コンピューティング サービスを提供するため、IaaS の需要が高まることが予想されます。これらのオンデマンド ソリューションは、アプリケーションの速度とスケーラビリティを向上させます。











質問: サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)ビジネスの成長を制限する課題は何ですか?



資本コストとは別に、データ侵害とサイバー脅威のリスクの増加は、今後数年間で市場の成長を制限すると予想されます。また、クラウド セキュリティ企業が実施した調査によると、サービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS) を使用している 31 か国の SMB の 65% 以上が、2021 年にランサムウェアの攻撃を受けたと報告しています。



質問: サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)市場の分類は何ですか?



サービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS) 市場は、ソリューション、展開モード、アプリケーション、およびエンドユーザーに基づいて次のように分類されています。-



1. ソリューション - マネージド ホスティング、サービスとしてのストレージ、サービスとしての災害復旧 (DRaaS)、コロケーション、ネットワーク管理、コンテンツ配信、その他



サービスとしての災害復旧 (DRaaS) セグメントは、2020 年の市場規模で最大のシェアを獲得しました。ディザスタ リカバリ計画は、ビジネスの継続性にとって非常に重要になっています。IT 組織の機能を混乱させる可能性のある災害の数は増加しています。これには、ハリケーン、洪水、山火事、地震などの自然災害、機器の故障や停電、サイバー脅威が含まれます。



2. 展開モード - パブリック クラウド、プライベート クラウド、およびハイブリッド クラウド



組織におけるハイブリッド クラウド システムの採用が増加しています。当社の調査によると、IT リーダーの 81% 以上がハイブリッド クラウドを採用したと答えています。



3. アプリケーション - IT とテレコム、ヘルスケア、小売と E コマース、エネルギーとユーティリティ、製造、その他



小売および e コマース セグメントは、世界中の E コマース業界の急速な拡大の結果として、規模と需要が拡大すると予想されます。E コマース サイトを持つ企業は、より優れた柔軟性と制御を可能にするサービスソリューションとしてのインフラストラクチャを選択しています。



4. エンドユーザー – SMB およびエンタープライズ



SMB は、Web アプリケーションを実行する際の高度な技術的側面について心配する必要がないため、サービスとしてのインフラストラクチャを求めています。高価なインフラストラクチャに費やす必要はありません。 SMB は、AWS、IBM、Rackspace などの企業を通じて、クラウドを介してインフラストラクチャへのアクセスに対して料金を支払うだけです。また、リモート作業と BYOD のトレンドの高まりにより、SMB での IaaS ソリューションの採用が促進されると予想されます。







質問:サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)ビジネスのリードしている企業はどれですか?最近の開発は何ですか。



Fujitsu Ltd., NTT Communications Corp., Rackspace, Inc., IBM Corporation, Dimension Data Plc, Verizon Communications, Inc., Google, Inc., Hewlett-Packard Development Company, VMware, Inc., Datapipe, Inc., Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Amazon Web Services, Inc.などは、サービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS) 市場の著名なプレーヤーです。



NTT と VMware は、Intel とともに、新しいエッジに焦点を当てたソリューションとサービスを開始するためのパートナーシップに合意しました。NTT の Edge-as-a-Service は、ビジネス プロセスの自動化に役立ちます。エンタープライズ アプリケーションのレイテンシをほぼゼロにし、コストを最適化し、安全な環境でのエンド ユーザー エクスペリエンスを向上させます。



IBM は、Cloud Security Alliance と協力していることを発表しました。これは、安全なクラウド コンピューティングを確保するための基準、認証、およびベスト プラクティスを設定する非営利団体です。このコラボレーションは、金融セクターのクラウドにセキュリティとリスク管理をもたらすことを目的としています。



質問: サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米の地域は、サービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS) 市場で最大のシェアを保持しています。米国には、世界のデータセンター数の 32% 以上があり、この地域のサービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS) 市場の成長に多くの機会を提供すると予想されます。ヨーロッパ地域とアジア太平洋地域も、2020 年の IaaS 市場で大きなシェアを占めました。地域全体での IT 産業の拡大により、アジア太平洋地域でのインフラストラクチャ サービスの採用が促進されています。クラウドへの支出は、今後数年間、特にカナダ、アジア太平洋地域、中央および東ヨーロッパで、毎年 10% 以上増加すると予想されています。







