［株式会社クリーク・アンド・リバー社］

11/16（木）言語習得の本質から考える、自分で日本語を学ぶ方法 ～目的別のおすすめ教材・サイトの紹介～



株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は11月16日（木）、初級/初中級レベルの日本語を勉強している方を対象に、無料オンラインセミナー「言語習得の本質から考える、自分で日本語を学ぶ方法 ～目的別のおすすめ教材・サイトの紹介～」を開催します。



Creek & River （C&R） will hold a seminar on Thursday, November 16 , “Japanese Language Self-Study Tips that Use Language Acquisition Principles” ～Introduction of recommended Japanese learning materials and websites by purpose～

Participants：For people studying Japanese at a Basic and Pre-Intermediate Level





▼詳細・お申し込み／Details and Application

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/142103/?rls

※締切：2023年11月15日（水）19：00

※Application deadline：2023/11/15（WED） 19：00





日本語を学びたいけれど何から始めればよいかわからない、基礎的な日本語はわかるけど、この先どうすればいいかわからない、といった問題に直面していませんか？

今回は、新たな言語をどのように習得していくのかという本質に立ち返り、それをベースに考えたおすすめの勉強方法や教材、Webサイトをご紹介します。セミナーの後半では、具体的に日本語の文法や言葉を学びたい、読む、聞く、話す、書くといった個別のスキルを向上させたい、という方に向けて、目的別におすすめ教材やWebサイトも紹介します。また、第二言語習得の知見をベースに、効率よく学習を進めるためのポイントもお伝えします。ご興味のある方は、ぜひご参加ください。



In this seminar, we will introduce recommended sites and materials to help you study Japanese on your own, for those who want to improve their Japanese level, but don’t know how.



Have you ever faced the problem of wanting to learn Japanese but not knowing where to start, or having a general understanding of basic Japanese but not knowing what to do next?



In this session, we will return to the essence of how we learn new languages and introduce recommended study methods, materials, and websites based on this. In the second half, we will introduce recommended teaching materials and sites for each purpose, specifically for those who want to learn Japanese grammar and words, or improve individual skills such as reading, listening, speaking, and writing. Also, based on our knowledge of second language acquisition, we will also provide you with tips on how to proceed with your learning efficiently.



This seminar will introduce sites and study methods for students at the N3-N5 level.

Everyone can further raise their Japanese level by using sites and teaching materials that suit their own goals and studying on their own.



＜セミナーの内容＞

1. 自分で日本語のレベルを上げるには

― 自分の日本語レベルを知る方法

― 言語の習得プロセスから考える効率的な勉強方法

― オススメ教材・サイトの紹介



2. 目的別のおすすめ教材・サイト

― 文法、言葉

― 「読む」、「聞く」

― 「話す」、「書く」



3. 楽しく学び続けたい人のためのおすすめサイト



[Topics Covered]

1. How to improve your Japanese level via self-study

― How to know your Japanese level

― Efficient study method based on the language acquisition process

― Introduction of recommended teaching materials and sites



2. Recommended teaching materials/sites by purpose

― To learn Grammar and Vocabulary

― To learn Reading and Listening

― To learn Speaking and Writing



3. Recommended sites for people who want to continue learning while having fun



言語習得の本質から考える、自分で日本語を学ぶ方法 ～目的別のおすすめ教材・サイトの紹介～





Japanese Language Self-Study Tips that Use Language Acquisition Principles

～Introduction of recommended Japanese learning materials and websites by purpose～







■日時／Date and time

2023年11月16日（木）19：00～20：00

2023/11/16（THU） 19：00～20：00



■場所／Place

オンライン開催（Zoom）／Held online(Zoom)



■登壇者／Presenter



神谷 玲 氏

高校時代から言語に興味を持ち大学でスペイン語を専攻、留学をきっかけに日本語を教えることを目指す。2019年に日本語教育能力検定試験に合格した後、翌年から名古屋の日本語学校で非常勤講師として技能実習生を担当し、数々の学生を企業に送り出した。大学卒業後は、南山大学大学院で第二言語としての日本語の文法習得について研究し、修士論文を執筆。在学時にはアメリカの大学で日本語のオンライン補修クラスも担当した。修士課程修了後は、大手メーカーで法人営業を担当。現在は、ビジネス人材向け、学生向けに日本語指導を行う傍ら、日本語の文法や教え方について精力的にメディア発信をおこなう。



Rei Kamiya

Kamiya-sensei has been interested in languages since high school and majored in Spanish at university, aiming to teach Japanese after studying abroad. After passing the Japanese Language Teaching Competency Test in 2019, she began working as a part-time lecturer at a Japanese language school in Nagoya, where she oversaw technical intern trainees and helped many students get work in companies.

After graduating from university, she studied Japanese grammar acquisition as a second language at Nanzan University Graduate School and wrote her master’s thesis. When she was in school, she also taught online Japanese language supplementary classes at an American university.

After completing her master’s course, she oversaw corporate sales at a major manufacturer. Currently, while teaching Japanese to businesspeople and students, she is also actively producing information on Japanese grammar and teaching methods.



■対象／Participants

初級および初中級レベルの日本語を勉強している方

For people studying Japanese at a Basic and Pre-Intermediate Level



■参加費／Entry fee

無料

Free



■定員／Capacity

100名

100 people



■主催／Organizer

株式会社クリーク・アンド・リバー社

CREEK & RIVER Co., Ltd.



▼詳細・お申し込み／Details and Application

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/142103/?rls

※締切：2023年11月15日（水）19：00

※Application deadline：2023/11/15（WED） 19：00





【お問い合わせ／Contact】

株式会社クリーク・アンド・リバー社／CREEK & RIVER Co., Ltd.

PEC事務局／PEC

「日本語基礎講座」セミナー担当／In charge of "Basic Japanese Language Course" seminar

Email：inquiry.prolang@hq.cri.co.jp



＝＝＝＝＝＝＝＝＝===



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



Since its founding in 1990, Creek & River Co., Ltd. has been a pioneer in the creator agency industry, supporting the career and skill development of creators through joint company information sessions, career counseling, seminars, and other services. In line with our mission of "enhancing the lifetime value of professionals," we will continue to create an environment in which creators can maximize their abilities through a variety of initiatives.



＜関連コース＞

▼Flexible Japanese Lessons ～オンラインプライベートレッスン～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/134718/?rls





＜手軽に学べるeラーニング＞

▼セールスライティング基礎講座(全26章）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/119990/?rls



▼動画編集入門講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/123341/?rls



▼バナー制作を通して学ぶ！Web制作に必要なPhotoshop講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/131541/?rls



▼デザインカンプ制作講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/128433/?rls



▼Illustrator基礎講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/125068/?rls



▼Dreamweaver講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/131903/?rls



▼JavaScript基礎/実践講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/131472/?rls



▼PHP基礎講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/131970/?rls



▼Python基礎講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/139968/?rls



▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/132998/?rls



▼UI/UX基礎講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/123451/?rls



▼ネットマーケティング検定対策

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/130717/?rls



▼ノンプログラマーのためのPython入門

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/132028/?rls



▼Excelで学ぶデータ集計Vol.1

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/130565/?rls



▼著作権入門講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/130712/?rls



セミナーなどのイベント情報は、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！



▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w





【クリーク・アンド・リバー社とは】

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、コンピュータサイエンス、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャーの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



The C&R Group, including Creek & River Co., Ltd., is active in 18 fields: TV/movies, games, web, advertising/publishing, artists/authors, medical, IT, legal, accounting, architecture, fashion, food, computer science, performing arts, life sciences, athletes, CXO, and agriculture. We provide an environment for professionals to maximize their potential through the provision of jobs, the composition of projects, the monetization of copyrights and intellectual property, and educational opportunities. We also aim to contribute to the value creation of our clients through the abilities of professionals.



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！



https://youtu.be/2YRqMPcsv3o?rls



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/06-19:46）