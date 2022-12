[Kenneth Research]



調査期間: 2022年11月16日ー11月24日



調査業者: RNPL



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 520の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 520



調査方法: 実地調査200、インターネット調査 320



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: サービスとしてのデスクトップ (DaaS) 市場の規模はどのくらいですか?2035 年末までの推定成長率は?



世界のサービスとしてのデスクトップ (DaaS) 市場は、2021 年に約 52 億米ドルと評価されました。この市場は、約 24% のCAGR で成長し、2035 年末までに約 380 億米ドルに達すると推定されています。市場の成長は、企業全体でのクラウドベースの仮想サービスの採用の増加に基づいて計算されています。2020 年には、クラウド コンピューティングは 3,000 億米ドル以上の収益を生み出したと言われています。クラウド コンピューティングとは別に、世界中の政府は IT インフラストラクチャを改善するイニシアチブに投資しています。また、BYOD (Bring Your Own Device) の傾向が強まり、サービスとしてのデスクトップ (DaaS) 市場の規模が世界に拡大すると予想されます。





質問: サービスとしてのデスクトップ(DaaS) ソリューションの需要が高まっている要因は何ですか?





パンデミックの後、組織はデスクトップ中心のワークスペースからリモート アクセス インフラストラクチャに急速に移行しています。リモート作業および BYOD ポリシーの実装の増加により、仮想デスクトップ サービスの需要が高まると予想されます。

仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI) がサービスとしてのデスクトップの形で提供する利点には、費用対効果、データ制御、強化されたセキュリティ、および集中管理が含まれます。これらは、DaaS ソリューションに対する需要の高まりを助長すると予想されます。2024 年までに、すべての仮想デスクトップの約 80% が DaaS になると予測されています。

サービスとしてのデスクトップの助けを借りて、クラウド プロバイダーは、PC のメンテナンス、更新、セキュリティ、およびその他の定期的なタスクを処理します。IT 部門は引き続きデスクトップの構成と制御を行いますが、日常業務のほとんどから解放されます。この機能により、サービスとしてのデスクトップソリューションの採用が促進されることが期待されています。

職場全体でのデジタル化の規模の拡大により、DaaS の需要が高まると推定されています。デジタル トランスフォーメーションを通じて俊敏性を維持している企業は、今後数年間生き残ることができます。調査対象の組織の 71% 以上が、DaaS などのテクノロジーの採用は、ワークフローと手動プロセスを簡素化するため、最優先事項であると報告しています。

PC やスマートフォンなどのモバイル コンピューティング デバイスには大きな需要があります。サービスとしてのデバイス (DaaS) モデルは、それらを有料サービスとして企業に提供します。



質問: サービスとしてのデスクトップ (DaaS) ビジネスの成長を制限する課題は何ですか?



今後数年間で、ネットワーク遅延、データ ストレージの問題、データ プライバシーの懸念、および DaaS の利点に関する認識の欠如は、サービスとしてのデスクトップ (DaaS) ビジネスの成長を妨げるのいくつかの要因があります。



質問: サービスとしてのデスクトップ (DaaS) 市場の分類は何ですか??



サービスとしてのデスクトップ (DaaS) 市場は、展開モード、企業規模、およびエンドユーザーに基づいて次のように分類されています。-



1. 展開モード - パブリック クラウド、プライベート クラウド、およびハイブリッド クラウド



パブリック クラウド セグメントは、約 18% の CAGR で成長することにより、今後数年間で市場の最大のシェアを獲得すると予想されます。パブリック クラウドは、従量制モデルを通じて最も費用対効果の高いサービスを提供するため、顧客に好まれています。これは、事前に巨額の投資を行う必要はありません。世界中のパブリック クラウド DaaS 支出は、2021 年に 20 億米ドルの以上でした。





2. 企業規模 - 中小企業および大企業



中小企業セグメントは、調査期間の終わりまでに世界市場で最大のシェアを保持すると予想されます。サービスとしてのデスクトップ (DaaS) は必要な資本が少ないため、中小企業は大規模に採用しています。仮想デスクトップ サーバーのサブスクリプション ベースのモデルは、低価格で簡単に入手できるため、デスクトップ アズ ア サービス ソリューションの需要が高まると予測されています。



3. エンドユーザー – BFSI、IT と電気通信、政府、メディアとエンターテイメント、製造、ヘルスケア、教育、その他



ITおよび通信セグメントは、調査期間中にサービス市場としてのデスクトップを支配すると推定されています。この成長率は、IT およびテレコム インフラストラクチャの進歩のために世界中で行われている投資の増加に基づいて計算されています。仮想デスクトップ サーバーを利用することで、IT 業界は生産性を向上させ、コストを最大で約 72% 削減できます。レポートによると、仮想化によってエネルギー料金も大幅に削減できることが示されています。



質問: サービスとしてのデスクトップ (DaaS) ビジネスのリードしている企業はどれですか?



VMware, Inc., Citrix Systems, Inc., Nutanix, Cisco Systems, Inc., Microsoft, Venn, Google Cloud, Amazon Web Services, Inc., IBM, SolarWinds Worldwide, LLC, Parallels International GmbH, および Red Hat, Inc. などは、サービスとしてのデスクトップ (DaaS)市場のリードしている企業です。



質問: サービスとしてのデスクトップ (DaaS) の分野における最近の開発は何ですか?



韓国の中央銀行は、通信会社 KT が提供するクラウドベースの仮想デスクトップ サービスを採用した最初の公的金融機関です。このサービスとしてのデスクトップは、通常のオペレーティング システムと比較してより高いレベルのセキュリティを提供し、銀行職員がリモートで作業できるようにします。



WMF Professional Coffee Machines は、WMF コーヒー マシンにリモート アクセスし、修理とメンテナンスを実行できる新しいメンテナンス ツールである WMF Remote Service Desktop の発売を発表しました。WMF は、WMF CoffeeConnect プラットフォームを通じて顧客を迅速に支援できます。



質問: サービスとしてのデスクトップ (DaaS) 市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、サービスとしてのデスクトップ (DaaS) 市場で最大のシェアを保持すると予想されます。これは、この地域でのクラウドベースのインフラストラクチャに対する需要の増加に基づいて推定されています。米国のパブリック クラウド市場は、2022 年末までに約 2,000 億米ドルに達すると予測されています。さらに、この地域には IT 大手が多数存在するため、サービスとしてのデスクトップ (DaaS) の需要が高まることも予想されます。



アジア太平洋地域は、クラウドベースのソリューションとサービスを急速に採用しているため、サービスとしてのデスクトップ (DaaS) 市場でもかなりのシェアを獲得すると予測されています。





