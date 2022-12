[Kenneth Research]



調査期間: 2022年11月7日ー11月14日



調査業者: RNPL



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 532の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 532



調査方法: 実地調査 216、インターネット調査316



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: 世界の表面実装リード リレー市場の規模はどのくらいですか?予測期間の末に収益は?



世界の表面実装リード リレー市場は、2022 年に約 30 億米ドルと評価されました。この市場は、約6%のCAGRで、2035年末までに適度な収益を得る可能性があります。



質問: 表面実装型リードリレーの需要が高まっている要因は何ですか?



電子産業の成長は、表面実装リード リレーの世界的な需要を牽引する主な要因です。電子産業では、高電圧用に構築されたリード リレーが常に必要とされています。このようなリード リレーは、さまざまな電子産業用途での使用に適しており、信頼性があります。インドの電子機器製造業の価値は、2025 年までに最大 5,200 億米ドルに達すると推定されています。



さらに、コンパクトなサイズの表面実装リード リレーは内部コンポーネントが非常に少ないため、プリント基板 (PCB) での使用に最適です。PCB はさまざまな家庭用電化製品で使用されているため、家庭用電化製品の需要の増加は、表面実装リード リレー市場の発展につながります。 表面実装型リード リレーは、高電圧や高周波などの特性から、電気自動車に使用されています。高い絶縁抵抗と電圧切り替え機能により、表面実装リード リレーは、ヘルスケアおよび通信業界の機器での使用に適しています。さらに、研究開発への支出の増加は技術革新をもたらし、最終的に市場の成長につながると考えられています。







詳細はこちらをご覧ください。: https://bit.ly/3Gndql1



質問: 特に PCB に適切な表面実装リード リレーは何ですか?



表面実装技術は、PCB 製造施設でコンポーネントを組み立てる際に広く使用されています。さらに、表面実装リード リレーは、内部の部品がほとんどないシンプルな設計になっています。これらの機能により、PCB 製造時にリード リレーが占有する基板スペースを最小限に抑えることができます。



質問: 表面実装リードリレー市場の成長を制限している要因は何ですか?



さまざまなアプリケーションでの表面実装リード リレーの利点に関する認識の欠如と、これらのリード リレーを製造するための原材料が入手できないことが、市場の成長を妨げると予想されます。さらに、表面マウンド リード リレーは大電流での使用には適していません。この制限は、リード リレーの需要にも悪影響を及ぼします。



質問: 表面実装リードリレー市場 の分類は何ですか?



表面実装リード リレー市場は、ボルトおよびエンド ユーザー業界に基づいて次のように分類されます。-



1. エンド ユーザー業界 – 自動車、航空宇宙および防衛、ヘルスケア、IT とテレコム、家電など



自動車産業は、自動車製造における表面実装リードリレーのさまざまなアプリケーションにより、予測期間の終わりまでに最大の市場シェアを保持します。エアコン回路と方向指示器の制御は、自動車のリード リレーの最も一般的な用途です。政府の有利な政策と海外直接投資 (FDI) の増加も、自動車生産を促進し、表面実装型リード リレーの需要を促進します。





2.. ボルト - 3 ボルト、5 ボルト、9 ボルト、12 ボルトなど



5ボルトのカテゴリは、2035年までに世界市場の収益の大きなシェアを占めると予想されています。これは、電子デバイスをテストするための自動テスト装置でのアプリケーションによるものです。さらに、これらのリード リレーは、長寿命が要求される小型デバイスのスイッチング アプリケーションに適しています。



質問: 表面実装リードリレー市場の主要プレーヤーは? 最近の発展は何ですか。



Standex International Corporation, Pickering Electronics Limited, Reed Relays and Electronics India Limited, Coto Technology, Inc., Hamilton Electronics Pvt. Ltd, Comus International, TE Connectivity Corporation, SANYU ELECTRIC, INC (SANYU SWITCH CO., LTD.), RS Components & Controls (I) Ltd., Misensor Tech Co., Ltd, などは、表面実装リードリレー市場のリードしている企業です。



Standex International Corporation は、Standex Electronics による MK31 シリーズ リード センサーのリリースを発表しました。このリリースにより、同社は超小型表面実装(SMD)リードセンサーの数を増やすことを目指しています。MK31 シリーズは、小型のウェアラブルや電子機器での使用に適した、洗練された電力効率の高い設計であると考えられています。



Pickering Electronics Limited は、シリーズ 67 シリーズで新しい高電圧リレーをリリースすると発表しました。大電流を流す能力があるため、ケーブル試験やエレクトロ ソーラーなどの高性能アプリケーションに適しています。



質問: 表面実装リードリレー市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、エレクトロニクス産業の成長と堅調な自動車製造業の存在により、予測期間中に最も急速に成長する可能性があります。インドで需要のある電子機器の価値は、2020 年の 約330 億米ドルから 2025 年までに 約4000 億米ドルに増加すると予想されています。さらに、中国の製造部門の成長も地域市場の成長に貢献すると予想されます。





会社について:



Research Nester(RNPL)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



