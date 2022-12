[Kenneth Research]



調査期間: 2022年11月14日ー11月21日



調査業者: RNPL



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 550の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 550



調査方法: 実地調査 225、インターネット調査325



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: 世界のスピアフィッシング保護市場の規模はどのくらいですか? 予測期間の末までにの収益は何ですか?



世界のスピア フィッシング保護市場は、2022 年に約 10 億米ドルと評価されました。この市場は、約 11% のCAGR で、この市場は 2035 年末までに 約30 億米ドルの収益を獲得します。





質問: スピアフィッシング保護の需要が高まっている要因は何ですか?



スピア フィッシングは、悪意のある電子メールによるサイバー攻撃の手法です。 しかし、一般的なフィッシングとは異なり、スピア フィッシングの攻撃は特定の組織や人物を対象としています。スピア フィッシング保護の需要を駆り立てている主な要因は、世界中で増加しているスピア フィッシング攻撃です。2010 -2020 年に、スピア フィッシングの件数が最大 約 71% 増加したと推定されています。



最近、世界の大部分は、通信、情報、娯楽をインターネットに依存しています。また、インターネットの普及拡大に伴い、あらゆるサイバー攻撃への対策が不可欠となっています。さらに、インターネット ユーザーの増加に伴い、電子メールのユーザー ベースも拡大しています。 2025 年までに、世界の電子メール ユーザーは 約 50 億人に達すると推定されています。この多数のメール ユーザーが、スピア フィッシング メールにだまされて増加する可能性があります。



パンデミックの最中に勢いを増したデジタル トランスフォーメーションにより、すべてのクラウド型電子メール セキュリティ ソリューションの需要が高まっています。このような需要は、市場の成長に貢献すると考えられています。 最後に、サイバー セキュリティへの多額の投資により、既存のセキュリティ対策が改善され、これまで対応できなかった脅威に対応し、市場の成長につながります。



詳細はこちらをご覧ください。: https://bit.ly/3I4YYj4





質問: スピアフィッシング攻撃を回避する方法は何ですか?





スパム対策およびウイルス対策フィルタに加えて、フィッシング対策ソフトウェアを使用します。

スピアフィッシングやその他の形態のサイバー攻撃を防ぐには、セキュリティソフトウェアの更新が必要です。

セキュリティ ソリューションにデータの暗号化が含まれていることを確認します。

マルチレベル認証などを使用した機密データのロックします。





質問: スピアフィッシング保護市場の成長を制限している要因は何ですか?



スピア フィッシング攻撃に対する認識の欠如、企業がサイバー セキュリティ サービスをアウトソーシングすることへの消極的姿勢、十分に訓練されたサイバー セキュリティ担当者の不足が、スピア フィッシング保護市場の成長を妨げていると考えられています。



質問: スピアフィッシング保護市場の分類は何ですか?



スピア フィッシング保護市場は、コンポーネント、保護タイプ、およびエンド ユーザーに基づいて次のように分類されます。-



1. コンポーネント – ソリューションとサービス



ソリューション コンポーネントは、2035 年の末までに最大の市場シェアを保持すると予想されます。このようなソリューションの大幅な成長は、電子メール ゲートウェイと電子メールを監視するためにさまざまな業界でこのようなソリューションが大規模に採用された結果として発生します。





2. 保護タイプ - データ漏洩保護、電子メール暗号化、ゼロデイ防止、ランサムウェア保護、多層マルウェア保護、ソーシャル エンジニアリング保護、およびサービス拒否攻撃保護



保護タイプに基づいて、電子メール暗号化タイプは、予測期間の末に最大シェアを保持します。電子メールの暗号化により、スピア フィッシング攻撃中に個人情報に簡単にアクセスできなくなります。暗号化されたメッセージは、送信時に受信者がメール内の情報にアクセスする前に解読する必要があります。



3. エンドユーザー – BFSI、政府および防衛、ヘルスケア、電気通信、小売、メディアおよびエンターテイメント、輸送



BFSI業界は、顧客ベースの急速な拡大により、予測期間の末に最大の市場シェアを保持すると予想されています。さらに、企業は、顧客、資産、従業員、オフィス、および支店を保護するために、高度なセキュリティ サービスと製品を必要としています。



質問: スピアフィッシング保護市場の主要プレーヤーは?最近の開発は何ですか?



Microsoft Corporation, BAE Systems, Barracuda Networks Inc., FireEye, Inc., Cisco Systems., Proofpoint, Inc., GreatHorn, Inc., Phishlabs, Intel Corporation, Symantec Corporation, Mimecast Ltd. and others. などは、スピアフィッシング保護市場の著名なプレーヤーです。



Barracuda Networks Inc. は、再設計された Barracuda Email Threat Scanner を発表しました。これは、企業が電子メール ゲートウェイで検出されない悪意のある電子メールを検出するのに役立つ無料のツールです。これらの電子メールの脅威には、ビジネス電子メールの侵害、スピア フィッシング、サービスのなりすまし、会話のハイジャックなどがあります。



Proofpoint, Inc. は、第 6 回年次グローバル フィッシング レポートを発表しました。ユーザーのフィッシングの認識、回復力、および脆弱性を評価するレポートによると、2019 年に企業の約 90% がスピア フィッシング攻撃とビジネス メール侵害 (BEC) に遭遇したことがわかになりました。



質問: スピアフィッシング保護市で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、予測期間中にスピア フィッシング保護の世界市場シェアの約 38% を保持すると予想されます。この地域での急速なデジタル化、電子メールの送受信にスマートフォンの使用が増加し、オンラインで閲覧されるデータの量が、地域市場の成長につながる要因です。政府からのさらなる適切なサポートと、技術開発のためのメーカーによる多額の投資も、市場の成長に貢献すると考えられています。





会社について:



Research Nester(RNPL)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/27-20:16)