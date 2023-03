[株式会社丸井グループ]

渋谷モディ・4月1日(土)~16日(日) なんばマルイ・4月14日(金)~23日(日)



渋谷モディ・なんばマルイ(株式会社丸井、本社:東京都中野区、代表取締役社長:青野 真博)の2店舗にて、韓国6人組ガールズグループ『STAYC』の2nd Single“Teddy Bear-Japanese Ver-”の発売を記念した、POPUP STOREを開催します。







日本初開催となる今回のPOPUP STOREでは、オリジナルグッズの販売や衣装展示、大型パネルの展示だけでなく、非売品グッズなどが当たるハズレなしのスペシャル抽選会などが行われます。STAYCの魅力にあふれた特別な空間をお楽しみください。



【スペシャル抽選会】

期間中POPUP STOREにて税込3,000円以上のお買上げで1会計につき1回、ハズレなしの抽選会にご参加いただけます。さらにエポスカードをご利用またはご提示(ご提示の場合は現金払いのみ)いただいたお客さま、STAYC 日本公式ファンクラブ(SWITH JAPAN)会員のお客さまは、それぞれ「プラス1回」抽選会にご参加いただけます。



《景品内容》

A賞 サイン入りポラロイド 各会場6名さま

B賞 オリジナルICカードステッカー(全7種)コンプリートセット 各会場30名さま

C賞 オリジナルICカードステッカー(全7種)よりランダムで1枚



※エポスカードはご提示であってもご本人さま以外ご利用いただけません

※SWITH JAPAN会員の確認方法はデジタル会員証のご提示になります

※1会計につき1回抽選にご参加いただけます。「税込3,000円ごと」ではありません

※いかなる場合も精算を2回以上に分けることはできません

※レシートの合算はできません

※抽選会はご購入当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます

※抽選会景品は無くなり次第終了となります

※抽選会景品の内容は予告無く変更になる場合がございます





【エポスカード新規ご入会特典】

期間中、POPUP STOREにおいてエポスカードに入会いただいたお客さまには、「+1回抽選券」をプレゼントいたします。



※POPUP STORE以外でエポスカードに新規ご入会された方、および過去にエポスカードをお持ちだった方の再入会は抽選回数追加の対象外となります

※エポスカードのお申し込みには別途審査がございます。場合によってはお申し込みいただけない事がございます

※エポスカードにお申し込みいただけるのは満18歳以上の方です(高校生を除く)

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます



▼お並び情報・そのほかのご案内に関してはこちら

・STAYC JAPAN OFFICIAL SITE

HP: http://www.stayc.jp/

Twitter:@STAYC_JP

・マルイノKポ

Twitter:@choa_0101





【商品情報】

※詳細が決まり開催店舗HPに掲載いたします

※商品によって、購入時に購入個数制限、販売数制限をする可能性もございます。あらかじめご了承ください



【ご入場について】

多くのお客さまのご来店が予測されるため、渋谷モディ開催の4月1日(土)~3日(月)の期間につきましては、チケット予約サービスによる事前入店予約申し込みとさせていただきます。

事前入店予約の受付は3月24日(金)12時からとなります

なんばマルイのご入場は、事前入店予約申し込みを実施いたしませんので、7F POPUP STOREまで直接お越しください。

事前入店予約サイトはこちらから

▼https://t.livepocket.jp/t/wzhut

※チケット予約サービスでの会員登録が必要ですので、事前にご登録いただくことをおすすめします



※入店予約はスマートフォンからのお申し込みになります

※入店予約は先着順とさせていただきます

※事前予約は商品の購入をお約束するものではございません

※各回定員に満たなかった場合、フリー入店をご案内する場合もございます。フリー入店は、事前にご予約いただいているお客さまの後のご案内となります

※混雑状況によっては、4月1日(土)~3日(月)以外の期間でも事前予約や入場制限、整理券配布を行う場合がございます

※近隣の方のご迷惑になりますので深夜・早朝からのご集合や開店前のお並びはご遠慮ください



【開催情報】

<渋谷モディ>

開催期間:4月1日(土)~16日(日)

開催場所:2F カレンダリウム

営業時間:11:00~19:00

店舗HP :https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=57799&article_type=sto



<なんばマルイ>

開催期間:4月14日(金)~23日(日)

開催場所:7F イベントスペース

営業時間:11:00~19:00

店舗HP :https://www.0101.co.jp/085/event/detail.html?article_seq=57801&article_type=sto

※内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご容赦ください





■STAYC プロフィール■

STAYCはメンバーのスミン、シウン、アイサ、セウン、ユン、ジェイで構成された、6人組ガールズグループ。

STAYCとは「Star To A Young Culture」の略で「若い文化をリードするスターになる」という意味が込められている。



2020年11月12日に1stシングル「Star To A Young Culture」韓国でデビューし、2021年4月8日に2ndシングル「STAYDOM」を発売。タイトル曲“ASAP”は各音楽チャートの上位にランクインロングヒットとなった。同じ年9月6日には1st ミニアルバム「STEREOTYPE」を発売。タイトル曲“색안경(STEREOTYPE)”は韓国音楽番組(M COUNTDOWN,SHOW CHAMPION, THE SHOW)3番組で1位を獲得。



その年“2021 The Fact Music Awards ネクストリーダー賞”、“Asia Artist Awards 今年のニューウェーブ賞(歌手部門)”など多数の賞を受賞した。

2022年には2月21日に2nd ミニアルバム「YOUNG-LUV.COM」を発売。タイトル曲の“RUN2U”は、STAYCならではのTEENFRESHジャンルで「他人が何を言おうと愛のためなら恐れずに君に向かって走っていく」という心をさりげなく表現した楽曲であり、韓国の音楽番組(M COUNTDOWN 2冠、MUSIC BANK 2冠、THE SHOW 2冠、SHOW CHAMPION1冠)で7冠を獲得している。



また2022年には“第36回ゴールデンディスクアワード 新人賞、デジタル音源本賞部門”の2冠を受賞し、“第31回ソウル歌謡大賞 ベストパフォーマンス賞”、“第11回 ガオンチャートミュージックアワード 今年の発見賞”を受賞するなど、高い歌唱力と見るものを惹きつけるダンスパフォーマンス、10代の堂々とした姿勢を新しい感覚で表現する「TEENFRESH 」ジャンルをつくり出した先頭走者として、6人全員が華やかなビジュアルと独特な音色を持っており、新しいK-POPの時代を切り開くルーキーとしてアジアのみならず世界的に注目を集めている。



▼渋谷モディ

https://www.0101.co.jp/721/

▼なんばマルイ

https://www.0101.co.jp/085/



▼丸井

https://www.0101.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/18-18:45)