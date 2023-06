[日本コロムビア株式会社]





玉屋2060%率いる、銀河系パンクバンド“Wienners”(ウィーナーズ)が8月3日(木)にバンド過去最大キャパとなるZepp Shinjukuにてワンマンライブを開催する。記念すべき公演のタイトルは「CULT POP WORLD」に決定。カルト的かつポップなバンド独自の世界観をこのワンマン公演で見せてくれることだろう。YON FESや京都大作戦など大型ロックフェス出演などライブバンドとしても勢いに乗るWienners。最新の気鋭のパフォーマンスを間近で目撃しよう。チケットの詳細はこちらをチェックしよう(https://w.pia.jp/t/wienners-oneman23/)。



Wiennersの玉屋2060%(Vo/Gt)のコメントは以下の通り。

■Wienners 玉屋2060%(Vo/Gt)コメント

もしもこの世の全てのボーダーがなかったとしたら。

誰も見たことのない祭典がそこにあるとしたら。

地球上、全宇宙の熱狂を一つに集められるとしたら。

私にある、あなたにある、あらゆる興奮と感動が混ざり合ってピュアなカオスが生まれるとしたら。

そんな喜怒哀楽の向こう側をずっと探して辿り着いた場所がCULT POP WORLD。

ここに世界中の祭りを全て集めよう。





【ライブ】

Wiennersワンマンライブ「CULT POP WORLD」2023年8月3日(木) 会場:東京・Zepp Shinjuku

開場 18:00 /開演 19:00







<CULT POP WORLD先行>受付期間:6/17(土) 12:00~6/25(日) 23:59

受付URL:https://w.pia.jp/t/wienners-oneman23/





【PROFILE】

Wienners(ウィーナーズ)

2008年、玉屋2060%(Vo/Gt)を中心に吉祥寺弁天通りにて結成。

メンバーは玉屋2060%(Vo/Gt)、アサミサエ(Vo/Key/Sampler)、 ∴560∵(Ba/Cho)、KOZO(Dr)。

予測不可能な展開、奇想天外かつキャッチーなメロディーに人懐っこい男女ツインボーカル絡み合う、類を見ない独自の音楽で、

子供から大人まで聴くもの全ての喜・怒・哀・楽を電撃的にロックする銀河系パンクバンド。

2020年5月13日にアルバム『BURST POP ISLAND』をリリースし、日本コロムビアよりメジャー進出。

2021年10月20日に「FACITON」(フジテレビ系TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」オープニング主題歌)を配信リリース。

2022年6月8日に「SHINOBI TOP SECRET」(テレビ東京系6局ネットテレビアニメ「ニンジャラ」エンディング主題歌)を配信リリース。7月20日に約2年ぶりとなるフルアルバム『TREASURE』を発売、7月26日(火) より全国20箇所の2マンツアー「TREASURE TOUR 2022」を開催。2023年2月より対バンツアー「BATTLE AND UNITY TOUR 2022」 を敢行。

8月3日(木)には過去最大のキャパでのワンマンライブをZepp Shinjukuで開催する。



Wienners Official HP:https://wienners.net

Wienners Twitter:https://twitter.com/wienners_wns

Wienners Instagram:https://www.instagram.com/wienners_official/

Wienners YouTube:https://www.youtube.com/Wienners_ch



▷最新MVWienners『GOD SAVE THE MUSIC』Music Video:https://youtu.be/dGXuzzj8y-wWienners『FACTION』Music Video (TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」OPテーマ):https://youtu.be/7W8Vvvjpci8Wienners『SHINOBI TOP SECRET』Music Video(TVアニメ「ニンジャラ」EDテーマ):https://youtu.be/cv8Yijj4cIwWienners『SOLAR KIDS』Music Video https://youtu.be/ra4x6u7MbDs



【リリース情報】

2022.7.20 Release

Wienners

Full Album『TREASURE』

■数量限定盤(TREASURE BOX仕様):COCP-41824/4,400円(税込)■通常盤:COCP-41825/2,750円(税込)https://lit.link/wiennerstreasure





