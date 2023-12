[TOKYO FM]

12月4日(月)~7日(木)13:00~14:55 生放送



TOKYO FMで放送中の山崎怜奈がパーソナリティをつとめる生ワイド番組『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』(月-木13:00-14:55生放送)では、12月4日(月)~7日(木)の放送で、4日(月)眉村ちあき、5日(火)アンジュルム 伊勢鈴蘭&松本わかな、6日(水)山崎あみ、7日(木)タイムマシーン3号をゲストに迎えます。どんな展開になるのか…!?どうぞご期待ください。







◆山崎怜奈が眉村ちあき、アンジュルム、山崎あみ、タイムマシーン3号とラジオ談義!

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』12月4日(月)~7日(木)は、「ラジオフレンズWEEK♪」。大のラジオ好きの山崎怜奈が、局の垣根を超え、ラジオ談義を繰り広げていきます。

4日(月)のゲストは、TOKYO FM『Roomie Roomie!』で水・木パーソナリティをつとめる眉村ちあきが登場! 5日(火)のゲストは、ラジオ日本『アンジュルムステーション1422』から、アンジュルム 伊勢鈴蘭&松本わかなが登場! 6日(木)のゲストは、先日『THE TRAD』で代演パーソナリティを務めた際に山崎怜奈と声が似てると話題になった山崎あみfrom interfm(『MUSIClock with THE FIRST TIMES』水曜パーソナリティ/『みゅ~じっくろっく』)。リスナーは声が聴き分けられるのか…!?7日(木)のゲストは、FM FUJI『タイムちゃん』、CBCラジオ『タイムマシーン3号のそろそろ売れてもいいんじゃない?』からタイムマシーン3号が登場! 山崎怜奈とどんな話を繰り広げるのか…!?

12月4日(月)~7日(木)13:00~14:55の放送をどうぞご期待ください。



【番組概要】





◇タイトル: 『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』

◇放送日時: 毎週月~木 13:00-14:55放送

◇放送局 : TOKYO FM

◇出演者 : 山崎怜奈

◇番組ホームページ: https://www.tfm.co.jp/darehana

◇番組公式X(旧Twitter): @darehanaTFM



