日本が誇る至高のロックバンド・moonridersが、2021年6月12日に結成45周年を記念しEX THEATER ROPPONGIで開催した「moonriders 45th anniversary ”THE SUPER MOON”」のライブ映像を収録した映像作品が7月26日(水)に発売されることが決定した。本作品は、前半ほぼmoonridersのみの編成でのステージ、後半は6人のゲストミュージシャンが加わった大所帯の編成での圧巻のステージがノーカットで収録されており、moonridersの様々な魅力を堪能出来る作品となっている。

また、この日のライブは、2021年に長期間の入院からライブに前日に退院したばかりの故・岡田徹(Keyboard)が、ステージの終盤、車椅子で登場したシーンも収められている。ファンからの熱い拍手に彼は、「人生最良の日です」と語っており、どこまでも音楽を愛し、病にも負けずにステージに立ち続けた岡田徹の姿もご覧頂きたい。



◆リリース情報





2023年7月26日(水)

アーティスト:moonriders

作品名:「moonriders 45th anniversary THE SUPER MOON」

Blu-ray:COXA-1320 価格:¥7,700(税込)

DVD:COBA-7346~7 価格:¥6,600(税込)



収録楽曲

1. 無職の男のホットドッグ

2. 蒸気でできたプレイグランド劇場で

3. 9月の海はクラゲの海

4. B TO F

5. D/P

6. Masque-Rider

7. 弱気な不良 Part-2

8. 夢が見れる機械が欲しい

9. 夏の日のオーガズム

10. 春のナヌーク

11. スパークリングジェントルメン

12. 酔いどれダンスミュージック

13. Sweet Bitter Candy

14. 涙は悲しさだけで出来てるんじゃない

15. 現代の晩年

16. HAPPY/BLUE '95

17. トラベシア

18. 岸辺のダンス

19. さよならは夜明けの夢に

20. 冷えたビールがないなんて



◆出演者:

moonriders

岡田 徹 (Keyboards, Vocal)

白井良明 (Guitars, Vocal)

鈴木慶一 (Vocal, Guitars)

鈴木博文 (Bass, Vocal)

武川雅寛 (Violin, Mandolin, Trumpet, Vocal)

夏秋文尚 (Drums, Percussion, Vocal)



ゲスト

オータコージ (Drums)

岩崎なおみ (Bass, Vocal)

佐藤優介 (Keyboards, Vocal)

澤部 渡 (Guitars, Vocal)

東 涼太 (Saxophones)

湯浅佳代子 (Trombone, Vocal



◆HP

OFFICIAL WEB

http://www.moonriders.net/



日本コロムビア HP

https://columbia.jp/moonriders/



ムーンライダーズ公式Twitter

https://twitter.com/moonriders_net



◆プロフィール

1976年のデビューから45年以上のキャリアを誇るロックバンド。現在のメンバーは、鈴木慶一(Vo,G)、岡田徹(Key,Cho)、武川雅寛(Violin,Trumpet)、鈴木博文(B,G)、白井良明(G)、夏秋文尚(Dr)。70年代前半に活躍した「はちみつぱい」を母体に、1975年に結成される。1976年に鈴木慶一とムーンライダース名義でアルバム「火の玉ボーイ」でメジャーデビュー。翌1977年にムーンライダーズとして初のアルバム「MOONRIDERS」を発表し、以降コンスタントにリリースを重ねる。1986年から約5年間にわたり活動を休止したが、1991年にアルバム「最後の晩餐」で活動を再開。つねに新しい音楽性を追求するサウンドは、同年代だけでなく数多くの後輩アーティストにも影響を与えている。また、各メンバーが積極的にソロ活動も行い、それぞれプロデュースや楽曲提供など多方面で活躍中。



